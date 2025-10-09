Happy Karwa Chauth 2025 Wishes Live: करवा चौथ पर रुकना नहीं चाहिए बधाई का सिलसिला, यहां देखें अनलिमिटेड शुभकामना संदेश
Happy Karwa Chauth 2025 Wishes Messages Images Live: करवा चौथ 10 अक्टूबर को है. इस दिन महिलाएं एक दूसरे को करवा चौथ की बधाई देती है. यहां देखिए करवा चौथ की 1-2 नहीं बल्कि अनलिमिटेड शुभकामनाएं संदेश.
Happy Karwa Chauth 2025 Wishes Messages Images Live: करवा चौथ का त्योहार कल शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. लेकिन इसकी रौनक अभी से दिखने लगी है. सुहागिनों के हाथों में मेहंदी लग रही, बाजारों में करवा बिक रहे. ऐसे में बधाई देने के लिए शुभकामनाएं संदेश में भला कैसी देरी.
करवा चौथ पर स्नेहपूर्ण और भावनात्मक शुभकामनाएं या शायरियां भेजकर आप इस दिन का उत्साह बढ़ा सकते हैं. इस करवा चौथ पर अपने पार्टनर समेत मां, सास, ताई, मौसी, मामी, सखी-सहेली और सभी विवाहित महिला मित्रों को ये शुभकामनाएं सदेश जरूर भेजे. यहां देखिए करवा चौथ के लिए अनलिमिडेट शुभकामनाएं संदेश-
Karwa Chauth 2025 Shubhkamnaye: करवा चौथ शुभकामना
नयनों में उम्मीद चमक रही,
मन में बस एक पुकार है.
चांदनी रात में झूम उठे वो,
जब दिखे पिया का दीदार है.
करवा चौथ की शुभकामनाएं
Karwa Chauth 2025 Wishes Live Updates: करवा चौथ की बधाई
व्रत रखा है मैंने
बस एक प्यारी सी ख्वाहिश के साथ,
हो लंबी उम्र तुम्हारी,
हर जन्म में मिले तुम्हारा ही साथ.
