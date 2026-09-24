Ganesh Visarjan 2026: कल रात 11:06 बजे खत्म होगी चतुर्दशी, फिर 26 सितंबर तड़के कैसे होगा विसर्जन?
Ganesh Visarjan 2026: गणेश विसर्जन 25 सितंबर को है, लेकिन पंचांग में 26 सितंबर तड़के का मुहूर्त भी दिया है. चतुर्दशी खत्म होने के बाद विसर्जन कैसे होगा? समझें तिथि और चौघड़िया का फर्क.
Ganesh Visarjan 2026: गणपति बप्पा का मुख्य विसर्जन कल, शुक्रवार 25 सितंबर को होगा. लेकिन पंचांग में विसर्जन का एक शुभ समय 26 सितंबर की तड़के भी दिया गया है.
इसे देखकर सवाल उठता है, जब चतुर्दशी कल रात 11:06 बजे खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद विसर्जन का मुहूर्त कैसे हो सकता है? इस उलझन की वजह तिथि और घड़ी के हिसाब से बदलने वाली तारीख को एक समझ लेना है.
पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि आज, 24 सितंबर को रात 11:18 बजे शुरू होगी और कल, 25 सितंबर को रात 11:06 बजे समाप्त होगी. अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन का मुख्य दिन 25 सितंबर ही है. घर में स्थापित गणपति की प्रतिमा को चतुर्दशी तिथि के भीतर विदा करना चाहते हैं, तो कल रात 11:06 बजे से पहले विसर्जन करें.
फिर 26 सितंबर तड़के का मुहूर्त क्यों दिया गया है?
मुंबई के लिए पंचांग में 25 सितंबर के विसर्जन मुहूर्तों में एक रात्रि चौघड़िया रात 12:30 से सुबह 4:59 बजे तक बताया है. आधी रात बीतने के कारण कैलेंडर में यह समय 26 सितंबर का हो जाता है. पंचांग ने भी इस समय के सामने 26 सितंबर की तारीख लिखी है. हालांकि, इस दौरान चतुर्दशी तिथि नहीं रहेगी, वह 25 सितंबर रात 11:06 बजे ही समाप्त हो चुकी होगी.
यानी 26 सितंबर तड़के का समय बताने का अर्थ यह नहीं है कि चतुर्दशी तिथि बढ़ गई है. वह विसर्जन के लिए दिया गया रात्रि चौघड़िया है. तिथि की समाप्ति और चौघड़िया का शुभ समय दो अलग गणनाएं हैं. दोनों को एक बताने से ही तारीख को लेकर भ्रम पैदा होता है.
यह भी पढ़ें- Ganesh Visarjan 2026: 23 सितंबर को 10 दिन पूरे, फिर बप्पा का विसर्जन 25 सितंबर को क्यों?
क्या आधी रात के बाद विसर्जन कर सकते हैं?
बड़े गणेश मंडलों की शोभायात्राएं कई घंटे चलती हैं. 25 सितंबर को शुरू हुई विदाई यात्रा आधी रात पार कर 26 सितंबर की सुबह विसर्जन स्थल तक पहुंच सकती है. ऐसी स्थिति में तड़के हुआ विसर्जन चतुर्दशी तिथि के भीतर हुआ विसर्जन नहीं कहलाएगा, भले ही वह अनंत चतुर्दशी से शुरू हुई विदाई यात्रा का हिस्सा हो.
घर में विसर्जन करने वालों के लिए बात सीधी है, यदि आपकी प्राथमिकता चतुर्दशी तिथि है, तो कल रात 11:06 बजे से पहले बप्पा को विदा करें. यदि आप चौघड़िया के आधार पर समय चुन रहे हैं, तो अपने शहर का पंचांग देखें. ऊपर दिया गया 12:30 से 4:59 बजे का समय मुंबई के लिए है. इसे हर शहर का मुहूर्त समझकर न देखा जाए.
FAQ
गणेश विसर्जन 2026 की मुख्य तारीख क्या है?
मुख्य गणेश विसर्जन शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी पर होगा.
चतुर्दशी तिथि कब समाप्त होगी?
चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को रात 11:06 बजे समाप्त होगी.
क्या 26 सितंबर तड़के चतुर्दशी तिथि रहेगी?
नहीं. उस समय चतुर्दशी समाप्त हो चुकी होगी. पंचांग में दिया गया तड़के का समय रात्रि चौघड़िया का है, चतुर्दशी तिथि का नहीं.
26 सितंबर तड़के का विसर्जन मुहूर्त कितने बजे है?
पंचांग के अनुसार मुंबई में रात्रि चौघड़िया 26 सितंबर को सुबह 12:30 से 4:59 बजे तक है. दूसरे शहरों के लिए स्थानीय समय अलग हो सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.