Aaj ka Kanya Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी सफलताओं वाला है. ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन से जुड़े कानूनी विवादों में आज आपको बड़ी जीत मिल सकती है, जिससे बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. पश्चिम दिशा की यात्रा आज किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगी, जहाँ आपका स्वागत और सम्मान भी होगा. आर्थिक रूप से दिन मजबूत है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी सतर्कता और मजबूत सिस्टम सिक्योरिटी की वजह से आज कोई भी आपके प्रोजेक्ट या आइडिया को कॉपी नहीं कर पाएगा. जो लोग अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज कंपनी की ओर से आवास और भोजन जैसी विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं. आपकी मेहनत और ईमानदारी को मैनेजमेंट द्वारा सराहा जाएगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन शोध और गहराई से अध्ययन करने का है. आपकी रिसर्च और निरंतर सीखने की आदत ही करियर का 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगी. शिक्षा के क्षेत्र में आज आप अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन जैकपॉट साबित हो सकता है. पुश्तैनी संपत्ति (Ancestral Property) के किसी पुराने मामले में आज आपको उम्मीद से भी ज्यादा हिस्सा मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भारी सुधार होगा. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको सत्कर्म और पुण्य कार्यों में मन लगाना चाहिए.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन राहत भरा है. यदि आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई थी, तो आज आप उसमें तेजी से रिकवरी महसूस करेंगे. शारीरिक शक्ति वापस आएगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सुनहरा (Golden)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर किसी मंदिर में अनाज का दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं. दक्षिण दिशा की यात्रा भी आज फलदायी रहेगी.

FAQs

1. कन्या राशि के लिए आज यात्रा की कौन सी दिशा शुभ है?

आज पश्चिम दिशा की यात्रा बिज़नेस डील के लिए और दक्षिण दिशा की यात्रा सामान्य शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

2. पुश्तैनी संपत्ति के मामले में आज क्या उम्मीद करें?

आज संपत्ति विवादों में आपके पक्ष में फैसला आने के प्रबल योग हैं और आपको बड़ा हिस्सा प्राप्त हो सकता है.

3. बिज़नेस में आज किस क्षेत्र में बड़ी जीत मिलेगी?

ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े जातकों को कानूनी मामलों में विजय और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी.

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