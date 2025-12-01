हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोजर्मनी की अनोखी परंपरा ‘Advent Calendar’ भारतीय दर्शन ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ से कितना मेल खाती है?

जर्मनी की अनोखी परंपरा ‘Advent Calendar’ भारतीय दर्शन ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ से कितना मेल खाती है?

जर्मनी की Advent Calendar परंपरा और भारतीय दर्शन ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ क्या दोनों ही अंधकार से प्रकाश की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाते हैं? आइए जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 01 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Advent Calendar जर्मनी की वह परंपरा है, जिसमें क्रिसमस से पहले 24 दिनों तक रोज़ एक छोटी विंडो खोलकर 'अंधकार से प्रकाश की ओर' बढ़ने की आध्यात्मिक तैयारी की जाती है. यह पर्व जर्मनी में 30 नवंबर 2025 से आरंभ हो चुका है. यह परंपरा भारतीय दर्शन के प्रख्यात वाक्य 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' से गहराई से मेल खाता है, जहां हर दिन थोड़ा प्रकाश, थोड़ा चिंतन और थोड़ी आशा जोड़ते हुए मनुष्य भीतर की रोशनी की ओर यात्रा करता है.

Advent Calendar: जर्मनी की सांस्कृतिक धरोहर

19वीं सदी के जर्मनी में Advent Calendar की शुरुआत बच्चों को क्रिसमस के आने और प्रतीक्षा के आनंद को समझाने के लिए हुई. शुरुआत में परिवार दीवार पर 24 Chalk Marks बनाते थे, फिर बाद में मोमबत्तियां जलाई जाती थीं. 1903 में Gerhard Lang ने पहला मुद्रित Advent Calendar बनाया, 24 छोटी-छोटी खिड़कियों वाला, जिसमें हर दिन एक संदेश, तस्वीर या छोटी मिठाई मिलती थी.

यहीं से यह परंपरा जर्मनी की सांस्कृतिक पहचान बन गई. यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, बल्कि हर दिन के साथ थोड़ा अर्थ जोड़ने वाला Ritual है, प्रतीक्षा, शांति और आशा का एक छोटा उत्सव.

तमसो मा ज्योतिर्गमय: भारतीय दर्शन का मूल संदेश

उपनिषदों का यह महान वाक्य, 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का दर्शन बहुत गहरा है 'अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो.' यहां अंधकार सिर्फ बाहरी अंधकार नहीं, बल्कि,

  • मन का भ्रम
  • चिंता
  • अज्ञान
  • बेचैनी
  • अव्यवस्था का प्रतीक है.

प्रकाश से यहां तात्पर्य है स्पष्टता, ज्ञान, धैर्य, आशा और आत्म-प्रकाश से है. भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य की पूरी आध्यात्मिक यात्रा 'प्रकाश की ओर धीरे-धीरे बढ़ने' से पूरी होती है.

दो परंपराओं की एक समान आध्यात्मिक धारा

1- दोनों में 'धीरज और दैनिक प्रगति' का विचार

Advent Calendar कहता है, हर दिन एक विंडो खोलो, एक छोटी खुशी पाओ, और आगे बढ़ो. भारतीय दर्शन कहता है, दैनिक साधना ही परिवर्तन की नींव है. दोनों एक ही सत्य बताते हैं, छोटे-छोटे कदम बड़े प्रकाश तक ले जाते हैं.

2- अंधकार से प्रकाश की यात्रा, एक साझा आध्यात्मिक भाषा

Advent candles और Advent windows दोनों इस यात्रा का दृश्य रूप हैं. ठीक उसी तरह उपनिषदों का 'ज्योतिर्गमय' मन के अंधकार को दूर करने की आंतरिक यात्रा है.

3- प्रतीक्षा को पवित्र बनाना

Advent Calendar प्रतीक्षा को आनंद और अर्थ में बदल देता है. भारतीय दर्शन में भी नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, हर पर्व से पहले 'तैयारी' ही पूजा का हिस्सा है.

4- परिवार और समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव

जर्मनी में Advent Calendar घरों में warmth लाता है. भारत में भी सामूहिक त्योहारों का आधार यही है, तैयारी और एकता.

आधुनिक युग में यह कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है?

आज की डिजिटल और तेज़ ज़िंदगी में लोग,

  • मानसिक दबाव
  • एकाकीपन
  • भावनात्मक थकान
  • तनाव का सामना कर रहे हैं.

ऐसे में दोनों परंपराएं मानसिक स्थिरता का रास्ता दिखाती हैं, धीरे-धीरे जीने का मार्ग, और हर दिन अर्थ बनाने का अवसर. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि Rituals Anxiety कम करते हैं और Emotional well-being बढ़ाते हैं. Advent Calendar एक Gentle ritual है और 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' एक Timeless मानसिक मार्गदर्शन. यही 'Light is a daily practice.' है.

Advent Calendar और 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' अलग संस्कृतियों से हैं, पर उनका संदेश एक है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना. जर्मनी की यह सुंदर परंपरा और भारत का यह दार्शनिक वाक्य, दोनों मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि प्रकाश कभी अचानक नहीं आता, वह छोटे-छोटे चीजों से जन्म लेता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 01 Dec 2025 03:09 PM (IST)
Frequently Asked Questions

एड्वेंट कैलेंडर क्या है?

एड्वेंट कैलेंडर जर्मनी की एक परंपरा है जिसमें क्रिसमस से पहले 24 दिनों तक हर दिन एक छोटी खिड़की खोली जाती है. यह 'अंधकार से प्रकाश की ओर' बढ़ने की आध्यात्मिक तैयारी का प्रतीक है.

एड्वेंट कैलेंडर की शुरुआत कब और क्यों हुई?

एड्वेंट कैलेंडर की शुरुआत 19वीं सदी में जर्मनी में बच्चों को क्रिसमस के आने और प्रतीक्षा के आनंद को समझाने के लिए हुई थी. शुरुआती दौर में परिवार दीवार पर 24 निशान बनाते थे या मोमबत्तियां जलाते थे.

'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का क्या अर्थ है?

'तमसो मा ज्योतिर्गमय' उपनिषदों का एक गहरा दार्शनिक वाक्य है जिसका अर्थ है 'अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो'. यह मन के भ्रम, अज्ञान और बेचैनी से स्पष्टता, ज्ञान और आत्म-प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है.

एड्वेंट कैलेंडर और 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' में क्या समानताएं हैं?

दोनों परंपराओं में 'धीरज और दैनिक प्रगति' का विचार है, जहाँ छोटे-छोटे कदम बड़े प्रकाश तक ले जाते हैं. दोनों अंधकार से प्रकाश की यात्रा को दर्शाते हैं और प्रतीक्षा को पवित्र बनाते हैं.

आज के समय में यह परंपराएं क्यों महत्वपूर्ण हैं?

आज की तेज़ और तनाव भरी जिंदगी में, ये परंपराएं मानसिक स्थिरता, धीरे-धीरे जीने का मार्ग और हर दिन अर्थ बनाने का अवसर प्रदान करती हैं. ये अनुष्ठान चिंता कम करते हैं और भावनात्मक कल्याण बढ़ाते हैं.

