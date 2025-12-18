Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में है. यह भाव बाहरी गतिविधियों से ज्यादा भीतर की हलचलों को दर्शाता है. दिन आपको सामान्य से ज्यादा संवेदनशील और अंतर्मुखी बना सकता है. आप लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं.

सुबह के समय मन किसी पुरानी चिंता, अधूरे काम या भविष्य की अनिश्चितता में उलझ सकता है. बिना वजह थकान या उदासी महसूस हो सकती है. आज खुद से ज्यादा अपेक्षा न रखें. हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं.

दोपहर बाद धीरे-धीरे मानसिक स्पष्टता आती है. आप समझ पाएंगे कि कुछ चीजें छोड़ना भी आगे बढ़ने का तरीका है. आज रुकना, सोचना और ऊर्जा बचाना ही समझदारी है.

Career: पर्दे के पीछे चल रही बातें या अनिश्चितता तनाव दे सकती है. आज बड़े फैसले टालें.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी रहेगी. खुद को दोषी न मानें.

Education: शांत वातावरण में पढ़ाई या आत्मचिंतन लाभ देगा.

Health: नींद की कमी, आंखों या पैरों में थकान संभव.

Finance: खर्च बढ़ सकता है. अनावश्यक भुगतान से बचें.

उपाय: सोने से पहले ध्यान या मौन का अभ्यास करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव में है. यह भाव लक्ष्य, लाभ और सामाजिक दायरे से जुड़ा होता है. दिन आपको व्यस्त रखेगा, लेकिन अपेक्षाओं का बोझ भी साथ रहेगा.

सुबह के समय किसी व्यक्ति या योजना से जुड़ी उम्मीद पूरी न होने पर निराशा हो सकती है. आप महसूस कर सकते हैं कि आपने जितनी मेहनत की, परिणाम उतना नहीं मिला. लेकिन यह स्थिति अस्थायी है.

दोपहर बाद नेटवर्किंग, चर्चा या किसी पुराने संपर्क से लाभ की संभावना बनती है. आज जरूरी है कि आप तुलना करना छोड़ें और अपने रास्ते पर टिके रहें.

Career: टीम या सीनियर्स से जुड़ा दबाव रहेगा. लेकिन सहयोग भी मिलेगा.

Love: रिश्ते में व्यावहारिक सोच हावी रहेगी. भावनाओं को जगह दें.

Education: लक्ष्य-आधारित पढ़ाई में फोकस बना रहेगा.

Health: घुटनों, हड्डियों या थकान की शिकायत हो सकती है.

Finance: आय को लेकर चर्चा हो सकती है. दीर्घकालीन सोच रखें.

उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं और अहंकार से बचें.

Lucky Color: नेवी ब्लू

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है. यह भाव कर्म, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का होता है. दिन काम के लिहाज से अहम है, लेकिन मानसिक दबाव भी साथ लाता है.

सुबह के समय जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं. आप पर नजर रहेगी और आपकी प्रतिक्रिया को परखा जाएगा. आज लापरवाही या भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी छवि पर असर डाल सकती है.

शाम के बाद स्थिति संभलती है. अगर आपने संयम रखा, तो आपकी गंभीरता और परिपक्वता की सराहना होगी. आज कम बोलना और सही समय पर बोलना ही आपकी ताकत है.

Career: ऑफिस में दबाव, डेडलाइन या मूल्यांकन संभव. प्रोफेशनल रहें.

Love: काम के कारण निजी जीवन प्रभावित हो सकता है. संतुलन जरूरी है.

Education: लक्ष्य स्पष्ट रहेगा, लेकिन तनाव पढ़ाई में बाधा बन सकता है.

Health: सिर, ब्लड प्रेशर या तनाव से जुड़ी परेशानी संभव.

Finance: करियर से जुड़ा आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और कृतज्ञता रखें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव में है. यह भाव विश्वास, दिशा और जीवन-दृष्टि से जुड़ा होता है. आज आप भीतर ही भीतर किसी गहरे सवाल से जूझ सकते हैं , क्या मैं सही रास्ते पर हूँ?

सुबह के समय मन भटक सकता है. किसी सलाह, किताब या व्यक्ति की बात आपको छू सकती है, लेकिन भ्रम भी पैदा कर सकती है. आज हर ज्ञान तुरंत अपनाने की जरूरत नहीं.

दोपहर बाद दृष्टिकोण साफ होता है. आप समझ पाएंगे कि जवाब बाहर नहीं, भीतर है. आज का दिन आपको धीमे-धीमे सही दिशा दिखाता है, बिना शोर के.

Career: नई सोच या विचार उभर सकते हैं. तुरंत लागू करने की जरूरत नहीं.

Love: रिश्ते में समझ और क्षमा का भाव बढ़ेगा.

Education: दर्शन, लेखन या गहरे विषयों में रुचि बढ़ेगी.

Health: पैरों, नींद या भावनात्मक थकान की शिकायत हो सकती है.

Finance: यात्रा या सीख से जुड़ा खर्च संभव.

उपाय: गुरु या पिता का आशीर्वाद लें, पीले वस्त्र पहनें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.