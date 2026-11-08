Diwali 2026 Rules: दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बाद घर में सुख-समृद्धि बनी रहे, इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के बाद की गई छोटी-छोटी गलतियां भी घर की बरकत को प्रभावित कर सकती हैं.

आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे, तो दिवाली की रात इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें:

1. पूजा के बाद घर में कूड़ा या गंदगी न रहने दें

दिवाली से पहले की जाने वाली सफाई का महत्व पूजा के बाद भी बना रहता है. पूजा खत्म होते ही पटाखों का कचरा या खाने-पीने की चीजें घर के अंदर या मुख्य द्वार पर न बिखेरें. मान्यता है कि मां लक्ष्मी केवल स्वच्छ और शांत वातावरण में ही वास करती हैं.

2. मुख्य दरवाजे पर कभी न रखें अंधेरा

दिवाली की पूरी रात घर के मुख्य द्वार और आंगन में रोशनी बनी रहनी चाहिए. मुख्य दरवाजे को मां लक्ष्मी का प्रवेश मार्ग माना जाता है. ध्यान रखें कि प्रवेश द्वार का दीपक रात में बुझे नहीं, पर्याप्त तेल या घी डालकर रखें और साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें.

3. पूजा का मुख्य दीपक खुद से न बुझाएं

लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाए गए अखंड या मुख्य दीपक को अपनी ओर से फूंक मारकर या हाथ से न बुझाएं. यह दीपक अपने आप शांत होना चाहिए. दीपक को ऐसी सुरक्षित जगह रखें जहां तेज हवा से वह अचानक न बुझे और आग लगने का कोई खतरा भी न हो.

4. घर में कलह, गुस्सा और कड़वे बोल से बचें

दिवाली आपसी प्रेम और सद्भाव का पर्व है. इस रात परिवार के सदस्यों, बच्चों या घर आए मेहमानों पर गुस्सा न करें और न ही किसी तरह का वाद-विवाद करें. धार्मिक दृष्टि से जिस घर में अशांति और क्लेश होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती.

5. अन्न की बर्बादी और बासी खाना खुला छोड़ने से बचें

दिवाली की रात बने पकवान और मिठाइयों का निरादर न करें. थाली में उतना ही भोजन लें जितना खाना हो. बचा हुआ खाना खुला न छोड़ें और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन या मिठाई जरूर कराएं. अन्न का सम्मान करना मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाता है.

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