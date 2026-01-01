हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Capricorn Rashifal (1 January 2026): मकर राशि स्वास्थ्य के लिए आराम और हल्की एक्सरसाइज लाभकारी!

Today Makar Horoscope 1 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 01 Jan 2026 03:39 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 1 January 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फल लेकर आएगा. चंद्रमा के 5वें हाउस में होने से आकस्मिक धन लाभ के योग हैं.

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ योजना और सोच-विचार महत्वपूर्ण रहेगी. आज नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि यात्रा आवश्यकतानुसार ही करें, व्यर्थ की यात्राओं से दूरियां बढ़ सकती हैं.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेसमैन के लिए दिन लाभदायक रहेगा. व्यवसाय में मेहनत के साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना लाभकारी रहेगा. पुराने और नए बिजनेस रिलेशन मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं.

प्रतियोगियों से मुकाबला रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और रणनीति आपको आगे रखेगी. कोर्ट-कचहरी या लेन-देन से जुड़े मामलों में समझौते की संभावना बन सकती है.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड व्यक्तियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. वर्कलोड अधिक रहेगा, लेकिन सहयोगियों और सीनियर्स से मदद मिलने के कारण आप अपने कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य बनाए रखने से तनाव कम रहेगा. जो लोग कार्यालय में नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके लिए दिन शुभ है.

लव और फैमिली राशिफल:

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से घर में प्रसन्नता और खुशहाली का वातावरण रहेगा. सिंगल जातकों को लव लाइफ में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्तिगत बात को परिवार के साथ सोच-समझकर साझा करें. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवा और विद्यार्थी मनोरंजन में समय अधिक दे सकते हैं. पढ़ाई और करियर पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है. खेलकूद में सक्रिय रहने वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिस और मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव या आउटिंग का आनंद भी आज संभव है, लेकिन समय प्रबंधन का ध्यान रखें.

हेल्थ राशिफल:

वर्कलोड और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और संतुलित आहार का ध्यान रखें. योग और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: क्रीम

अभाग्यशाली अंक: 7

उपाय:

व्यर्थ की यात्रा से बचें और परिवार के साथ समय बिताएं.

FAQs:

Q1: क्या आज बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?

A1: हां, सोच-समझकर निवेश लाभकारी रहेगा. जल्दबाजी से बचें.

Q2: क्या नौकरी में सहयोगियों का समर्थन मिलेगा?

A2: हां, सहकर्मी और सीनियर्स मदद करेंगे, जिससे कार्य आसान रहेगा.

Q3: क्या हेल्थ के लिहाज से दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा?

A3: वर्कलोड और थकान के कारण सतर्क रहें, पर्याप्त आराम आवश्यक है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Jan 2026 03:39 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Horoscope
