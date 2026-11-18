Aaj Ka Singh Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के शुभ अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से सातवें यानी साझेदारी और व्यापार के भाव में स्थित रहेंगे. सातवें भाव के चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव से आज व्यापार और व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग हैं.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके करियर और पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएंगे. हालांकि, सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए व्यावसायिक फैसलों में अत्यधिक सोच-विचार या देरी करने से बचें ताकि कोई बड़ा अवसर हाथ से न निकले.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (सातवें भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Timely Decisions & Generosity)

व्यापारियों के सामने आज कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास और सूझबूझ से हर कठिन कार्य को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. आपके सभी व्यावसायिक काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते जाएंगे.

ध्यान रखें कि आज किसी भी फैसले पर जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने में समय बर्बाद न करें, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) या बड़ा ऑर्डर रद्द हो सकता है. आज आपका स्वभाव काफी उदार रहेगा; आप जरूरतमंद लोगों को भोजन और धन का दान करने में खुलकर खर्च करेंगे.

करियर और नौकरी (New Job Mail & Positive Growth)

ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी नई नौकरी के लिए ईमेल या कॉल आ सकता है, और आपके सभी कार्य आसानी से बनते नजर आएंगे. जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी या अच्छी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपनी मेहनत जारी रखें क्योंकि सफलता आपके बेहद करीब है.

नौकरीपेशा लोगों के कार्यस्थल पर आज अचानक कुछ सकारात्मक बदलाव या विकास देखने को मिलेंगे, जो पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Unity & Romantic Attraction)

पारिवारिक जीवन में आज सुखद माहौल बना रहेगा और घर के सदस्यों के बीच एकता तथा भाईचारे की भावना देखने को मिलेगी. प्रेम जीवन (लव लाइफ) के लिए भी दिन बेहद खास है; आप और आपके पार्टनर एक-दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण महसूस करेंगे और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

लकी कलर: व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस पावन संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का पूजन कर उसके नीचे घी का दीपक जलाएं. किसी मंदिर या गरीब को आंवला, गेहूं या गुड़ का दान करें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करने से मान-सम्मान बढ़ेगा और सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.