Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 18 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है. यह भाव बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा अंदरूनी असंतोष, घर-परिवार और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा होता है. आज आप बाहर से सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन भीतर कोई बात लगातार बेचैन करती रहेगी.

सुबह के समय मन काम में कम और निजी मामलों में ज्यादा उलझा रह सकता है. किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे, घर से जुड़ी जिम्मेदारी या मन की असुरक्षा का असर आपके व्यवहार पर दिख सकता है. आज खुद को हर हाल में मजबूत दिखाने की कोशिश थका सकती है.

दोपहर बाद स्थिति थोड़ी स्थिर होती है. आप समझ पाएंगे कि हर बात का समाधान तुरंत जरूरी नहीं. कुछ चीजों को समय देना ही आज का सही रास्ता है.

Career: कार्यस्थल पर ध्यान भटक सकता है. घर या निजी कारणों से फोकस कमजोर रहेगा.

Love: भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस होगी. संवाद की कमी दूरी बढ़ा सकती है.

Education: एकाग्रता में कमी संभव. पढ़ाई के लिए शांत माहौल जरूरी है.

Health: सीने, पीठ या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकता है. बड़े फैसले आज न लें.

उपाय: मां के चरण स्पर्श करें या माता दुर्गा का स्मरण करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव में है. यह भाव प्रयास, संवाद और निर्णय लेने की हिम्मत को दर्शाता है. दिन आपको सक्रिय तो रखेगा, लेकिन मानसिक दबाव भी साथ देगा.

सुबह के समय बातचीत में गलतफहमी की संभावना है. आप जो कहना चाहते हैं, वह ठीक से सामने नहीं आ पाता. आज शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार पर लोग प्रतिक्रिया देंगे. जल्दबाजी में बोले गए वाक्य बाद में भारी पड़ सकते हैं.

दोपहर बाद आत्मविश्वास लौटता है. आप महसूस करेंगे कि हालात उतने खराब नहीं हैं जितने सुबह लग रहे थे. छोटे-छोटे प्रयास भी असर दिखाने लगेंगे.

Career: मीटिंग, कॉल या लिखित संवाद में सावधानी रखें. रणनीति से काम लें.

Love: साथी से बातचीत जरूरी है, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप से बचें.

Education: नोट्स बनाकर पढ़ना और प्रैक्टिस करना लाभ देगा.

Health: कंधे, हाथ या नसों में थकान महसूस हो सकती है.

Finance: छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर नजर रखें.

उपाय: तुलसी को जल दें और मौन का अभ्यास करें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है. यह भाव वाणी, मूल्य और धन से जुड़ा होता है. आज आपकी कही हुई बात रिश्तों और स्थितियों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है.

सुबह के समय भावनाएं शब्दों पर हावी रह सकती हैं. आप अनजाने में कठोर या सीधा बोल सकते हैं, जिसका असर बाद में महसूस होगा. आज सच कहना जरूरी है, लेकिन तरीका उससे भी ज्यादा जरूरी है.

शाम के बाद समझदारी बढ़ती है. आप अपने शब्दों को तौलकर इस्तेमाल करेंगे. अगर आपने दिन के दूसरे हिस्से में बातचीत की, तो बात आपके पक्ष में जा सकती है.

Career: सैलरी, पेमेंट या वैल्यू को लेकर चर्चा हो सकती है. संयम रखें.

Love: परिवार या साथी से जुड़ा कोई संवेदनशील मुद्दा उभर सकता है.

Education: याददाश्त और रिवीजन के लिए अच्छा दिन.

Health: गले, दांत या शुगर से जुड़ी समस्या महसूस हो सकती है.

Finance: आय-व्यय संतुलन पर ध्यान दें. जोखिम न लें.

उपाय: मीठा दान करें और वाणी में मधुरता रखें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. यह दिन भावनात्मक रूप से भारी और आत्ममंथन वाला रहेगा. आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी और आप हर बात को गहराई से महसूस करेंगे.

सुबह के समय मन अस्थिर रह सकता है. छोटी बात भी बड़ी लग सकती है. आप अपने ऊपर या दूसरों पर ज्यादा कठोर हो सकते हैं. आज सबसे जरूरी है खुद को समझना, न कि खुद को बदलने की जिद करना.

दोपहर बाद धीरे-धीरे संतुलन आता है. आप महसूस करेंगे कि आपकी शक्ति आपकी चुप्पी और गहराई में है, न कि प्रतिक्रिया में. आज आत्मसंयम आपकी सबसे बड़ी ढाल है.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. दबाव में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है.

Love: भावनात्मक तीव्रता अधिक रहेगी. शक और नियंत्रण से बचें.

Education: गहराई से पढ़ने और रिसर्च के लिए उत्कृष्ट दिन.

Health: सिरदर्द, हार्मोन या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: बड़ा निवेश या उधार टालना ही बेहतर है.

उपाय: रुद्राभिषेक या शिव मंत्र का जप करें.

Lucky Color: गहरा मरून

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.