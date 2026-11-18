Amla Navami 2026 Katha: आंवला नवमी पर कैसे हुई इस दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति? पढ़ें मां लक्ष्मी और स्वर्ण दान की पौराणिक कथाएं व श्रीहरि की आरती
Amla Navmi 2026: आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष में श्रीहरि व शिव की पूजा होती है. मां लक्ष्मी की कथा और स्वर्ण आंवला दान के पुण्य से जुड़ी इस तिथि पर परिक्रमा, आरती व नीचे भोजन करने से अक्षय फल मिलता है.
Amla Navmi 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 'आंवला नवमी' या 'अक्षय नवमी' के रूप में मनाया जाता है. सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस तिथि पर किए गए दान, पुण्य और पूजा का फल कभी समाप्त नहीं होता, यानी 'अक्षय' रहता है. शास्त्रों के अनुसार, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है.
इस पावन अवसर पर श्रद्धालु आंवले के पेड़ की परिक्रमा कर श्रीहरि की आराधना करते हैं. यहां पढ़ें आंवला नवमी से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथाएं और भगवान विष्णु की संपूर्ण आरती.
आंवला नवमी से जुड़ी दो प्रमुख पौराणिक कथाएं
1. माता लक्ष्मी और आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आईं. धरती पर आकर उनकी इच्छा हुई कि वे भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ करें. तब माता लक्ष्मी ने विचार किया कि श्रीहरि और महादेव की पूजा एक साथ कैसे संभव है.
उन्हें स्मरण हुआ कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं. तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को. इसी मान्यता के तहत माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधि-विधान से पूजा की. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव दोनों प्रकट हुए. माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन तैयार कर दोनों देवताओं को परोसा और स्वयं भी ग्रहण किया. जिस दिन यह घटना हुई, वह कार्तिक शुक्ल नवमी थी. तभी से इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई.
2. राजा की स्वर्ण दान और कनकधारा की कथा एक अन्य कथा के अनुसार, प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा थे, जो प्रतिदिन स्वर्ण (सोने) के आंवले का दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे. उनके इस नियम से राज्य का खजाना धीरे-धीरे खाली होने लगा. यह देख उनके पुत्र और बहू चिंतित हो गए. एक दिन पुत्र ने राजा से कहा कि यदि वे इसी प्रकार दान करते रहे, तो राजकोष समाप्त हो जाएगा.
पुत्र की बात सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए. आंवला नवमी के दिन राजा ने अपने नियम का पालन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. उनकी सच्ची श्रद्धा देख भगवान प्रसन्न हुए और जंगल में ही एक दिव्य आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, जिस पर सोने के आंवले लगे थे. राजा ने उन स्वर्ण आंवलों का दान कर अपना व्रत पूरा किया. उधर, राजा के जाते ही उनके पुत्र का राजपाट और धन-वैभव समाप्त होने लगा. अपनी भूल का अहसास होने पर पुत्र और बहू वन में गए और राजा से क्षमा मांगी. राजा के आशीर्वाद और आंवला नवमी के पुण्य प्रभाव से उनका राज्य पुनः समृद्ध हो गया.
भगवान विष्णु की पावन आरती (ॐ जय जगदीश हरे)
आंवले के वृक्ष की पूजा के पश्चात भगवान विष्णु की यह आरती अवश्य करनी चाहिए:
ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे. भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करे॥
जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का. स्वामी दुःख बिनसे मन का. सुख-सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय...॥
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी. स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी. तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी॥ ॐ जय...॥
तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी. स्वामी तुम अंतरयामी. पारब्रह्म परेमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय...॥
तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता. स्वामी तुम पालनकर्ता. मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय...॥
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति. स्वामी सबके प्राणपति. किस विधि मिलूँ दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय...॥
दीनबंधु दुःखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे. स्वामी तुम ठाकुर मेरे. अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय...॥
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा. स्वामी पाप हरो देवा. श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय...॥
तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा. स्वामी सब कुछ है तेरा. तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा॥ ॐ जय...॥
जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे. स्वामी जो कोई नर गावे. कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय...॥
पूजा विधि:
- प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध व जल अर्पित करें.
- वृक्ष के तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए 8 या 108 बार परिक्रमा करें.
- धूप, दीप, रोली, चंदन और अक्षत से पूजन कर भगवान विष्णु की आरती करें.
- पूजा के बाद आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर परिवार सहित सात्विक भोजन ग्रहण करें और जरूरतमंदों को दान दें.
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