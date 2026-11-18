Aaj Ka Mesh Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से ग्यारहवें यानी लाभ भाव में स्थित रहेंगे. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अपने मुनाफे और आय को बढ़ाने के प्रयासों में पूरी तरह सफल रहेंगे.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके करियर और कारोबार को नई गति देंगे. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए पारिवारिक बातचीत में अपनी वाणी और उत्तेजना पर संयम रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (ग्यारहवें भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Profit Growth & Positive Changes)

ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से आज व्यापारियों के लिए कारोबार में तरक्की के मजबूत योग बन रहे हैं. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आप अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे.

मुख्य व्यापार के साथ-साथ आपके अन्य कारोबार भी मध्यम लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आज आपकी व्यावसायिक गतिविधियों और काम करने के तरीकों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जो भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेंगे.

करियर और नौकरी (Job Relief & Interview Success)

नौकरीपेशा लोगों के कार्यस्थल पर लंबे समय से चली आ रही परेशानियां आज दूर होंगी, जिससे आप काफी राहत महसूस करेंगे. अनुकूल ग्रह गोचर का साथ मिलने से बेरोजगार युवाओं और नौकरी बदलने की चाह रखने वाले लोगों को आज इंटरव्यू में बड़ी सफलता मिल सकती है.

आधिकारिक कार्यों के सिलसिले में आज आपको ऑफिस की ओर से किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है. अचानक बनने वाले इस दौरे के लिए अपनी तैयारी पहले से पूरी रखें ताकि यात्रा सुखद और सफल रहे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony & Focused Effort)

पारिवारिक जीवन में आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, विशेषकर संतान के विवाह से जुड़ा कोई रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना है. आपकी पुरानी पारिवारिक समस्याएं भी आज सुलझती नजर आएंगी. हालांकि, परिजनों से बात करते समय आप थोड़े उत्तेजित हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें और अपनी बुद्धिमत्ता तथा तेज कौशल से परिस्थितियों को संभालें.

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में मनचाहा और बेहतरीन परिणाम हासिल करने के लिए आज अपनी मेहनत की रफ्तार और तेज करनी होगी.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 8

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का पूजन कर उसके नीचे दीपक जलाएं. जरूरतमंदों को आंवला, हरी मूंग या हरे वस्त्रों का दान करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करने से बुद्धि में स्थिरता आएगी और सभी कार्यों में शुभ फल प्राप्त होंगे.

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