हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Virgo Rashifal (20 December 2025): कन्या राशि प्रॉपर्टी विवाद के योग, कार्यस्थल पर अलर्ट रहें और जल्दबाजी से बचें

Aaj Ka Virgo Rashifal (20 December 2025): कन्या राशि प्रॉपर्टी विवाद के योग, कार्यस्थल पर अलर्ट रहें और जल्दबाजी से बचें

Today Virgo Horoscope 20 December 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Dec 2025 03:10 AM (IST)
Aaj Ka Kanya Rashifal 20 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 4th हाउस में होने से मॉ से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है. छोटी बहन या करीबी रिश्तेदारों की संगति पर नजर रखना जरूरी होगा. आज आप यदि व्यर्थ की बातों और अनावश्यक कार्यों से दूरी बनाकर रखेंगे, तो दिन अधिक संतुलित और लाभकारी रहेगा. शूल योग के प्रभाव से परिश्रम का फल मिलने के संकेत हैं. सोच-समझकर उठाए गए कदम आपको आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सावधानी जरूरी है. जोड़ों में दर्द, घुटनों या कमर में जकड़न की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें. हल्का योग, स्ट्रेचिंग और गर्म पानी से स्नान लाभकारी रहेगा. लापरवाही करने पर समस्या बढ़ सकती है, इसलिए समय रहते ध्यान देना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल
व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन संयम का है. बिजनेस को बेहतर ढंग से चलाने के लिए आपको गैरजरूरी कार्यों और चर्चाओं से दूरी बनानी होगी. बिजनेसमैन को किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से काम अटक सकते हैं या नुकसान हो सकता है. आज की गई प्लानिंग भविष्य में लाभ दे सकती है. धैर्य और अनुशासन आपके सबसे बड़े हथियार रहेंगे.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग हैं. काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. शूल योग के बनने से ऑफिस में प्रमोशन या पदोन्नति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सीनियर्स आपसे प्रभावित रहेंगे, इसलिए काम में लापरवाही न बरतें.

लव और फैमिली राशिफल
प्रेम और दांपत्य जीवन में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. लव या लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा करते हुए अच्छा समय बिताएंगे. इससे रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. पारिवारिक जीवन में चल रहे टकराव और मतभेद धीरे-धीरे खत्म होंगे और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आज घर का माहौल सुकूनभरा रह सकता है.

युवा और स्टूडेंट्स
न्यू जनरेशन के लिए आज का दिन सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का है. यदि लंबे समय से दोस्तों से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आज समय निकालकर उनसे संपर्क करें. कम्युनिकेशन गैप दूर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रहेगा, बशर्ते वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हुए अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

सामाजिक और सार्वजनिक जीवन
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज फालतू और विवादित कार्यों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी. अनावश्यक बहस या टकराव से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. सीमित और सार्थक गतिविधियों में ही भाग लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: रेड
  • अनलक्की अंक: 6

आज का उपाय:
आज भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या आज कन्या राशि के लिए प्रमोशन के योग हैं?
उत्तर: हां, शूल योग के प्रभाव से ऑफिस में प्रमोशन या पदोन्नति से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है.

प्रश्न 2: बिजनेस में आज किस बात से बचना चाहिए?
उत्तर: आज जल्दबाजी और अनावश्यक चर्चाओं से बचें, वरना कार्यों में रुकावट आ सकती है.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य को लेकर आज सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
उत्तर: जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज न करें और आराम व हल्के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Dec 2025 03:10 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Today Virgo Horoscope Kanya Horoscope
