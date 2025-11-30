हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Capricorn Rashifal (30 November 2025): मकर राशि दोस्त और सहयोगियों का मिलेगा साथ जिससे सफलता के बंद दरवाजे खुलेंगे!

Today Makar Horoscope 30 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 30 Nov 2025 04:15 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 30 November 2025 in Hindi: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा के 3rd हाउस में होने से दोस्तों और सहयोगियों से मदद मिलने की संभावना बढ़ेगी.

आत्मविश्वास और मेहनत से आप अपने लिए सफलता का रास्ता बना पाएंगे. वज्र, सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से व्यवसायिक क्षेत्र में कई नए अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें भुनाने में आप सफल रहेंगे.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बुजुर्गों की सेहत में सुधार आएगा. बच्चों और युवाओं को फिजिकल एक्टिव रखने के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित करें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार से ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. नए प्रोजेक्ट्स और अवसर आपके लिए लाभकारी रहेंगे. बिजनेस पार्टनर्स के साथ तालमेल बनाए रखें.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस में आपकी मेहनत की सराहना होगी. सीनियर्स और बॉस से एप्रिशिएशन मिलेगा. जॉब से संबंधित ट्रैवलिंग की संभावना है. अपने कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां लेने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

दांपत्य जीवन में बॉन्डिंग मजबूत रहेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. बुजुर्गों की सेहत में सुधार होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक खुशी मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों को बड़े पैकेज और अवसर मिल सकते हैं. पढ़ाई में फोकस बनाए रखें और अतिरिक्त गतिविधियों में संतुलन रखें.

भाग्यशाली अंक: 5

अनलकी: 4

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएं.

FAQs:

Q1: क्या बिजनेस में आज लाभ के अवसर हैं?

A1: हां, नए अवसर प्राप्त होंगे और आत्मविश्वास से उन्हें भुनाया जा सकता है.

Q2: क्या नौकरी में प्रशंसा मिलेगी?

A2: हां, सीनियर्स और बॉस आपकी मेहनत की सराहना करेंगे.

Q3: क्या परिवार में माहौल शांत रहेगा?

A3: जी हां, परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Q4: क्या स्वास्थ्य में कोई चिंता है?
A4: नहीं, बस संतुलित आहार और आराम पर ध्यान दें.

Q5: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
A5: बड़े अवसर और पैकेज मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में फोकस बनाए रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Nov 2025 04:15 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Horoscope
