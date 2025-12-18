हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
18 दिसंबर राशिफल: धनु राशि वाले आज भीतर से टूट सकते हैं, मकर थकेगा, कुंभ पर दूसरों की निगाहें और मीन खुद से पूछेगा सवाल

18 दिसंबर राशिफल: धनु राशि वाले आज भीतर से टूट सकते हैं, मकर थकेगा, कुंभ पर दूसरों की निगाहें और मीन खुद से पूछेगा सवाल

Aaj Ka Rashifal: 18 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Dec 2025 06:34 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में है. यह भाव बाहरी गतिविधियों से ज्यादा भीतर की हलचलों को दर्शाता है. दिन आपको सामान्य से ज्यादा संवेदनशील और अंतर्मुखी बना सकता है. आप लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं.

सुबह के समय मन किसी पुरानी चिंता, अधूरे काम या भविष्य की अनिश्चितता में उलझ सकता है. बिना वजह थकान या उदासी महसूस हो सकती है. आज खुद से ज्यादा अपेक्षा न रखें. हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं.

दोपहर बाद धीरे-धीरे मानसिक स्पष्टता आती है. आप समझ पाएंगे कि कुछ चीजें छोड़ना भी आगे बढ़ने का तरीका है. आज रुकना, सोचना और ऊर्जा बचाना ही समझदारी है.

Career: पर्दे के पीछे चल रही बातें या अनिश्चितता तनाव दे सकती है. आज बड़े फैसले टालें.
Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी रहेगी. खुद को दोषी न मानें.
Education: शांत वातावरण में पढ़ाई या आत्मचिंतन लाभ देगा.
Health: नींद की कमी, आंखों या पैरों में थकान संभव.
Finance: खर्च बढ़ सकता है. अनावश्यक भुगतान से बचें.

उपाय: सोने से पहले ध्यान या मौन का अभ्यास करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव में है. यह भाव लक्ष्य, लाभ और सामाजिक दायरे से जुड़ा होता है. दिन आपको व्यस्त रखेगा, लेकिन अपेक्षाओं का बोझ भी साथ रहेगा.

सुबह के समय किसी व्यक्ति या योजना से जुड़ी उम्मीद पूरी न होने पर निराशा हो सकती है. आप महसूस कर सकते हैं कि आपने जितनी मेहनत की, परिणाम उतना नहीं मिला. लेकिन यह स्थिति अस्थायी है.

दोपहर बाद नेटवर्किंग, चर्चा या किसी पुराने संपर्क से लाभ की संभावना बनती है. आज जरूरी है कि आप तुलना करना छोड़ें और अपने रास्ते पर टिके रहें.

Career: टीम या सीनियर्स से जुड़ा दबाव रहेगा. लेकिन सहयोग भी मिलेगा.
Love: रिश्ते में व्यावहारिक सोच हावी रहेगी. भावनाओं को जगह दें.
Education: लक्ष्य-आधारित पढ़ाई में फोकस बना रहेगा.
Health: घुटनों, हड्डियों या थकान की शिकायत हो सकती है.
Finance: आय को लेकर चर्चा हो सकती है. दीर्घकालीन सोच रखें.

उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं और अहंकार से बचें.
Lucky Color: नेवी ब्लू
Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है. यह भाव कर्म, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का होता है. दिन काम के लिहाज से अहम है, लेकिन मानसिक दबाव भी साथ लाता है.

सुबह के समय जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं. आप पर नजर रहेगी और आपकी प्रतिक्रिया को परखा जाएगा. आज लापरवाही या भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी छवि पर असर डाल सकती है.

शाम के बाद स्थिति संभलती है. अगर आपने संयम रखा, तो आपकी गंभीरता और परिपक्वता की सराहना होगी. आज कम बोलना और सही समय पर बोलना ही आपकी ताकत है.

Career: ऑफिस में दबाव, डेडलाइन या मूल्यांकन संभव. प्रोफेशनल रहें.
Love: काम के कारण निजी जीवन प्रभावित हो सकता है. संतुलन जरूरी है.
Education: लक्ष्य स्पष्ट रहेगा, लेकिन तनाव पढ़ाई में बाधा बन सकता है.
Health: सिर, ब्लड प्रेशर या तनाव से जुड़ी परेशानी संभव.
Finance: करियर से जुड़ा आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और कृतज्ञता रखें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव में है. यह भाव विश्वास, दिशा और जीवन-दृष्टि से जुड़ा होता है. आज आप भीतर ही भीतर किसी गहरे सवाल से जूझ सकते हैं , क्या मैं सही रास्ते पर हूँ?

सुबह के समय मन भटक सकता है. किसी सलाह, किताब या व्यक्ति की बात आपको छू सकती है, लेकिन भ्रम भी पैदा कर सकती है. आज हर ज्ञान तुरंत अपनाने की जरूरत नहीं.

दोपहर बाद दृष्टिकोण साफ होता है. आप समझ पाएंगे कि जवाब बाहर नहीं, भीतर है. आज का दिन आपको धीमे-धीमे सही दिशा दिखाता है, बिना शोर के.

Career: नई सोच या विचार उभर सकते हैं. तुरंत लागू करने की जरूरत नहीं.
Love: रिश्ते में समझ और क्षमा का भाव बढ़ेगा.
Education: दर्शन, लेखन या गहरे विषयों में रुचि बढ़ेगी.
Health: पैरों, नींद या भावनात्मक थकान की शिकायत हो सकती है.
Finance: यात्रा या सीख से जुड़ा खर्च संभव.

उपाय: गुरु या पिता का आशीर्वाद लें, पीले वस्त्र पहनें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 18 Dec 2025 06:34 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal
Embed widget