Gen-Z राशिफल 17 मई 2026 कर्क राशि वाले आज अपनी सुख-सुविधाओं पर करेंगे खुलकर खर्चा, जानें राशिफल

Aaj ka Gen-Z Rashifal: पंचांग के अनुसार, आज से प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है. रात 09:41 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि लगेगी. आज चंद्रमा पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में 'Chill' करेंगे, जो आपके मूड को काफी स्टेबल और 'Aesthetic' बनाएगा.

ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत ही 'Dynamic' है. वाशि, सुनफा, बुधादित्य और शंख योग के साथ शोभन योग का खूबसूरत साथ मिल रहा है. 'Major Flex' यह है कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए आज भी रूचक योग एक्टिव है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को 'Boost' करेगा. हालांकि, आज अतिगंड योग भी लग रहा है, जो दोपहर 02:32 तक कृतिका नक्षत्र और फिर रोहिणी नक्षत्र के साथ मिलकर थोड़े 'Mood Swings' दे सकता है.

आज संडे को एंजॉय करने के साथ-साथ अगर कोई 'Important' काम करना है, तो सुबह 10:15 से 12:15 तक का लाभ-अमृत चौघड़िया या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक का शुभ चौघड़िया सबसे 'LIT' समय है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, तो इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला न लें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Lucky' और मजेदार रहेगी!

आइए देखते हैं, आज संडे के दिन कौन सी राशि 'Slay' करेगी और किसे मिलेगा 'No Drama' पॉलिसी अपनाने का रियलिटी चेक?

मेष (Aries): 'Confusion' से डील और विदेश का मौका

Love & Career: मेष राशि वालों, आज का दिन थोड़ा 'Mixed Vibes' लेकर आ सकता है. आप अपनी तरफ से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी कोई आपसे नाराज हो सकता है—इसे 'Reality Check' की तरह लें और ज्यादा दिल पर न लगाएं. जो लोग विदेश जाने या 'Study Abroad' की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बहुत बड़ी और 'Golden Opportunity' मिल सकती है. बिजनेस के सिलसिले में एक छोटी दूरी की यात्रा का योग है जो सफल रहेगी.

Advice & Health: आज किसी को भी भूलकर पैसा उधार न दें, वरना वह 'Stuck' हो जाएगा. कानूनी मामलों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. Jewelry: आज बोल्ड गोल्ड स्टड्स आपके कॉन्फिडेंट संडे लुक को 'Slay' करेंगे.

वृष (Taurus): 'Long Drive' और पेंडिंग काम का निपटारा

Love & Career: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में 'Chill' कर रहे हैं, जिससे आपकी 'Main Character Energy' सातवें आसमान पर होगी. आपके जितने भी रुके हुए काम थे, वे आज 'Back on Track' आ जाएंगे. करियर को लेकर जो लोग लंबे समय से 'Hustle' कर रहे थे, उन्हें आज कोई अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है. पार्टनर के साथ आज 'Long Drive' या किसी खूबसूरत जगह पर जाने का बेहतरीन प्लान बनेगा, जिससे आपकी बॉन्डिंग और भी 'Wholesome' होगी.

Advice & Health: किसी नई स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रूल्स को अच्छे से पढ़ लें. सीनियर मेंबर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. Jewelry: मिनिमलिस्ट सिल्वर नेकलेस आज आपकी 'Aesthetic' वाइब को परफेक्टली मैच करेगा.

Gemini (मिथुन): 'Anxious' मूड और मेंटल बोझ से राहत

Love & Career: आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा उतार-चढ़ाव भरा और 'Low-key' रह सकता है. मन में किसी अज्ञात बात को लेकर बेचैनी या 'Anxiety' रह सकती है, जिसकी वजह से काम में मन लगाना मुश्किल होगा. बिजनेस कर रहे लोगों को आज कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए. पुराने किसी गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आज थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है; उन्हें पढ़ाई के मानसिक बोझ से बड़ी राहत मिलती दिख रही है.

Advice & Health: पिताजी की सेहत आज आपकी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए उनके साथ समय बिताएं. सामाजिक कार्यों में अपना फोकस बनाए रखें. Jewelry: बीडेड ब्रेसलेट्स आज आपकी वर्सटाइल पर्सनालिटी को एक कूल टच देंगे.

कर्क (Cancer): 'Luxury' पर खर्चा और होम रिनोवेशन

Love & Career: आज आपका संडे एकदम 'Joyful' और आनंदमय रहने वाला है. आप अपनी सुख-सुविधाओं और लग्जरी की चीजों पर खुलकर पैसा खर्च करेंगे, जिसे देखकर आपके 'Haters' थोड़े परेशान हो सकते हैं. संतान के भविष्य को लेकर आज आप कोई बहुत सॉलिड और 'Smart' प्लानिंग करेंगे. अगर आप अपने रूम या घर को 'Aesthetic' लुक देना चाहते हैं या रिनोवेट करना चाहते हैं, तो आज का दिन काम शुरू करने के लिए 'Perfect' है.

Advice & Health: आर्थिक मामलों में आज पूरी स्पष्टता और ईमानदारी से आगे बढ़ें. किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है जो आपको रिफ्रेश कर देगी. Jewelry: पर्ल (मोती) की रिंग आज आपकी 'Intuitive' एनर्जी को और बढ़ाएगी.

सिंह (Leo): 'Mixed Vibes' और पुराने वादों की याद

Love & Career: आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. बिजनेस के मामलों में आज किसी भी तरह की ढील देने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है. अगर आपने पास्ट में पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत की थी, तो आज उससे अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, पास्ट में की गई किसी पुरानी गलती का अहसास आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन 'Move On' करना ही सबसे सही रास्ता है.

Advice & Health: परिवार में चल रहे किसी भी मनमुटाव को दूर करने के लिए घर के किसी सीनियर मेंबर से 'Expert Advice' लें. संतान से किया हुआ वादा आज आपको हर हाल में पूरा करना होगा. Jewelry: एक स्टेटमेंट गोल्ड वॉच आज आपके 'Royal' लुक को और भी 'Flex' करेगी.

Virgo (कन्या): 'Positive' परिणाम और ओल्ड फ्रेंड से मुलाकात

Love & Career: आज का दिन आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. आप दिल से सबका भला सोचेंगे, भले ही कुछ लोग आपके इस अच्छे व्यवहार को आपका स्वार्थ समझें 'Don't Care', आप अपनी पॉजिटिव वाइब बनाए रखें. बिजनेस में अगर काफी समय से फंड्स या पैसों की किल्लत चल रही थी, तो आज किसी बैंक या संस्था से आपको आसानी से लोन या आर्थिक मदद मिल जाएगी, जिससे आपका काम 'Level Up' होगा.

Advice & Health: स्टूडेंट्स को इधर-उधर की बातों से ध्यान हटाकर पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर 'Focus' करना होगा. किसी पुराने बेस्ट फ्रेंड से अचानक मुलाकात आज आपको बेहद 'Nostalgic' कर देगी. Jewelry: एविल् आई (Evil Eye) पेंडेंट आज आपको सभी नेगेटिव वाइब्स से प्रोटेक्ट करेगा.

तुला (Libra): खुशियों का संडे और फ्यूचर प्लानिंग

Love & Career: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ढेर सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है. जॉब करने वाले लोगों को आज अपने काम में बिल्कुल भी 'Lazy' नहीं होना है, वरना आने वाले हफ्ते में काम का बोझ बढ़ सकता है. आपका कोई विरोधी आपकी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है, पर आप उसे इग्नोर करें. जीवनसाथी के साथ मिलकर आज आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ बहुत ही 'Crazily Creative' प्लानिंग करेंगे, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा.

Advice & Health: शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम या डिनर में बीतेगा. घर के छोटे बच्चों के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट लाना न भूलें. Jewelry: लेयर्ड रिंग्स आज आपके बैलेंस्ड और स्टाइलिश लुक में चार चांद लगा देंगी.

वृश्चिक (Scorpio): 'Financial Flex' और कर्ज से मुक्ति

Love & Career: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए 'Top-Tier' रहने वाला है. बिजनेस से जुड़ी कोई बहुत बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है, जो आपको भविष्य में बम्पर प्रॉफिट देगी. अगर आपने अतीत में किसी से कर्ज या उधार लिया था, तो आज आप उसका एक बड़ा हिस्सा चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

Advice & Health: किसी नई प्रॉपर्टी या जमीन का सौदा करते समय उसके सारे पेपर्स 'Double Check' कर लें, ताकि किसी भी तरह के 'Scam' से बच सकें. आंखों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लें. Jewelry: ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आज आपकी 'Mysterious' और 'Edgy' वाइब को निखारेगी.

धनु (Sagittarius): मनपसंद प्रोजेक्ट और बजट अलर्ट

Love & Career: आज आपके अंदर दूसरों की मदद करने और टीम वर्क की 'Wholesome' भावना कूट-कूट कर भरी रहेगी. ऑफिस में आज आपको अपनी पसंद का कोई प्रोजेक्ट या काम मिल सकता है, जिससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और हर जगह आपकी तारीफ होगी—'Major Flex!' बिजनेस में किसी नई और ट्रेंडी योजना में धन लगाना आपके लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है.

Advice & Health: प्रभावशाली लोगों का सपोर्ट आपके ऊपर बना रहेगा. हालांकि, आज संडे के जोश में आकर बहुत ज्यादा 'Overspending' न करें, वरना बाद में बजट गड़बड़ा सकता है. संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है. Jewelry: क्रिस्टल पेंडेंट आज आपकी एनर्जी को बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड रखेगा.

Capricorn (मकर): सेलिब्रेशन वाइब्स और सेहत का ध्यान

Love & Career: आज का दिन आपके लिए मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. भाई या बहन के विवाह की बात पक्की होने से घर में शादी की शहनाइयां गूंजने का माहौल बनेगा, जिससे पूरा परिवार 'Super Excited' रहेगा. संतान आज अपनी अचीवमेंट से आपकी उम्मीदों पर एकदम खरी उतरेगी, जिससे आपको उन पर गर्व होगा. हालांकि, परिवार के किसी सदस्य की कोई कड़वी या खरी-खोटी बात आपका मूड थोड़ा ऑफ कर सकती है, पर संडे की खुशियों के बीच इस तनाव को न आने दें.

Advice & Health: सेहत को लेकर आज बिल्कुल भी लापरवाह न रहें; अगर कोई छोटी समस्या भी हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें. Jewelry: एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी 'Boss Babe' वाइब को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करेगी.

कुंभ (Aquarius): 'Smart' फैसले और 'Toxic' लोगों से दूरी

Love & Career: आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता यानी 'Decision Making' पावर बहुत ही गजब की रहेगी, जिससे आपको करियर में बड़ा फायदा होगा. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. लव लाइफ जी रहे लोगों के बीच अगर पिछले कुछ दिनों से कोई 'Misunderstanding' या तनाव चल रहा था, तो आज वह हमेशा के लिए 'Delete' हो जाएगा और रिश्ता पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा.

Advice & Health: आज हाथ में पैसा आने से आपकी फिजूलखर्ची बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल रखें. बिजनेस में किसी भी अजनबी या 'Toxic' व्यक्ति को अपने काम के बीच में न आने दें, उनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है. स्टूडेंट्स को किसी बड़ी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. Jewelry: यूनिक ज्यामितीय (Geometric) इयररिंग्स आपके मॉडर्न संडे लुक को 'High-Fashion' टच देंगे.

Pisces (मीन): 'Job Change' का विचार और गुड न्यूज

Love & Career: मीन राशि वालों के लिए आज नौकरी में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मौजूदा जॉब को बदलकर कुछ नया और बेहतर 'Job Change' करने का मन बना सकते हैं. बिजनेस करने वाले लोग आज कोई बहुत बड़ा या रिस्की फैसला न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है. आज के दिन की सबसे 'Best' बात यह है कि जीवनसाथी की ओर से आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जो आपका पूरा दिन बना देगी.

Advice & Health: परिवार में अगर कोई समस्या चल रही है, तो अकेले परेशान होने के बजाय सब के साथ मिल-बैठकर उस पर चर्चा करें. माता-पिता किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए माहौल को 'Chill' रखें और बहस से बचें. Jewelry: मूनस्टोन रिंग आज आपकी 'Calm' और 'Intuitive' एनर्जी को बूस्ट करने का काम करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.