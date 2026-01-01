हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Sagittarius Rashifal (1 January 2026): धनु राशि बिजनेस में अचानक लाभ की संभावना, नए प्रोजेक्ट के लिए सोच-समझकर निर्णय लें!

Aaj Ka Sagittarius Rashifal (1 January 2026): धनु राशि बिजनेस में अचानक लाभ की संभावना, नए प्रोजेक्ट के लिए सोच-समझकर निर्णय लें!

Today sagittarius Horoscope 1 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 01 Jan 2026 03:01 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 January 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा के 6वें हाउस में होने से पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की संभावना है.

मानसिक और शारीरिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक संतोष और खुशियों का अनुभव होगा. कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं और विचारों के साथ काम करने का समय है.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में अचानक लाभ होने की संभावना है. इस लाभ का उपयोग नए प्रोजेक्ट या प्लानिंग के लिए सोच-समझकर करें, लेकिन 14 जनवरी के बाद ही बड़े निर्णय लें. बड़े और छोटे बिजनेसमैन दोनों के लिए भाग्य अनुकूल रहेगा, जिससे मनचाही आमदनी प्राप्त हो सकती है.

मार्केटिंग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और रणनीति अंततः सफलता दिलाएगी.

नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस में नए विचार और आइडिया मिलेंगे, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. जॉब रिलेटेड जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. अपने काम में उत्कृष्टता दिखाने की कोशिश करें. सीनियर्स का सहयोग आवश्यक है, लेकिन आपको अपनी मेहनत से ही अपने कार्य को सफल बनाना होगा. आपके प्रदर्शन के आधार पर सामाजिक या हायर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट की संभावना भी बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

लव पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे. शादी या रिश्तों से जुड़े फैसले परिवार की सहमति से ही लें, इससे भविष्य में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ शॉर्ट ट्रिप या पिकनिक की योजना बन सकती है, जो रिश्तों में गर्मजोशी लाएगी. पारिवारिक वातावरण संतुलित और सहयोगी रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ अपने कार्यों में जुटना होगा. डर या आलस्य से बचें. नए जेनरेशन के युवाओं को अपने प्रदर्शन के दम पर क्षेत्र में मान-सम्मान प्राप्त होगा. मनोरंजन में समय बीत सकता है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल

शरीर में कुछ कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और पर्याप्त नींद लें. संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन तनाव और थकान से बचना आवश्यक है. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करना लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

अनलक्की अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पिंक

उपाय

मां लक्ष्मी को गुड़-चना का भोग लगाएं. स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और ध्यान करें. कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में अचानक लाभ मिलेगा?

A1: जी हां, अचानक लाभ की संभावना है, लेकिन बड़े फैसले सोच-समझकर ही लें.

Q2: क्या स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या रहेगी?

A2: नहीं, बस थकान और कमजोरी पर ध्यान दें.

Q3: क्या नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी?

A3: हां, नए विचार और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे प्रदर्शन की सराहना होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Jan 2026 03:01 AM (IST)
Embed widget