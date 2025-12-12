हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को नुकसान तय! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को नुकसान तय! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 12 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Dec 2025 05:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 12 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज चन्द्रमा आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और कार्यक्षमता को उभार रहा है. किसी पुराने विषय में अचानक समाधान मिल सकता है. लोग आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेंगे और किसी निर्णय को आगे बढ़ाने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे. परिवार में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और कोई परिजन आपकी सलाह पर निर्भर रहेगा. आज आपकी बोली में दृढ़ता और व्यवहार में स्पष्टता रहेगी. किसी अटके हुए कार्य को गति देने का यह सही दिन है.

Career: कार्यस्थल पर कोई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी जा सकती है और आपके नेतृत्व से कार्य सफल होगा. किसी वरिष्ठ को भी आपसे संतोष होगा.
Love: जीवनसाथी से सम्बन्ध मधुर रहेंगे. अविवाहित लोगो के लिए बातचीत आगे बढ़ने का संकेत.
Education: कठिन अध्याय आसानी से समझ मे आएंगे. ध्यान स्थिर रहेगा और परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल समय.
Health: सिर, आंख या गर्दन में हल्का तनाव महसूस हो सकता है पर स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा.
Finance: रुका हुआ धन मिलने या किसी लाभदायक अवसर के खुलने की सम्भावना. परिवार में धन से जुड़ा निर्णय आपके पक्ष में रहेगा.
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 3

वृषभ राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आप घरेलू विषयों और निजी जीवन को लेकर सक्रिय रहेंगे. परिवार में किसी विषय को लेकर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. मन संवेदनशील रहेगा पर आप व्यवहारिकता से स्थितियों को संभालेंगे. आज का दिन शांति, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने वाला है. किसी पुराने मुद्दे को आज स्पष्टता मिलेगी.

Career: कार्यस्थल पर आपकी सरल और संतुलित सोच से समस्याओ का समाधान निकलेगा. टीम मे आपका मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा.
Love: जीवनसाथी का मन बदलता रहेगा पर आपकी स्थिरता और शांति सम्बन्ध को मजबूत करेगी. किसी पुरानी गलतफहमी के दूर होने की सम्भावना.
Education: अध्ययन मे निरन्तरता बनी रहेगी. जटिल विषय समझने मे आसानी होगी और याददाश्त मजबूत रहेगी.
Health: गर्दन, कंधो और पीठ मे हल्का तनाव रह सकता है. भोजन में अनियमितता से बचें.
Finance: छोटे खर्च बढ़ेंगे पर आप अपने नियंत्रण से स्थिति संभाल लेंगे. किसी घरेलू वस्तु पर व्यय सम्भव.
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: चन्दन
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आपके लिए संवाद, विचार और मेलजोल सबसे बड़ा आधार बनेंगे. आपकी बोली प्रभावशाली रहेगी और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे. किसी नये व्यक्ति या नये विचार से लाभ मिल सकता है. छोटे कदम भी बड़े परिणाम दे सकते हैं. आपकी मानसिक चंचलता आज सकारात्मक दिशा में काम करेगी.

Career: बातचीत और मेलजोल से किसी रुके हुए कार्य में प्रगति होगी. वरिष्ठ भी आपकी क्षमता को पहचानेंगे.
Love: स्पष्ट संवाद से सम्बन्ध मजबूत होंगे. यदि कोई दूरी बनी थी तो अब कम होगी.
Education: कम समय में अधिक अध्ययन और समझ का योग. नई जानकारी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी.
Health: मानसिक उर्जा में उतार चढ़ाव रहेगा. पानी अधिक पिएं.
Finance: किसी सामन्य साधन, संचार माध्यम या छोटे परिवर्तनों पर खर्च सम्भव.
उपाय: भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज परिवार और धन से जुड़े विषय आपका ध्यान खींचेंगे. घरेलू वातावरण में शांति रहेगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे. आपकी भावनाएं गहरी रहेंगी पर निर्णय संतुलित रहेंगे. किसी आर्थिक योजना या लेनदेन में सुधार की सम्भावना है.

Career: कार्यस्थल पर आपकी समझदारी और व्यवहारिकता की प्रशंसा होगी. आज आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं.
Love: जीवनसाथी के प्रति स्नेह और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. सम्बन्ध में स्थिरता आएगी.
Education: ध्यान और मन दोनों अध्ययन मे लगेगा. जटिल विषय आसानी से समझ आएंगे.
Health: पेट मे गर्मी, अम्लता या हल्की जलन की सम्भावना. दिन में हल्का भोजन लाभकारी.
Finance: आय बढ़ने या नयी सम्भावना बनने का संकेत. किसी आर्थिक उलझन का आज समाधान.
उपाय: सफेद चावल का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 05:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal
