Gemini Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): मिथुन राशि इस सप्ताह निर्णय सोच-समझकर लें, करियर में आएगा संतुलन!
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है.व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.
Mithun Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और सोच-समझकर कदम उठाने का रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में बड़े निर्णय लेते समय दिल और दिमाग दोनों का संतुलित उपयोग करना आवश्यक होगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में पछतावा करा सकते हैं. भ्रम या किसी के बहकावे में आने से बचें.
बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में फाइनेंशियल और निवेश संबंधी फैसले सोच-समझकर लें. यदि आप अपने व्यापार में बदलाव या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो भरोसेमंद सलाहकार की सलाह अवश्य लें. इस समय करियर और व्यवसाय के मामलों में गति देखने को मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में कुछ लोग आपकी तारीफ करते हुए भी पीछे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. सतर्क रहें और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं. आपका समर्पण और मेहनत सीनियर्स के सामने सराहनीय रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में सकारात्मकता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत और समर्पित रहेंगे. परिवार में प्रेम और सामंजस्य का माहौल रहेगा. संतान से सुखद समाचार मिल सकते हैं, जिससे घर में खुशी बनी रहेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने की जरूरत है. क्योंकि मनोरंजन में समय बिताने से लापरवाही हो सकती है.
हेल्थ राशिफल:
आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. साथ ही मानसिक तनाव से बचें और संतुलित आहार एवं पर्याप्त आराम करें.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएं.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह बड़े फैसले लिए जा सकते हैं?
A1: हां, पर सोच-समझकर और सलाह लेकर ही निर्णय लें.
Q2: बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
A2: जी हां, लेकिन जल्दबाजी से बचें और सलाहकार की राय जरूर लें.
Q3: नौकरी में सतर्कता क्यों आवश्यक है?
A3: कुछ लोग दिखावा करते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.
Q4: लव लाइफ में नया बदलाव संभव है?
A4: जी हां, पार्टनर के साथ संबंध मजबूत रहेंगे.
Q5: स्वास्थ्य में कोई परेशानी होगी?
A5: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस तनाव और थकान से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
