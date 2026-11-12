Aaj Ka Rashifal: 12 नवंबर 2026, गुरुवार के राशिफल में मेष और धनु के लिए दोपहर के बाद चंद्रमा की स्थिति बदलेगी. मेष के लिए पढ़ाई और आगे की योजनाओं, धनु के लिए निजी फैसलों और वृषभ के लिए साझा पैसों का हिसाब अहम रहेगा.

आज दो अलग समय पर राशि परिवर्तन होंगे. चंद्रमा दोपहर 2:19 बजे धनु में प्रवेश करेगा, जबकि मंगल रात 8:30 बजे सिंह में आएगा. इसलिए सुबह और दोपहर के राशिफल में मंगल को पहले से सिंह में मानना सही नहीं होगा. आपकी राशि के लिए दिन और रात के गोचर का अर्थ क्या है? जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

अचानक आने वाली रुकावटों से निकलकर आत्मविश्वास की पुनर्बहाली और दूरगामी निर्णयों को गति देने के लिए गुरुवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से आठवें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह भाग्य भाव यानी नौवें भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. सबसे अहम ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि (कर्क) से निकलकर मित्र सूर्य की राशि सिंह में यानी आपके पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, पराक्रम व संतान) में प्रवेश कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक अष्टम चंद्रमा के कारण कोई भी जोखिम भरा फैसला लेने से बचें. इसके बाद जैसे ही चंद्रमा भाग्य भाव में जाएगा और मंगल का त्रिकोण प्रभाव सक्रिय होगा, आपके अटके हुए कार्य स्वतः गति पकड़ने लगेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में नियमित कामकाज और रूटीन के दायित्वों को निपटाने पर ही ध्यान केंद्रित रखें. दोपहर 02:19 बजे के बाद स्थिति में बड़ा सकारात्मक मोड़ आएगा. राशि स्वामी मंगल के सिंह राशि (पंचम भाव) में आने से आपकी निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल और रणनीतिक सोच काफी आक्रामक और स्पष्ट होगी. मीडिया, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा, रिसर्च, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय नए प्रोजेक्ट्स पर बात करने और उच्चाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक अप्रत्याशित खर्चों या पुराने भुगतानों को लेकर सतर्कता बरतें. दोपहर बाद भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे और आय के नए माध्यम विकसित होंगे. किसी भी महत्वपूर्ण निवेश, अनुबंध या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

सुबह के समय घर-परिवार में किसी बात पर संशय या तनाव का माहौल रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद घर में सकारात्मकता लौटेगी. पंचम भाव में मंगल का गोचर और नवम भाव का चंद्रमा संतान की प्रगति से जुड़े शुभ समाचार दिला सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य मजबूत होगा. दोपहर बाद साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा सुखद रहेगी. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में नया उत्साह आएगा. साथी के साथ खुला और स्पष्ट संवाद रिश्ते को नई मजबूती देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, डिफेंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दोपहर 02:19 बजे के बाद का समय अत्यंत ऊर्जावान रहेगा. पंचम भाव में मित्र राशि के मंगल का गोचर आपकी एकाग्रता, बौद्धिक तीक्ष्णता और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा. कठिन टॉपिक्स और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने में आपको विशेष सफलता मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

दोपहर तक पेट के निचले हिस्से, गैस या थकान से जुड़ी हल्की परेशानी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी का अनुभव होगा. पंचम में मंगल के आने से शरीर में पित्त और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, इसलिए अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए नियमित योग और प्राणायाम का अभ्यास करें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें तथा मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, राशि स्वामी मंगल के सिंह राशि में गोचर को शुभ और संतुलित बनाने के लिए "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का एक माला जप करें या तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें.

वृषभ राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

कार्यक्षेत्र में स्थिरता लाने, साझेदारी को संभालने और घरेलू सुख-सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए गुरुवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का रहेगा. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से सातवें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह आठवें भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का प्रभाव बना रहेगा. आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम मंगल का नीच राशि (कर्क) से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश है, जो आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, गृह व वाहन) में गोचर करेंगे. दोपहर 02:19 बजे तक साझेदारी और जनसंपर्क से जुड़े जरूरी काम निपटा लें. इसके बाद अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक खर्च या भागदौड़ बढ़ सकती है, इसलिए जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाकर चलें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट मीटिंग और रूटीन डील्स को पूरा करने पर जोर दें. चौथे भाव में मंगल के आने से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इंटीरियर और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े व्यापारियों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर अपने आक्रामक तेवर पर नियंत्रण रखें और सहकर्मियों के साथ बातचीत में कड़वाहट न आने दें. दोपहर बाद किसी नए समझौते या पार्टनरशिप के कागजात पर बिना पूरी पड़ताल किए हस्ताक्षर करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक व्यावसायिक मुनाफे और पुराने संपर्कों से धन की आवक अच्छी रहेगी. दोपहर बाद आठवें भाव में चंद्रमा और चौथे भाव में मंगल का प्रभाव गृह निर्माण, वाहन की मरम्मत या सुख-साधनों पर अचानक खर्च बढ़ा सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी या आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, जमीन के सौदे पक्के करने या शेयर बाजार में जोखिम उठाने से पूरी तरह परहेज रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में चौथे भाव के मंगल के प्रभाव से वातावरण में थोड़ी गहमागहमी या उत्तेजना रह सकती है. माताजी के स्वास्थ्य और उनके भावनात्मक संतुलन का विशेष ध्यान रखें. पारिवारिक संपत्ति या घरेलू व्यवस्था को लेकर किसी सदस्य से तीखी बहस से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भावनात्मक संबल आपको कई चिंताओं से मुक्त करेगा. दोपहर बाद उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की बात को धैर्य से सुनें और अनावश्यक शक करने से बचें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, आर्किटेक्चर, डिफेंस, पुलिस सेवा और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए चौथे भाव में मंगल का प्रवेश अध्ययन में एकाग्रता और ऊर्जा लाएगा. सुबह के समय ग्रुप डिस्कशन या रिवीजन बेहतर रहेगा, जबकि दोपहर 02:19 बजे के बाद एकांत में बैठकर कठिन विषयों के रिवीज़न पर ध्यान केंद्रित रखें. अति-उत्साह में आकर पढ़ाई की योजना को बार-बार बदलने से बचें.

सेहत (Health & Wellness)

दोपहर बाद अष्टम चंद्रमा और चौथे भाव के मंगल के प्रभाव से सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी या अनिद्रा की समस्या महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और गरिष्ठ, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और मानसिक शांति के लिए शाम के समय थोड़ा प्राणायाम जरूर करें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प और चने की दाल या बेसन के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही, चौथे भाव में मंगल के प्रभाव को शांत और शुभ बनाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें तथा जरूरतमंदों को गुड़ या मीठा भोजन कराएं.

मिथुन राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

कार्यक्षेत्र में पराक्रम की वृद्धि, संवाद कौशल के विस्तार और साझेदारियों में संतुलन साधने के लिए गुरुवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक सकारात्मक और सक्रिय मोड़ लेकर आ रहा है. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से छठे भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह सातवें भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. इस दिन का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम मंगल ग्रह का नीच राशि (कर्क) से निकलकर सिंह राशि यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन, साहस व संचार) में प्रवेश करना है. दोपहर 02:19 बजे तक पुराने पेंडिंग काम और विरोधियों से जुड़े मामले निपटा लें. इसके बाद सातवें भाव का चंद्रमा और तीसरे भाव का सिंह मंगल आपके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव को नई मजबूती देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में दैनिक जिम्मेदारियों, ऑडिट और रूटीन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. तीसरे भाव में मंगल के प्रवेश से आपके साहस, जोखिम लेने की क्षमता और नेतृत्व में जबरदस्त ऊर्जा आएगी. मीडिया, जनसंपर्क, पब्लिशिंग, सेल्स व मार्केटिंग, आईटी, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स और स्वतंत्र कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और बड़े क्लाइंट्स से साझेदारी की चर्चा के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी रणनीतिक सोच का प्रभाव दिखेगा और प्रतिद्वंद्वी स्वतः शांत रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक और दैनिक कामकाज से नकदी की स्थिति अच्छी रहेगी. तीसरे भाव में मंगल के आने से व्यावसायिक यात्राओं या नेटवर्किंग के जरिए नए आर्थिक अवसर बनेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध, खरीदारी या वित्तीय योजना की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

तीसरे भाव में मंगल का गोचर भाई-बहनों के साथ बातचीत में कभी-कभी तीखापन ला सकता है, इसलिए अपने शब्दों में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें. दोपहर बाद चंद्रमा के सातवें भाव में जाने से पारिवारिक माहौल अधिक सौहार्दपूर्ण होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. वे आपकी नई पहलों का समर्थन करेंगे और घरेलू प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में प्रगाढ़ता आएगी. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा करने से आपसी भरोसा बढ़ेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिफेंस, जनसंचार, कानून, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए तीसरे भाव का मंगल जुझारूपन और अदम्य ऊर्जा लाएगा. सुबह के समय कठिन सवालों और कमजोर टॉपिक्स के रिवीज़न पर ध्यान दें, जबकि दोपहर 02:19 बजे के बाद ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर पूरे दिन बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि, मंगल के पराक्रम भाव में जाने और चंद्रमा के राशि परिवर्तन से कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. बोलते समय और काम करते समय जल्दबाजी से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प या बेसन के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही, तीसरे भाव में मंगल के गोचर को संतुलित और शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंदों को गुड़-चना या लाल फल भेंट करें.

कर्क राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

दैनिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने, वित्तीय फैसलों में स्पष्टता लाने और विरोधियों की सक्रियता को निष्प्रभावी बनाने के लिए गुरुवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा बदलाव लेकर आ रहा है. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से पांचवें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह छठे भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का प्रभाव बना रहेगा. आज का सबसे प्रमुख ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि मंगल आपकी राशि (कर्क) से नीच अवस्था से निकलकर सिंह राशि में यानी आपके दूसरे भाव (धन, वाणी, कुटुंब व संचित पूंजी) में गोचर कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. इसके बाद छठे भाव का चंद्रमा और दूसरे भाव का सिंह मंगल आपकी स्थिति को व्यावहारिक धरातल पर मजबूत बनाएंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में रचनात्मक सोच और बौद्धिक योजनाओं को परिपक्व करने पर ध्यान दें. मंगल के आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में जाने से आपके ऊपर से अनावश्यक मानसिक भार और बेचैनी कम होगी. बैंकिंग, फाइनेंस, लीगल कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग, मेडिकल सर्विसेज, फूड इंडस्ट्री और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय अटके हुए काम निपटाने और पेंडिंग डील्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी तार्किक कार्यशैली विरोधियों को शांत रखेगी, बस अपनी बातचीत में अनावश्यक आक्रामकता से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दूसरे भाव में मंगल का गोचर संचित पूंजी को बढ़ाने और आर्थिक रणनीतियों को आक्रामक बनाने के अवसर देगा. हालांकि, वाणी की उत्तेजना या जल्दबाजी में किए गए वित्तीय वादों से बचना होगा. किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध, निवेश या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने या शेयर बाजार में जोखिम भरे सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

दूसरे भाव में मंगल के प्रभाव से कुटुंब में बातचीत करते समय अपनी वाणी और लहजे पर विशेष संयम रखें. जरा सी बात पर परिजनों के साथ तल्खी आ सकती है. दोपहर बाद छठे भाव में चंद्रमा के जाने से पारिवारिक व्यवस्थाओं और देनदारियों से जुड़े मसले सुलझेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य सामान्य रहेगा. उनकी व्यस्तताओं को समझें और घरेलू प्राथमिकताओं को मिलकर संभालें. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी से संवाद करते समय पुरानी शिकायतों को दोहराने से बचें ताकि रिश्ते में भरोसा मजबूत बना रहे.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, बैंकिंग, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, एसएससी और कानून की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए दोपहर 02:19 बजे के बाद का समय अत्यंत ऊर्जावान रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा अध्ययन में जुझारूपन लाएगा और मंगल का दूसरा भाव एकाग्रता को बल देगा. कठिन सवालों, मॉक टेस्ट और मुख्य कॉन्सेप्ट्स के रिवीज़न के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अधिक परिणामोन्मुख साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दोपहर तक पेट में गैस, अपच या सीने में हल्की जलन की शिकायत रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद शारीरिक स्फूर्ति में सुधार होगा. दूसरे भाव में मंगल के प्रभाव से मुख, दांत, गले या आंखों में हल्की गर्मी या संवेदनशीलता आ सकती है. गरिष्ठ, तले-भुने और अत्यधिक तीखे भोजन से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, दूसरे भाव में मंगल के गोचर को संतुलित और शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा जरूरतमंदों को गुड़, चने की दाल या भोजन कराएं.

सिंह राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

आत्मविश्वास में भारी वृद्धि, नेतृत्व क्षमता के उभार और बौद्धिक निर्णयों को नई दिशा देने के लिए गुरुवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए एक बड़े युगांतरकारी बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से चौथे भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह पांचवें भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. इस दिन का सबसे अहम और शक्तिशाली ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि आपके नवमेश (भाग्येश) व चतुर्थेश मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सीधे आपकी ही लग्न राशि (सिंह) में प्रवेश कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक घरेलू मामलों में धैर्य बनाए रखें. इसके बाद पंचम चंद्रमा और लग्न में मित्र मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में नया तेज, आकर्षण और कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में कार्यस्थल पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और रूटीन काम निपटाने पर ध्यान दें. मंगल के लग्न में आते ही आपकी रणनीतिक सोच, निर्णय क्षमता और काम करवाने का अधिकार अत्यंत प्रभावी हो जाएगा. प्रशासनिक सेवाओं, रियल एस्टेट, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, पुलिस व डिफेंस, स्पोर्ट्स, मीडिया और स्वतंत्र नेतृत्व वाले व्यवसायों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय नई योजनाओं के क्रियान्वयन और उच्चाधिकारियों से डील करने के लिए सबसे शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखें और अपने स्वभाव में अनावश्यक तानाशाही या आक्रामकता से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक घरेलू जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर सामान्य खर्च बना रहेगा. दोपहर बाद पंचम भाव में चंद्रमा और लग्न में योगकारक मंगल का प्रभाव आय के नए मार्ग खोलेगा और पूर्व में किए गए सुनियोजित निवेशों से लाभ का रास्ता साफ करेगा. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुबंध, बड़े सौदे या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

सुबह के समय माताजी के स्वास्थ्य और घरेलू प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी होगा. लग्न में मंगल के आने से आपके तेवर में थोड़ी तेजी आ सकती है, इसलिए परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. दोपहर बाद पंचम चंद्रमा के प्रभाव से घर में हल्का-फुल्का माहौल बनेगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य मजबूत होगा. वे आपकी ऊर्जा और निर्णयों का सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में नया उत्साह आएगा. साथी के साथ खुला और आत्मीय संवाद रिश्ते को मजबूती देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, मैनेजमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए लग्न में मंगल का आना और पंचम भाव का चंद्रमा अध्ययन में जबरदस्त एकाग्रता और जुझारूपन लाएगा. सुबह के समय बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का रिवीज़न करें, जबकि दोपहर 02:19 बजे के बाद जटिल विषयों को हल करने, मॉक टेस्ट देने और नोट्स को दोहराने में आपको उल्लेखनीय बढ़त मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

लग्न में मंगल के प्रवेश से शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति और पराक्रम का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. हालांकि, शरीर में पित्त और रक्त संचार की गति बढ़ने से सिर में हल्का तनाव, गर्मी या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. ज्यादा मिर्च-मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और मन को शांत रखने के लिए सुबह-शाम थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए जरूर निकालें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, लग्न में आ रहे मंगल के तेज को शुभ और कल्याणकारी बनाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें.

कन्या राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

घरेलू सुख-साधनों को व्यवस्थित करने, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने और विदेशी या बाहरी संपर्कों को साधने के लिए गुरुवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए एक गहरे बदलाव और संयम का रहेगा. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह चौथे भाव (सुख, माता, गृह व वाहन) में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का प्रभाव बना रहेगा. आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि मंगल ग्रह नीच राशि (कर्क) से निकलकर सिंह राशि में यानी आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश, अस्पताल व एकांत) में प्रवेश कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक संचार और संपर्कों से जुड़े महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरे कर लें. इसके बाद चौथे भाव का चंद्रमा और बारहवें भाव का सिंह मंगल घरेलू जिम्मेदारियों और अचानक होने वाले खर्चों में सतर्कता बरतने की मांग करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में नेटवर्किंग, क्लाइंट फॉलो-अप और रूटीन संचार से जुड़े दायित्वों को निपटाने पर ध्यान दें. बारहवें भाव में मंगल के गोचर से आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ई-कॉमर्स, अस्पताल प्रबंधन, रिसर्च और दूरदराज के क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं. हालांकि, स्थानीय कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की गुप्त प्रतिस्पर्धा या कानाफूसी से दूर रहें. दोपहर बाद किसी भी नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक अनुबंध में बड़ा निवेश करने से पहले कानूनी और तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक सामान्य कारोबारी आवक बनी रहेगी. दोपहर बाद बारहवें भाव में मंगल और चौथे भाव में चंद्रमा का प्रभाव गृह निर्माण, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या पारिवारिक जरूरतों पर अचानक बजट से अधिक खर्च करवा सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी या आवश्यक लेन-देन के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना सोचे-समझे किए जाने वाले निवेश या ऑनलाइन लेन-देन में लापरवाही से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

बारहवें भाव में मंगल का गोचर और चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण परिवार में किसी बात पर तनाव या उत्तेजना ला सकता है. माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ बातचीत में विनम्रता बरतें. घर की साज-सज्जा या व्यवस्थाओं को लेकर परिजनों से बेवजह बहस करने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का संबल आपको मानसिक राहत देगा. उनके साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं को सुलझाना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी से संवाद करते समय अनावश्यक शक या दूरियों की चिंता करने से बचें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

विदेश में उच्च शिक्षा, रिसर्च, डेटा साइंस, मेडिकल साइंसेज और डिफेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बारहवें भाव का मंगल और चौथे भाव का चंद्रमा एकांत अध्ययन में गहराई लाएगा. दोपहर 02:19 बजे के बाद ध्यान भटकाव से बचने के लिए शांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करें. कठिन सिद्धांतों, फॉर्मूलों और रिवीजन नोट्स पर दोबारा काम करने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अधिक उपयोगी साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दोपहर बाद बारहवें भाव के मंगल के प्रभाव से आंखों में जलन, अनिद्रा, पैरों में दर्द या सीने में भारीपन की शिकायत हो सकती है. गरिष्ठ, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय थोड़ा प्राणायाम या ध्यान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, बारहवें भाव में मंगल के प्रभाव को शांत और शुभ बनाने के लिए "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" मंत्र का जप करें अथवा शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल व अक्षत अर्पित करें.

तुला राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

साहस और पराक्रम में वृद्धि, आर्थिक लाभ के नए अवसरों की पहचान और सामाजिक संपर्कों के विस्तार के लिए गुरुवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक बड़ा और प्रगतिशील बदलाव लेकर आ रहा है. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन, लघु यात्रा व पहल) में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि मंगल ग्रह नीच राशि (कर्क) से निकलकर सिंह राशि में यानी आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन व नेटवर्क) में प्रवेश कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक वित्तीय मामलों और बातचीत में संयम बनाए रखें. इसके बाद तीसरे भाव का चंद्रमा और एकादश भाव का सिंह मंगल आपके अटके हुए भुगतानों को गति देगा और नई पहलों में सफलता दिलाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में नियमित हिसाब-किताब और पेंडिंग वित्तीय दायित्वों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित रखें. ग्यारहवें भाव में मंगल का गोचर आपके व्यावसायिक मुनाफे, बड़े क्लाइंट्स से संबंधों और कॉर्पोरेट नेटवर्किंग को जबरदस्त ऊर्जा देगा. कंसल्टेंसी, सेल्स व मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, मीडिया, कानून और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय नए प्रोजेक्ट्स पर बात करने और वरिष्ठों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी पहल और तार्किक सोच का प्रभाव दिखेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक संचित धन और घरेलू खर्चों को लेकर योजनाबद्ध रहें. दोपहर बाद ग्यारहवें भाव में मंगल का प्रभाव आमदनी के नए स्रोत खोलने और पूर्व में किए गए श्रम या निवेश के अच्छे रिटर्न दिलाने में सहायक होगा. किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध, निवेश या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

सुबह के समय कुटुंब में बातचीत करते समय वाणी में मधुरता बनाए रखें. दोपहर बाद तीसरे भाव में चंद्रमा के जाने और एकादश में मंगल के प्रभाव से बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. वे आपकी नई योजनाओं का समर्थन करेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में प्रगाढ़ता आएगी. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं और साझा प्राथमिकताओं पर खुलकर बात हो सकेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रबंधन, सीए, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज और कानून की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए तीसरे भाव का चंद्रमा और ग्यारहवें भाव का मंगल अध्ययन में जुझारूपन लाएगा. सुबह के समय कठिन फॉर्मूलों और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का रिवीज़न करें, जबकि दोपहर 02:19 बजे के बाद ग्रुप डिस्कशन, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स की तैयारी आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर दिन चढ़ने के साथ बेहतर होता जाएगा. हालांकि, भागदौड़ और लगातार काम के दबाव के कारण कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. गरिष्ठ और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और सुबह हल्का व्यायाम या प्राणायाम अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, ग्यारहवें भाव में मंगल के गोचर को संतुलित और शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंदों को गुड़-चना या पीले फल भेंट करें.

वृश्चिक राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा के विस्तार, संचित पूंजी को व्यवस्थित करने और करियर में नए अधिकार हासिल करने के लिए गुरुवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और फलदायी मोड़ लेकर आ रहा है. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी ही राशि (लग्न भाव) में संचरित रहेगा, जिसके बाद यह दूसरे भाव (धन, वाणी व कुटुंब) में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का प्रभाव बना रहेगा. इस दिन का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव अपनी नीच राशि (कर्क) से निकलकर मित्र सूर्य की सिंह राशि में यानी आपके दसवें भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, आजीविका व अधिकार) में प्रवेश कर रहे हैं. दसवें भाव में मंगल को 'दिग्बल' प्राप्त होता है, जिससे आपके करियर की दिशा में मजबूत स्थिरता आएगी. दोपहर 02:19 बजे तक आत्मसंयम बनाए रखें. इसके बाद दूसरे भाव का चंद्रमा और दशम भाव का सिंह मंगल आपकी साख, वित्तीय स्थिति और पेशेवर प्रभाव को नई ऊंचाई देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में नियमित योजनाओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. राशि स्वामी मंगल के दशम भाव में दिग्बली होते ही कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की दृढ़ता और काम करवाने के अधिकार में जबरदस्त उछाल आएगा. रियल एस्टेट, सुरक्षा सेवाओं, चिकित्सा, फार्मा, इंजीनियरिंग, प्रशासन, पुलिस व सेना और कॉरपोरेट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय नई पदोन्नति, बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान संभालने या उच्चाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल रहेगा. व्यापारी वर्ग के लिए नए टेंडर्स और बड़े व्यावसायिक अनुबंधों पर मुहर लगाने के मजबूत योग बनेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक सामान्य वित्तीय गति बनी रहेगी. दोपहर 02:19 बजे के बाद चंद्रमा के दूसरे भाव में जाने और मंगल के कर्म भाव में बैठने से रुका हुआ धन मिलने और आय के नए स्थायी साधन बनने की स्थिति तैयार होगी. किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध, निवेश या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

दोपहर बाद दूसरे भाव में चंद्रमा के जाने से कुटुंब में आत्मीयता और उत्सव का माहौल बनेगा. हालांकि, दशम में मंगल के आने से कार्यक्षेत्र की व्यस्तता और हल्का आक्रामक तेवर घर पर न लाएं. परिजनों के साथ बातचीत में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. वे आपकी पेशेवर उपलब्धियों पर गर्व करेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य और सुखद रहेगा. साथी के साथ भविष्य की सुरक्षा और साझा प्राथमिकताओं पर खुलकर बात हो सकेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और पुलिस सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए लग्न से निकलकर दूसरे भाव में जाता चंद्रमा और कर्म भाव में मंगल का दिग्बल अध्ययन में अदम्य इच्छाशक्ति और एकाग्रता लाएगा. दोपहर 02:19 बजे के बाद जटिल सिद्धांतों, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट का अभ्यास आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा, स्फूर्ति और पराक्रम का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. हालांकि, दसवें भाव में मंगल के प्रभाव से शरीर में पित्त की वृद्धि या हल्का मानसिक तनाव हो सकता है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और मन को शांत रखने के लिए सुबह-शाम थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए जरूर निकालें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, राशि स्वामी मंगल के दशम भाव में दिग्बल गोचर को और अधिक शुभ व कल्याणकारी बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंदों को गुड़-चना या लाल फल भेंट करें.

धनु राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

मानसिक तनाव और व्यर्थ की भागदौड़ से मुक्ति पाने, आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने और भाग्य का सहयोग हासिल करने के लिए गुरुवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक बड़े सकारात्मक बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से बारहवें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह सीधे आपकी ही लग्न राशि (प्रथम भाव) में धनु में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि मंगल ग्रह नीच राशि (कर्क) से निकलकर सिंह राशि में यानी आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा व लंबी यात्रा) में प्रवेश कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक बारहवें चंद्रमा के कारण किसी भी प्रकार के बड़े या जोखिम भरे फैसले में जल्दबाजी से बचें. इसके बाद लग्न में चंद्रमा और नवम भाव का सिंह मंगल आपके अटके हुए कार्यों को भाग्य के बल पर गति देगा और मन में नई ऊर्जा का संचार करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में पर्दे के पीछे रहकर की गई तैयारी, रिसर्च और रूटीन फाइलों को व्यवस्थित करने पर ही ध्यान दें. दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा लग्न में आएगा और नवम भाव में मंगल का प्रभाव सक्रिय होगा, आपके कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत स्पष्ट और प्रभावी हो जाएगी. उच्च शिक्षा, परामर्श, कानून, प्रकाशन, आयात-निर्यात, पर्यटन, रिसर्च और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय नई योजनाओं के क्रियान्वयन और उच्चाधिकारियों या मेंटर्स से संवाद के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा. कार्यस्थल पर आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक अप्रत्याशित खर्चों या यात्रा से जुड़े बकाये को लेकर सतर्कता बरतें. दोपहर 02:19 बजे के बाद भाग्य भाव में बैठे मंगल और लग्न के चंद्रमा का प्रभाव आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति के रास्ते खोलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध, निवेश या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

सुबह के समय मन में कुछ अनजाना संशय या अकेलापन रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद घर-परिवार में प्रसन्नता और सौहार्द का माहौल बनेगा. नवम में मंगल के आने से पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको नई दिशा देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य मजबूत होगा. दोपहर बाद साथ बैठकर भविष्य की पारिवारिक प्राथमिकताओं और यात्राओं की रूपरेखा तय करना सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में प्रगाढ़ता आएगी. साथी के साथ खुला और आत्मीय संवाद रिश्ते को नई मजबूती देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, दर्शनशास्त्र, कानून, सिविल सर्विसेज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दोपहर 02:19 बजे के बाद का समय अत्यंत ऊर्जावान रहेगा. नवम भाव में मित्र राशि के मंगल का गोचर आपकी वैचारिक स्पष्टता, लक्ष्य के प्रति समर्पण और बौद्धिक स्तर को कई गुना बढ़ाएगा. कठिन सिद्धांतों, शॉर्ट नोट्स और मुख्य कॉन्सेप्ट्स के रिवीज़न के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बहुत परिणामोन्मुख साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दोपहर तक आंखों में थकान, सिरदर्द या अनिद्रा का हल्का असर रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी महसूस होगी. नवम में मंगल के आने से ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, हालांकि जांघों या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. गरिष्ठ और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और सुबह-शाम थोड़ा समय प्राणायाम या सैर को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, नवम भाव में मंगल के गोचर को और अधिक कल्याणकारी बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंदों को चने की दाल, गुड़ या पीले फल दान करें.

मकर राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

अनावश्यक तनाव और गुप्त चिंताओं से निकलकर एकांत चिंतन साधने, दूरगामी योजनाओं की रूपरेखा तय करने और अप्रत्याशित वित्तीय उतार-चढ़ावों को संभालने के लिए गुरुवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए बेहद सतर्कता और संयम की मांग करेगा. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह बारहवें भाव (व्यय, विदेश संपर्क, एकांत व मोक्ष) में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का प्रभाव बना रहेगा. आज का सबसे प्रमुख ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि मंगल ग्रह नीच राशि (कर्क) से निकलकर सिंह राशि में यानी आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, गुप्त रहस्य, अचानक परिवर्तन, शोध व रुकावट) में प्रवेश कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक लाभ और संपर्कों से जुड़े रूटीन काम पूरे कर लें. इसके बाद बारहवें चंद्रमा और अष्टम भाव के सिंह मंगल का प्रभाव अचानक खर्च, भागदौड़ और मानसिक अस्थिरता दे सकता है, इसलिए किसी भी बड़े या जोखिम भरे कदम से दूरी बनाकर चलें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में नियमित डील्स, वेंडर्स के फॉलो-अप और व्यावसायिक संपर्कों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. आठवें भाव में मंगल के गोचर से रिसर्च, डेटा माइनिंग, ऑडिट, बीमा, टैक्स कंसल्टेंसी, पेट्रोलियम, माइनिंग और सीक्रेट ऑपरेशंस से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए नई चुनौतियां और गहरे अवसर दोनों सामने आएंगे. कार्यस्थल पर किसी के साथ तीखी बहस में न उलझें और ऑफिस की राजनीति से पूरी तरह निष्पक्ष रहें. दोपहर बाद किसी भी नए प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप या कानूनी अनुबंध पर बिना पूरी जांच-पड़ताल और कानूनी सलाह के दस्तखत करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक पुराने निवेशों या बकाये से धन की आवक सामान्य बनी रहेगी. दोपहर बाद आठवें भाव में मंगल और बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर मेडिकल बिल, वाहन के रखरखाव, यात्रा या टैक्स से जुड़ी देनदारियों पर अचानक बड़ा खर्च ला सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी या आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने, शेयर बाजार में सट्टेबाजी करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

अष्टम भाव में मंगल का गोचर वाणी में कटुता या गुस्सा ला सकता है, इसलिए ससुराल पक्ष और परिजनों के साथ बातचीत करते समय शब्दों की मर्यादा बनाए रखें. दोपहर बाद बारहवें भाव का चंद्रमा मन में बेचैनी या अकेलापन दे सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं को सुलझाना बेहतर रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. किसी पुरानी बात को लेकर तनाव न बढ़ाएं. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी से संवाद करते समय संशय या कठोर भाषा से बचें ताकि रिश्ते में भरोसा कायम रहे.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च स्कॉलरशिप, फॉरेंसिक साइंस, इतिहास, भाषा विज्ञान, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए अष्टम भाव का मंगल और बारहवें भाव का चंद्रमा गहन अध्ययन में मददगार होगा. दोपहर 02:19 बजे के बाद ध्यान भटकाव से बचने के लिए शांत और एकांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करें. कठिन सिद्धांतों, फॉर्मूलों और रिवीजन नोट्स पर दोबारा काम करने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अधिक उपयोगी साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दोपहर बाद अष्टम मंगल और बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से जोड़ों में दर्द, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, पाइल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और गरिष्ठ, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और मन को शांत रखने के लिए शाम के समय प्राणायाम या ध्यान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, आठवें भाव में मंगल के प्रभाव को शांत और शुभ बनाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" मंत्र का जप करें अथवा जरूरतमंदों को गुड़-चना दान करें.

कुंभ राशि: 12 नवंबर 2026 (गुरुवार)

साझेदारियों को नई गति देने, सामाजिक प्रभाव का विस्तार करने और आमदनी के नए स्रोतों को सक्रिय करने के लिए गुरुवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान मोड़ साबित होगा. चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे तक आपकी राशि से दसवें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा, जिसके बाद यह ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन व नेटवर्क) में धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर सुकर्मा योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. इस दिन का सबसे अहम ज्योतिषीय घटनाक्रम यह है कि मंगल ग्रह नीच राशि (कर्क) से निकलकर सूर्य की सिंह राशि में यानी आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, दांपत्य, जनसंपर्क व व्यवसाय) में प्रवेश कर रहे हैं. दोपहर 02:19 बजे तक कार्यक्षेत्र की दैनिक व्यवस्थाओं को निपटा लें. इसके बाद एकादश चंद्रमा और सप्तम भाव के सिंह मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके व्यावसायिक संपर्कों, लाभ और सामाजिक दायरे को जबर्दस्त उछाल देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दिन के पहले हिस्से में नियमित कार्यों, पेंडिंग फाइलों और प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने पर ध्यान दें. सातवें भाव में मंगल के प्रवेश से साझेदारी के सौदों, क्लाइंट मीटिंग्स और पब्लिक डीलिंग में आपके तेवर अधिक आक्रामक और निर्णायक होंगे. यदि आप किसी नई पार्टनरशिप, संयुक्त उपक्रम, इवेंट मैनेजमेंट, पीआर, लीगल एडवाइजरी या बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो दोपहर बाद का समय बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए बेहद सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों और साझीदारों के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में अनावश्यक जिद या प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दोपहर तक नियमित व्यावसायिक आय बनी रहेगी. दोपहर 02:19 बजे के बाद ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के जाने और मंगल के सप्तम प्रभाव से अटके हुए भुगतानों की वसूली होगी और नए आर्थिक समझौते लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध, निवेश या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 12:55 से 02:17 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने, सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे लेन-देन या बिना पड़ताल किए ऑनलाइन पेमेंट से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

सातवें भाव में मंगल का गोचर दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत में थोड़ी तल्खी या विचारों का टकराव ला सकता है, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करें और शांत लहजे में बात करें. दोपहर बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पारिवारिक माहौल में सौहार्द और मित्रों का सहयोग बढ़ाएगा. बड़े भाई-बहनों से मिला मार्गदर्शन मन को संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में नया उत्साह आएगा. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं और साझा प्राथमिकताओं पर खुलकर बात होगी, बस बातचीत में अनावश्यक अधिकार जताने से बचें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कानून, जनसंचार, प्रबंधन, राज्य प्रशासनिक सेवाओं और वाणिज्य की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और सातवें भाव का मंगल अध्ययन में जुझारूपन लाएगा. सुबह के समय बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का रिवीज़न करें, जबकि दोपहर 02:19 बजे के बाद ग्रुप डिस्कशन, मॉक टेस्ट और समसामयिक विषयों (Current Affairs) की तैयारी में आपकी पकड़ मजबूत होगी.

सेहत (Health & Wellness)

दिन के दूसरे हिस्से में शारीरिक ऊर्जा और सक्रियता बहुत अच्छी रहेगी. हालांकि, सातवें भाव में मंगल के प्रभाव से शरीर में पित्त की वृद्धि, पेट के निचले हिस्से में गर्मी या रक्तचाप में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है. ज्यादा मिर्च-मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय हल्का प्राणायाम या सैर जरूर करें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें तथा मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही, सातवें भाव में मंगल के गोचर को शांत और शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंदों को गुड़-चना या लाल फल भेंट करें.

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