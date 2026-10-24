Tarot Rashifal 25 October 2026: अक्तूबर महीने का यह अंतिम रविवार सभी 12 राशियों के लिए विदेशी व्यापार में तरक्की, कई स्रोतों से धन लाभ, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और कानूनी मामलों में सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृश्चिक राशि वालों को अटका धन वापस मिलने और कई स्रोतों से आमदनी के योग हैं तथा तुला राशि के जातकों का विदेशी भाग्य चमकेगा, वहीं मीन राशि के लोगों को संपत्ति खरीद में जल्दबाजी न करने व विश्वासघात से बचने और धनु राशि वालों को रिश्तों में वाणी पर नियंत्रण रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. आज आपकी सेहत थोड़ा खराब हो सकती है. खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को आज धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. साथ ही आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों आज जल्दबाजी में कोई काम न करें. वरना आपके कई काम बिगड़ सकते हैं. इस राशि के सिंगल लोग आज किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज कई धनार्जन के अवसर मिलने वाले हैं. आज आपके आर्थिक मामलों में वृद्धि देखने को मिलेगी. आज लव रिलेशन के मामले में आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए समय आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा. आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज किसी बात को लेकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. लेकिन, आपको अपनी वाणी पर काबू रखने की जरूरत है. बोलचाल में कटुता न आने दें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज कई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए थोड़ा संभलकर रहें. आज आप अपनी बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयों का हल निकालने में सफल हो जाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोग आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.