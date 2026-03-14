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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: एकादशी पर बन रहा है विशेष संयोग, क्या आज आपकी लाइफ में होगा बड़ा बदलाव? जानें 14 मार्च का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: एकादशी पर बन रहा है विशेष संयोग, क्या आज आपकी लाइफ में होगा बड़ा बदलाव? जानें 14 मार्च का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 March 2026: पापमोचिनी एकादशी और चंद्रमा के मकर गोचर का 12 राशियों पर क्या असर होगा? जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Mar 2026 06:14 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 14 March 2026: 14 मार्च 2026, शनिवार का दिन 12 राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है. आज सुबह 08:14 तक दशमी तिथि रहेगी, इसके बाद पापमोचिनी एकादशी शुरू हो जाएगी. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एकादशी आत्मशुद्धि, मानसिक स्पष्टता और जीवन में नई शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.

आज चंद्रमा मकर/ धनु राशि में गोचर कर रहा है, जिससे करियर, जिम्मेदारी, अनुशासन और प्रैक्टिकल फैसलों का महत्व बढ़ेगा. वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और वरियान योग कई राशियों के लिए सफलता, स्थिरता और आत्मविश्वास के संकेत दे रहे हैं.

आज का पंचांग

  • आज की तिथि- दशमी - 08:14:04 तक
  • आज का नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा - 28:49:59 तक
  • चंद्रमा का गोचर- धनु - 09:33:48 तक
  • राहु काल- 09:31:46 से 11:01:15 तक
  • अभिजीत-12:06:53 से 12:54:37 तक

आज का राशिफल बताएगा कि किस राशि को करियर में अवसर, किसे धन लाभ, किसे रिश्तों में सुधार, और किसे स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन पर ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही आज राहु काल और दिशा शूल का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा. जानते हैं राशिफल:

मेष (Aries) - 14 मार्च 2026

मेष वालों, आज अपनी एनर्जी को सही जगह चैनल करने का दिन है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके तुरंत बाद पापमोचिनी एकादशी लग रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज से शुरू होने वाला यह समय अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने और मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए बेस्ट है. चंद्रमा आज आपके भाग्य भाव से कर्म भाव (मकर राशि) में मूव कर रहा है, जो आपके करियर के ग्राफ को सीधा ऊपर ले जाएगा. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और वरियान योग की जुगलबंदी आपको आज भीड़ में सबसे अलग दिखाएगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
आज वर्कप्लेस पर आपका दबदबा रहेगा. अगर कोई बड़ा डिसीजन पेंडिंग है, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का फायदा उठाएं, सफलता पक्की है. बस राहु काल (09:31 से 11:01) के बीच किसी भी बहस या रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहें. पैसों के मामले में आज का दिन 'स्लो एंड स्टेडी' रहने वाला है, दोपहर बाद धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिलेशनशिप में आज 'क्वालिटी ओवर क्वांटिटी' का मंत्र रखें. पार्टनर के साथ फ्यूचर गोल्स डिस्कस करने के लिए शाम का समय परफेक्ट है. हेल्थ के मामले में आज थोड़ा संभलकर, पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:
आज अपनी वाइब को थोड़ा 'Spiritual' और 'Productive' रखें. एकादशी की शुरुआत हो रही है, तो फालतू के ड्रामे को 'Left Swipe' करें और अपनी सेल्फ-ग्रोथ पर फोकस करें.

Lucky Color: केसरिया (Saffron)
Lucky Number: 9

Special Tip: आज एकादशी तिथि लगने के कारण भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं और शाम को शनि देव के सामने तेल का दीपक जलाएं, बिगड़े काम बनने लगेंगे.

वृषभ (Taurus) - 14 मार्च 2026

वृषभ वालों, आज आपका दिन लग्जरी और सुकून के नाम रहने वाला है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, फिर पापमोचिनी एकादशी शुरू हो जाएगी. धार्मिक दृष्टि से यह दिन आपकी अंतरात्मा को शुद्ध करने और नई शुरुआत के लिए बेस्ट है. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव से निकलकर भाग्य स्थान (मकर राशि) में प्रवेश करेगा, जिससे अचानक रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. वरियान योग आज आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक जोड़ देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
बिजनेस या ऑफिस में आज आपकी क्रिएटिविटी सबको इम्प्रेस करेगी. अगर आप किसी बड़ी डील या निवेश की सोच रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) सबसे सटीक समय है. हालांकि, राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान कोई भी नया कमिटमेंट करने से बचें. आर्थिक रूप से आज का दिन काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा मिल सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
पार्टनर के साथ आज तालमेल बहुत शानदार रहेगा, हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग ड्राइव या डिनर का प्लान बनाएं. सेहत के मामले में आज गला या गले से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए ठंडी चीजों से दूर रहें. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना जरूरी हो, तो दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज आपका 'Main Character Energy' मोड ऑन है. अपनी लाइफ को 'Aesthetic' बनाने के साथ-साथ थोड़ा स्पिरिचुअल डीटॉक्स भी करें क्योंकि एकादशी का वाइब बहुत ही हीलिंग है.

Lucky Color: क्रीम (Cream)
Lucky Number: 2

Special Tip: आज एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. शनिवार होने की वजह से काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके भाग्य को और मजबूत करेगा.

मिथुन (Gemini) - 14 मार्च 2026

मिथुन वालों, आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से सबको अपना बनाने का दिन है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके बाद पापमोचिनी एकादशी लग रही है. आध्यात्मिक रूप से आज का दिन खुद को रिबूट करने के लिए बेस्ट है. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको गूढ़ विषयों और रिसर्च की ओर आकर्षित करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आज आपको मुश्किल टास्क भी आसानी से पूरे करने की पावर देगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलने की जरूरत है, गुप्त शत्रु आपके काम में बाधा डाल सकते हैं. कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का ही चुनाव करें. राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक डील साइन न करें वरना नुकसान हो सकता है. स्टॉक मार्केट या रिस्की इन्वेस्टमेंट से आज दूरी बनाए रखना ही समझदारी है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों में आज थोड़ी प्राइवेसी बनाए रखें, पार्टनर के साथ छोटी बातों पर बहस 'कोल्ड वॉर' में बदल सकती है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें, पेट से जुड़ी समस्या या एसिडिटी परेशान कर सकती है. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना बेहद जरूरी हो, तो थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज थोड़ा 'Low-key' रहें और अपने 'Intuition' पर भरोसा करें. एकादशी लग रही है तो फालतू की स्क्रॉलिंग छोड़ें और अपने गोल्स को 'Manifest' करें, क्योंकि आज आपकी मेनिफेस्टेशन पावर पीक पर है.

Lucky Color: हरा (Green)
Lucky Number: 5

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीया जलाएं. इससे आपके करियर की रुकावटें दूर होंगी और माइंड रिलैक्स रहेगा.

कर्क (Cancer) - 14 मार्च 2026

कर्क वालों, आज भावनाओं के साथ-साथ प्रैक्टिकल होने का भी दिन है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, फिर पापमोचिनी एकादशी का आगमन हो रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का दिन पुराने बोझ और मानसिक तनाव को त्यागने के लिए बहुत शुभ है. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जिससे पार्टनरशिप और पब्लिक लाइफ में आपकी साख बढ़ेगी. वरियान योग आपके बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने में जादुई काम करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आज का दिन शानदार है. नई डील फाइनल करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का समय एकदम परफेक्ट रहेगा. हालांकि, राहु काल (09:31 से 11:01) के बीच पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. फाइनेंस के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलें, खर्चे आपकी प्लानिंग से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए बजट पर टिके रहना ही समझदारी है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
पार्टनर के साथ तालमेल बहुत ही रोमांटिक और सपोर्टिव रहेगा. अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास से मुलाकात होने के चांस हैं. हेल्थ के मामले में आज आपको अपनी डाइट और नींद पर फोकस करना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस से सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी है, तो घर से दही-चीनी खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपने 'Relationship Goals' पर काम करने का दिन है. एकादशी की हीलिंग वाइब्स के साथ अपनी 'Main Character Energy' को पॉजिटिव रखें और टॉक्सिक लोगों को लाइफ से 'Restrict' कर दें.

Lucky Color: सिल्वर (Silver)
Lucky Number: 7

Special Tip: आज एकादशी की शुरुआत में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और शाम को शनि मंदिर में काले तिल दान करें. इससे आपके मानसिक सुकून में बढ़ोतरी होगी और काम के रास्ते खुलेंगे.

सिंह (Leo) - 14 मार्च 2026

सिंह वालों, आज अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का दिन है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके बाद पापमोचिनी एकादशी शुरू हो रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज से शुरू होने वाला यह समय आत्म-शुद्धि और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत खास है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो आपको अपने शत्रुओं और चुनौतियों पर जीत दिलाएंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपको हर काम में परफेक्शन देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
आज वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे. अगर कोई नई जॉब या प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का लाभ उठाएं. बस राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान किसी से भी बहस या नया एग्रीमेंट करने से बचें. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, लेकिन फिजूलखर्ची पर थोड़ा 'ब्रेक' लगाना जरूरी है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिलेशनशिप में आज थोड़ी ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 'सुनें ज्यादा और बोलें कम'. सिंगल लोगों के लिए आज कोई पुराना क्रश वापस मैसेज कर सकता है. स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों या पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, इसलिए खूब पानी पिएं. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर निकलना जरूरी हो, तो अदरक का टुकड़ा खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपनी 'CEO वाइब' को ऑन रखें और फालतू के क्रिंज ड्रामे से दूर रहें. एकादशी का दिन है, तो अपनी डिजिटल लाइफ को थोड़ा 'Unclutter' करें और खुद को 'Level Up' करने पर फोकस करें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden)
Lucky Number: 1

Special Tip: आज एकादशी तिथि के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपकी सफलता के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

कन्या (Virgo) - 14 मार्च 2026

कन्या वालों, आज आपकी बुद्धिमानी और एनालिटिकल पावर आपको सबसे आगे रखेगी. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके तुरंत बाद पापमोचिनी एकादशी लग रही है. आध्यात्मिक रूप से आज का दिन अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी और नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको आज हर काम में 'प्रो' लेवल की फिनिशिंग देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन 'बोनस' जैसा है. अगर आप किसी नए कोर्स या स्किल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का फायदा उठाएं. राहु काल (09:31 से 11:01) के बीच किसी भी तरह की गॉसिप या वर्कप्लेस पॉलिटिक्स से दूर रहें. फाइनेंस के मामले में दिन स्टेबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्टकट न चुनें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
आज लव लाइफ में 'सरप्राइज' का योग है, पार्टनर आपके लिए कुछ खास प्लान कर सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी मैच्योर इंसान से हो सकती है. सेहत के मामले में आज आपको अपनी बैक और पोश्चर का ध्यान रखना चाहिए. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना जरूरी हो, तो घर से धनिया खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपने 'Overthinking' वाले मोड को 'Airplane Mode' पर डाल दें. एकादशी की शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा 'Me-Time' निकालें और अपने गोल्स को 'Journal' करें. ट्रस्ट मी, ये वाइब बहुत ही हीलिंग है.

Lucky Color: लाइट ग्रीन (Light Green)
Lucky Number: 5

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को पीले चावल का भोग लगाएं और शाम को शनि चालीसा का पाठ करें. इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे.

तुला (Libra) - 14 मार्च 2026

तुला वालों, आज आपका ध्यान घर और सुख-सुविधाओं पर रहने वाला है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके तुरंत बाद पापमोचिनी एकादशी लग रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज का दिन मन के विकारों को दूर करने और लाइफ में बैलेंस लाने के लिए परफेक्ट है. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अपनी जड़ों और परिवार से जोड़ेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्टेबिलिटी आज आपको मानसिक सुकून देगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
वर्कप्लेस पर आज 'वर्क फ्रॉम होम' या घर से जुड़े कामों में ज्यादा मन लगेगा. अगर कोई बड़ी खरीदारी या प्रॉपर्टी डील प्लान कर रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का फायदा उठाएं. ध्यान रहे, राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान किसी भी कीमती चीज का लेन-देन न करें. फाइनेंस के मामले में दिन अच्छा है, बस दिखावे में आकर बजट न बिगाड़ें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
आज पार्टनर के साथ घर पर क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, पुरानी यादें ताजा होंगी. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा इमोशनल हो सकता है. सेहत के मामले में सीने में जकड़न या जुकाम जैसी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए ठंडी हवा से बचें. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपनी वाइब को थोड़ा 'Cozy' और 'Homebody' रखें. एकादशी की शुरुआत हो रही है, तो अपने 'Comfort Zone' में रहकर थोड़ा मेडिटेशन करें और 'Digital Detox' को ट्राई करें.

Lucky Color: गुलाबी (Pink)
Lucky Number: 6

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के सामने दक्षिणावर्ती शंख से जल अर्पित करें और शनि मंदिर में काले तिल का दान करें. इससे आपके घर में सुख-शांति और प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 14 मार्च 2026

वृश्चिक वालों, आज आपका पराक्रम और साहस सातवें आसमान पर रहेगा. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके तुरंत बाद पापमोचिनी एकादशी लग रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज का दिन अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करने और नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए सबसे पावरफुल है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कम्युनिकेशन और छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्तों को मजबूती देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
मार्केटिंग, सेल्स और राइटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'ब्लॉकबस्टर' साबित हो सकता है. अगर किसी नए प्रोजेक्ट की पिचिंग करनी है, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का समय चुनें, सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी. बस राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान जल्दबाजी में किसी भी पेपर पर साइन न करें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
लव लाइफ में आज आप काफी एक्सप्रेसिव रहेंगे, जिससे पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और गहरी होगी. सिंगल लोग आज सोशल मीडिया के जरिए किसी इंटरेस्टिंग शख्स से कनेक्ट हो सकते हैं. सेहत के मामले में आज कंधे या हाथों में थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए वर्कआउट के दौरान सावधानी बरतें. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना जरूरी हो, तो गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपनी 'Hustle Culture' वाली वाइब को थोड़ा ब्रेक दें और 'Quality Content' पर फोकस करें. एकादशी का दिन है, तो अपनी मेंटल हेल्थ को 'Prioritize' करें और नेगेटिव वाइब्स को 'Block' कर दें.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red)
Lucky Number: 8

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनि देव को नीले फूल चढ़ाना आपके अटके हुए कामों में तेजी लाएगा.

धनु (Sagittarius) - 14 मार्च 2026

धनु वालों, आज आपकी बातों में वो जादू होगा जो बड़े-बड़े काम बना देगा. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके बाद पापमोचिनी एकादशी शुरू हो रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन दान-पुण्य और सात्विक रहने से पिछले कर्मों का बोझ हल्का होता है और भाग्य का उदय होता है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके धन और वाणी के भाव को एक्टिवेट करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्टेबिलिटी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
आज धन लाभ के प्रबल योग हैं. अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं या फाइनेंस से जुड़ा काम करते हैं, तो आज का दिन 'जैकपॉट' जैसा हो सकता है. इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स शुरू करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का भरपूर फायदा उठाएं. ध्यान रहे, राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान किसी को उधार देने से बचें, वरना पैसा फंस सकता है. ऑफिस में आपकी स्पीच सबको इम्प्रेस करेगी.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
आज परिवार के साथ किसी लंच या डिनर का प्लान बन सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. सेहत के मामले में आज दांतों या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है, इसलिए ज्यादा मीठा या बहुत ठंडा खाने से बचें. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना जरूरी हो, तो घर से अदरक या धनिया खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपनी 'Manifestation' गेम को स्ट्रॉन्ग रखें. एकादशी की वाइब बहुत ही पावरफुल है, इसलिए फालतू के 'Online Arguments' से दूर रहें और अपनी 'Wealth' और 'Vibe' को प्रोटेक्ट करें.

Lucky Color: पीला (Yellow)
Lucky Number: 3

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को पीले फल या मिठाई का भोग लगाएं और शाम को पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं. इससे आपकी सुख-समृद्धि में चार चांद लग जाएंगे.

मकर (Capricorn) - 14 मार्च 2026

मकर वालों, आज आप 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' बने रहेंगे. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके बाद पापमोचिनी एकादशी लग रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज का दिन नई संकल्प शक्ति और मानसिक शांति के लिए सबसे पावरफुल है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों 'टॉप नॉच' रहेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको आज हर काम को लीड करने की ताकत देगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
आज वर्कप्लेस पर आपकी सलाह को पत्थर की लकीर माना जाएगा. अगर आप किसी बड़ी पार्टनरशिप या बिजनेस डील की तलाश में हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का समय बिल्कुल मिस न करें. बस राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान किसी से भी एग्रेसिव होकर बात न करें. फाइनेंस के मामले में दिन बहुत ही शानदार है, आपकी पुरानी मेहनत आज 'कैश' होने वाली है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिलेशनशिप में आज आप थोड़े ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, इसलिए पार्टनर को थोड़ा स्पेस जरूर दें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन काफी दिलचस्प हो सकता है. सेहत के मामले में आज घुटनों या जोड़ों का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करने से बचें. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपनी 'Main Character Energy' को फ्लेक्स करें. एकादशी की शुरुआत हो रही है, तो अपने पुराने 'Regrets' को डिलीट मारें और अपनी लाइफ के नए वर्जन को 'Upload' करें.

Lucky Color: नेवी ब्लू (Navy Blue)
Lucky Number: 8

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें और शाम को शनि मंदिर में छाया दान (तेल में अपना चेहरा देखकर दान करना) करें. इससे आपके रुके हुए काम रॉकेट की रफ्तार से पूरे होंगे.

कुंभ (Aquarius) - 14 मार्च 2026

कुंभ वालों, आज थोड़ा 'रिलेक्स और रिफ्लेक्ट' करने का दिन है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके तुरंत बाद पापमोचिनी एकादशी लग रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज का दिन पुराने कर्ज और मानसिक बोझ से मुक्ति पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो खर्चों और विदेश से जुड़ी योजनाओं को एक्टिवेट करेंगे. वरियान योग की शांति आज आपको मुश्किल वक्त में भी कूल रखेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. ऑफिस में किसी से उलझने के बजाय अपने काम पर फोकस करें. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी खबर मिल सकती है. महत्वपूर्ण काम अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) में निपटाएं. ध्यान रहे, राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान कोई बड़ा निवेश या फिजूलखर्ची न करें, बजट बिगड़ सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
आज लव लाइफ में थोड़ा 'डिस्कनेक्ट' महसूस हो सकता है, लेकिन यह वक्त खुद को समझने के लिए अच्छा है. पार्टनर के साथ किसी लंबी बात के बजाय शांत शाम बिताएं. सेहत के मामले में आज नींद की कमी या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना जरूरी हो, तो थोड़ा सा अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज अपनी वाइब को 'Minimalist' रखें. एकादशी की शुरुआत हो रही है, तो अपने दिमाग के 'Cache' को क्लियर करें और फालतू की 'FOMO' वाली फीलिंग को 'Archive' कर दें.

Lucky Color: आसमानी (Sky Blue)
Lucky Number: 4

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के नाम पर किसी जरूरतमंद को फल दान करें और शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. यह उपाय आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा और मन को शांति देगा.

मीन (Pisces) - 14 मार्च 2026

मीन वालों, आज आपके लिए 'बड़े सपने और बड़ी जीत' वाला दिन है. आज चैत्र मास की दशमी सुबह 08:14 तक है, जिसके बाद पापमोचिनी एकादशी शुरू हो रही है. धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन दान और भक्ति से मन की हर मुराद पूरी होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी इनकम और नेटवर्क को जबरदस्त बूस्ट देंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की पावर आज आपको सोशल सर्कल का 'स्टार' बना देगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
आज आपकी मेहनत का फल 'क्रेडिट' होने वाला है. अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज अच्छी खबर मिल सकती है. किसी बड़े ग्रुप या ऑर्गनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का समय सबसे लकी है. बस राहु काल (09:31 से 11:01) के दौरान किसी अनजान शख्स की सलाह पर पैसा न लगाएं. फाइनेंस के मामले में आज सितारे बुलंद हैं, बस सही मौके को पहचानना होगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
आज दोस्तों और पार्टनर के साथ हैंगआउट करने का प्लान बनेगा, जिससे आप काफी फ्रेश फील करेंगे. लव लाइफ में पुरानी कड़वाहट खत्म होगी और नई शुरुआत होगी. सेहत के मामले में आज दिन अच्छा है, बस बाहर के खाने से थोड़ा परहेज करें और पैरों की मालिश करें. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी है, तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:
आज आपका 'Social Media Game' ऑन पॉइंट है. एकादशी की वाइब के साथ अपने कंटेंट को थोड़ा 'Meaningful' और 'Authentic' बनाएं. आज आपकी पोस्ट वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा हैं.

Lucky Color: समुद्री हरा (Sea Green)
Lucky Number: 3

Special Tip: आज एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और शाम को शनि देव के मंदिर में काले तिल और सरसों के तेल का दान करें. इससे आपकी सुख-सुविधाओं में कभी कमी नहीं आएगी.

यह भी पढ़ें- Chaitra Navratri 2026: कब से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि? जानें घटस्थापना मुहूर्त, 9 दिन का पूरा कैलेंडर और देवी के 9 स्वरूप

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 14 Mar 2026 05:23 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

14 मार्च 2026 को कौन सी तिथि है?

14 मार्च 2026 को सुबह 08:14 बजे तक दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद पापमोचिनी एकादशी शुरू हो जाएगी।

आज (14 मार्च 2026) चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है?

आज चंद्रमा मकर/धनु राशि में गोचर कर रहा है, जो करियर, जिम्मेदारी और प्रैक्टिकल फैसलों के महत्व को बढ़ाएगा।

आज (14 मार्च 2026) राहु काल का समय क्या है?

आज राहु काल का समय सुबह 09:31:46 से 11:01:15 तक है।

पापमोचिनी एकादशी का क्या महत्व है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पापमोचिनी एकादशी आत्मशुद्धि, मानसिक स्पष्टता और जीवन में नई शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

आज किस दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा?

आज पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा क्योंकि वहां दिशा शूल है।

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