Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को नुकसान तय! जानें आज का राशिफल

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 12 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
मेष राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज चन्द्रमा आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और कार्यक्षमता को उभार रहा है. किसी पुराने विषय में अचानक समाधान मिल सकता है. लोग आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेंगे और किसी निर्णय को आगे बढ़ाने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे. परिवार में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और कोई परिजन आपकी सलाह पर निर्भर रहेगा. आज आपकी बोली में दृढ़ता और व्यवहार में स्पष्टता रहेगी. किसी अटके हुए कार्य को गति देने का यह सही दिन है.
Career: कार्यस्थल पर कोई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी जा सकती है और आपके नेतृत्व से कार्य सफल होगा. किसी वरिष्ठ को भी आपसे संतोष होगा.
Love: जीवनसाथी से सम्बन्ध मधुर रहेंगे. अविवाहित लोगो के लिए बातचीत आगे बढ़ने का संकेत.
Education: कठिन अध्याय आसानी से समझ मे आएंगे. ध्यान स्थिर रहेगा और परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल समय.
Health: सिर, आंख या गर्दन में हल्का तनाव महसूस हो सकता है पर स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा.
Finance: रुका हुआ धन मिलने या किसी लाभदायक अवसर के खुलने की सम्भावना. परिवार में धन से जुड़ा निर्णय आपके पक्ष में रहेगा.
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 3
वृषभ राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज आप घरेलू विषयों और निजी जीवन को लेकर सक्रिय रहेंगे. परिवार में किसी विषय को लेकर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. मन संवेदनशील रहेगा पर आप व्यवहारिकता से स्थितियों को संभालेंगे. आज का दिन शांति, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने वाला है. किसी पुराने मुद्दे को आज स्पष्टता मिलेगी.
Career: कार्यस्थल पर आपकी सरल और संतुलित सोच से समस्याओ का समाधान निकलेगा. टीम मे आपका मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा.
Love: जीवनसाथी का मन बदलता रहेगा पर आपकी स्थिरता और शांति सम्बन्ध को मजबूत करेगी. किसी पुरानी गलतफहमी के दूर होने की सम्भावना.
Education: अध्ययन मे निरन्तरता बनी रहेगी. जटिल विषय समझने मे आसानी होगी और याददाश्त मजबूत रहेगी.
Health: गर्दन, कंधो और पीठ मे हल्का तनाव रह सकता है. भोजन में अनियमितता से बचें.
Finance: छोटे खर्च बढ़ेंगे पर आप अपने नियंत्रण से स्थिति संभाल लेंगे. किसी घरेलू वस्तु पर व्यय सम्भव.
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: चन्दन
Lucky Number: 6
मिथुन राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज आपके लिए संवाद, विचार और मेलजोल सबसे बड़ा आधार बनेंगे. आपकी बोली प्रभावशाली रहेगी और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे. किसी नये व्यक्ति या नये विचार से लाभ मिल सकता है. छोटे कदम भी बड़े परिणाम दे सकते हैं. आपकी मानसिक चंचलता आज सकारात्मक दिशा में काम करेगी.
Career: बातचीत और मेलजोल से किसी रुके हुए कार्य में प्रगति होगी. वरिष्ठ भी आपकी क्षमता को पहचानेंगे.
Love: स्पष्ट संवाद से सम्बन्ध मजबूत होंगे. यदि कोई दूरी बनी थी तो अब कम होगी.
Education: कम समय में अधिक अध्ययन और समझ का योग. नई जानकारी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी.
Health: मानसिक उर्जा में उतार चढ़ाव रहेगा. पानी अधिक पिएं.
Finance: किसी सामन्य साधन, संचार माध्यम या छोटे परिवर्तनों पर खर्च सम्भव.
उपाय: भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 5
कर्क राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज परिवार और धन से जुड़े विषय आपका ध्यान खींचेंगे. घरेलू वातावरण में शांति रहेगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे. आपकी भावनाएं गहरी रहेंगी पर निर्णय संतुलित रहेंगे. किसी आर्थिक योजना या लेनदेन में सुधार की सम्भावना है.
Career: कार्यस्थल पर आपकी समझदारी और व्यवहारिकता की प्रशंसा होगी. आज आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं.
Love: जीवनसाथी के प्रति स्नेह और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. सम्बन्ध में स्थिरता आएगी.
Education: ध्यान और मन दोनों अध्ययन मे लगेगा. जटिल विषय आसानी से समझ आएंगे.
Health: पेट मे गर्मी, अम्लता या हल्की जलन की सम्भावना. दिन में हल्का भोजन लाभकारी.
Finance: आय बढ़ने या नयी सम्भावना बनने का संकेत. किसी आर्थिक उलझन का आज समाधान.
उपाय: सफेद चावल का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
