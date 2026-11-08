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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDiwali 2026 Rules: दिवाली की रात भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, पूजा के बाद रखें इन बातों का खास ध्यान

Diwali 2026 Rules: दिवाली की रात भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, पूजा के बाद रखें इन बातों का खास ध्यान

Diwali 2026: दिवाली रात भूलकर भी न करें ये काम, पूजा बाद कूड़ा न फैलाएं, मुख्य द्वार का दीया बुझने न दें, विवाद से बचें और भोजन बर्बाद न करें. सकारात्मकता से ही घर में बरकत आती है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 08 Nov 2026 04:01 PM (IST)
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Diwali 2026 Rules: दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बाद घर में सुख-समृद्धि बनी रहे, इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के बाद की गई छोटी-छोटी गलतियां भी घर की बरकत को प्रभावित कर सकती हैं.

आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे, तो दिवाली की रात इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें:

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1. पूजा के बाद घर में कूड़ा या गंदगी न रहने दें

दिवाली से पहले की जाने वाली सफाई का महत्व पूजा के बाद भी बना रहता है. पूजा खत्म होते ही पटाखों का कचरा या खाने-पीने की चीजें घर के अंदर या मुख्य द्वार पर न बिखेरें. मान्यता है कि मां लक्ष्मी केवल स्वच्छ और शांत वातावरण में ही वास करती हैं.

2. मुख्य दरवाजे पर कभी न रखें अंधेरा

दिवाली की पूरी रात घर के मुख्य द्वार और आंगन में रोशनी बनी रहनी चाहिए. मुख्य दरवाजे को मां लक्ष्मी का प्रवेश मार्ग माना जाता है. ध्यान रखें कि प्रवेश द्वार का दीपक रात में बुझे नहीं, पर्याप्त तेल या घी डालकर रखें और साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें.

3. पूजा का मुख्य दीपक खुद से न बुझाएं

लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाए गए अखंड या मुख्य दीपक को अपनी ओर से फूंक मारकर या हाथ से न बुझाएं. यह दीपक अपने आप शांत होना चाहिए. दीपक को ऐसी सुरक्षित जगह रखें जहां तेज हवा से वह अचानक न बुझे और आग लगने का कोई खतरा भी न हो.

4. घर में कलह, गुस्सा और कड़वे बोल से बचें

दिवाली आपसी प्रेम और सद्भाव का पर्व है. इस रात परिवार के सदस्यों, बच्चों या घर आए मेहमानों पर गुस्सा न करें और न ही किसी तरह का वाद-विवाद करें. धार्मिक दृष्टि से जिस घर में अशांति और क्लेश होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती.

5. अन्न की बर्बादी और बासी खाना खुला छोड़ने से बचें

दिवाली की रात बने पकवान और मिठाइयों का निरादर न करें. थाली में उतना ही भोजन लें जितना खाना हो. बचा हुआ खाना खुला न छोड़ें और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन या मिठाई जरूर कराएं. अन्न का सम्मान करना मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 08 Nov 2026 04:01 PM (IST)
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Lakshmi Puja Diwali 2026 Diwali Night Rules
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