Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 10 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 10 नवंबर 2025

आज आपका दिन सृजनात्मक संवाद और नई पहल का रहेगा. आप जो बोलेंगे, वह असर छोड़ेगा. काम-धंधे में आप अपनी बातों के दम पर आगे बढ़ेंगे. साथी-व्यक्ति से खुली वाणी संवाद को लाभदायी बनाएगी. शिक्षा-क्षेत्र में लेखन, वक्तृत्व या भाषण से लाभ होगा. स्वास्थ्य-के मामले में गले या वेस्टर्न संयुक्त क्षेत्रों (हाथ-कंधे) पर ध्यान दें. आर्थिक दृष्टि से आज अचानक आय की संभावना है, पर खर्च भी सतर्कता से करें.

सफलता मंत्र: वागर्थाविव समां वाचा. यानी वाणी और अर्थ सम होते हैं.

Career/Business: नए संपर्क आपके लाभ में रहेंगे.

Love Life: संवाद से दिल जुड़ेगा, पर अहंकार न बढ़ने दें.

Education: भाषण-लेखन-मीडिया में बढ़त संभव.

Health: गले-या कंधे-का खिंचाव हो सकता है, आराम समय लें.

Finance: आय में उछाल संभव, लेकिन व्यय बढ़ सकता है, नियंत्रण रखें.

Lucky Color: Coral Red. Lucky Number: 9

उपाय: सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल पुष्प अर्पित करें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि के दूसरे भाव में सक्रिय है. मान-सम्मान तथा धन-वाणी दोनों पर प्रभाव है. आज आप अपनी क्षमता से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, बशर्ते जिद और अहंकार से दूर रहें. काम के मामले में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम-जीवन में साथी की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ना आपकी मजबूती बनेगा. शिक्षा-में व्यवस्थित अध्ययन लाभदायी रहेगा. स्वास्थ्य-की दृष्टि से पेट-या पाचन प्रणाली पर ध्यान दें. वित्तीय रूप से आज नया निवेश सोच-समझ कर करें.

सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम्. यानी धैर्य ही सबका साधन है.

Career/Business: आपके विचारों का आकर्षण बढ़ेगा, नेतृत्व सहायक रहेगा.

Love Life: साथी-से साझा योजना आपके बंधन को मजबूत बनाएगी.

Education: गणित-वित्तीय विषयों में सुधार संभव.

Health: पाचन संबंधी समस्या सम्भव, हल्का भोजन लें.

Finance: निवेश के लिए सोच-समझें, तुच्छ खर्च से बचें.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

उपाय: तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल दें और शाम-वक्त शांति से ध्यान करें.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 10 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी पहली भाव में सक्रिय रहेगा, नए आरंभों का संकेत है. आप खुद को बेहतर तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे. काम के मामले में आपका विचार-प्रस्तुति शुभ साबित होगी. प्रेम-जीवन में आपकी ऊर्जा साथी को प्रेरित करेगी, लेकिन जरूरत है कि आप सुनना भी सीखें. शिक्षा-क्षेत्र में क्रिएटिव कामों में आसानी होगी. स्वास्थ्य-की दृष्टि से मानसिक थकान और आँखों-की परेशानी पर ध्यान दें. वित्तीय पक्ष में आज नए अवसर दिखाई देंगे, पर सतर्कता ज़रूरी है.

सफलता मंत्र: चित्ते विश्वासं स्थापयेत्. यानी विचार में विश्वास रखें.

Career/Business: नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, बोलने-वाले अवसर मिलेंगे.

Love Life: आपका व्यक्तित्व आकर्षण बढ़ाएगा, संवाद खुले रखें.

Education: लेखन-माध्यम या डिजिटल-मीडिया में आपका समय है.

Health: मानसिक थकान—थोड़ा विश्राम लें.

Finance: नई आय के स्रोत खुलेंगे, जोखिम से बचें.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और कुछ समय ध्यान-साधना करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके मूल भाव में प्रवेश करेगा, घर-परिवार, जड़-संबंध, और आत्म-शांतिस्थितियों पर ध्यान रहेगा. आप अतीत-का पुनरावलोकन कर सकते हैं. काम-धंधे में सहयोगियों से सामंजस्य-बढ़ेगा. प्रेम-जीवन में आप साथी-परिवार दोनों के बीच संतुलन बनाएं. शिक्षा-क्षेत्र में आंतरिक अध्ययन या शोध-काम लाभदायी होगा. स्वास्थ्य-की दृष्टि से नींद-और तनाव पर ध्यान दें. वित्तीय दृष्टि से संपत्ति-या-घर-संबंधी फैसले सशक्त हो सकते हैं.

सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः. यानी शांति ही परम लाभ है.

Career/Business: टीम-इंतरेक्शन में सफलता, सहयोग-भाव जरूरी.

Love Life: घरेलू माहौल प्रेम को पोषित करेगा.

Education: आत्म-चिंतन-और-रिसर्च में उन्नति.

Health: नींद-अभाव से थकान हो सकती है, विश्राम लें.

Finance: घर-घरानुभवों से लाभ के संकेत, निवेश सोच-समझकर करें.

Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 2

उपाय: चंद्रमा के अर्घ्य हेतु दूध-मिश्री युक्त जल देने का समय निकालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.