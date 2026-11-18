Aaj Ka Kanya Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से छठे यानी रोग, ऋण और शत्रु भाव में स्थित रहेंगे. छठे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में कुछ कठोरता और कार्यों के प्रति हल्का आलस्य देखने को मिल सकता है, जिससे बचना आपके लिए बेहद जरूरी होगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके व्यापार और लंबित कार्यों को गति देने का काम करेंगे. हालांकि, छठे भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों को हल्के में न लें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (छठे भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Import-Export Growth & Old Contacts)

ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से आज आयात-निर्यात (इंपोर्ट-एक्सपोर्ट) से जुड़े व्यापारियों के कारोबार में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. आपके व्यापार से जुड़ी अन्य गतिविधियां भी आज बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलती रहेंगी.

आज अपने पुराने व्यावसायिक संपर्कों (ओल्ड कॉन्टेक्ट्स) को फिर से सक्रिय और मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय उनके माध्यम से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल उम्मीद है.

करियर और नौकरी (Marketing Breakthrough & Senior Guidance)

मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई शानदार अवसर मिल सकता है, और यही मौका आपके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट या ब्रेक साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोग आज अपने कई दिनों से रुके हुए या लंबित असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे.

हालांकि, कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स के आदेशों की अनदेखी करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए अनुशासन का पालन करें. सामाजिक कार्यों या राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Celebrations & Daily Routine)

पारिवारिक संबंधों और आपसी बातचीत में मधुरता बनी रहेगी; घर में विवाह या जन्मोत्सव जैसा कोई मांगलिक कार्यक्रम मनाया जा सकता है और आपका मन किसी धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में भी लगेगा. दांपत्य जीवन में सुख बनाए रखने के लिए अपने जीवनसाथी का पूरा सम्मान करें.

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों का आज का पूरा दिन अपनी नियमित (रूटीन) गतिविधियों और अभ्यास को निपटाने में व्यस्त रहेगा.

लकी कलर: येलो

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को शांत करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन कर उसके नीचे दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करने से आलस्य दूर होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.