Today sagittarius Horoscope 11 December 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 11 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा 9वें हाउस में होने से आज आप सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. दिन की शुरुआत में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आपका साहस और सही समय का चयन आपको सफल बनाएगा. सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच विशेष लाभ का समय है.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए आज कस्टमर की सुविधा और संतुष्टि पर ध्यान देना जरूरी है. उनकी समस्याओं को समझकर उसका सही समाधान करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी. व्यवसाय में नए बदलाव को लेकर सोच रहे हैं, तो साहस बनाए रखें, समय आपके पक्ष में है.
नौकरी राशिफल:
नौकरी में कार्य समय पर पूरा करने के लिए प्रेशर रहेगा. सीनियर्स और बॉस की मदद से आप अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर पाएंगे. आपके मेहनत और लगन को ऑफिस में सराहा जाएगा.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में पार्टनर का सहयोग आपके लिए सहारा साबित होगा. दांपत्य जीवन में समझदारी से समस्याएं हल होंगी. परिवार में हो रहे मांगलिक कार्य में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा. ट्रैवलिंग के दौरान किसी नए व्यक्ति से मुलाकात महत्वपूर्ण अवसर ला सकती है.
हेल्थ राशिफल:
स्पोर्ट्स करने वाले जातक कंधों और पीठ के दर्द से परेशान रह सकते हैं. भारी काम से दूरी बनाए रखें और आराम पर ध्यान दें.
भाग्यशाली अंक: 7
अनलकी नंबर: 3
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: घर में लक्ष्मीजी की तस्वीर के सामने रोज़ दीपक जलाएं और हल्का मीठा प्रसाद चढ़ाएं.
FAQs:
Q1: क्या बिज़नेस में निवेश आज लाभ देगा?
A1: हाँ, सोच-समझकर किया गया निवेश लाभकारी रहेगा.
Q2: क्या नौकरी में लक्ष्य पूरा होगा?
A2: हाँ, सीनियर्स की मदद और मेहनत से टारगेट पूरा होगा.
Q3: क्या परिवार में तनाव होगा?
A3: नहीं, संयम और समझदारी से सभी काम समय पर निपटेंगे.
Q4: क्या लव लाइफ में परेशानी आएगी?
A4: नहीं, पार्टनर का सहयोग समस्याओं को हल करेगा.
Q5: क्या स्वास्थ्य के लिए सावधानी जरूरी है?
A5: हाँ, पीठ और कंधे के दर्द से बचें और भारी काम से दूरी बनाए रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
