हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDevuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, मिलेगा भाग्य का साथ!

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, मिलेगा भाग्य का साथ!

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी का व्रत कल रखा जाएगा. यह दिन कुछ राशियों के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस पावन दिन पर इन प्रिय राशियों के जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 31 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Devuthani Ekadashi 2025: इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर यानी कल रखा जाएगा. इस दिन चातुर्मास का समापन होता है और इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योगनिद्रा से जागते हैं. चातुर्मास के समापन के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भगवान विष्णु की कुछ ऐसी प्रिय राशियां भी है, जिनको एकादशी के दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते है कौन सी है वे प्रिय राशि.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

वृषभ राशि के लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं. इन्हें इस समय भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा. जिसके बाद से इनके रुके हुए काम तेजी से होंगे. धान का लाभ भी होगा. करियर में उन्नति मिलेगी और भाग्य का साथ भी मिल सकता है.

कोशिश करें की धार्मिक कार्यों से जुड़े उसे ज्यादा फायदा मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धन और यश दोनों की प्राप्ति होगी. किसी वजह से रुका धन वापस मिलेगा. नौकरी कर रहें लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है या ट्रांसफर का लाभ भी मिल सकता है. जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

भगवान विष्णु की कृपा से सिंह राशि के जातकों के जीवन में नए अवसरों की बरसात होगी. जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब तेजी से आगे बढ़ेंगे. करियर और व्यापार दोनों में प्रगति के प्रबल योग हैं. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिससे शुभ फल मिलेंगे.

तुला राशि (Libra Horoscope)

तुला राशि वालों पर श्रीहरि की विशेष कृपा बनी रहेगी. देवउठनी एकादशी के बाद भाग्य का साथ मिलेगा और मन में स्थिरता आएगी. जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वे अब पूरी होने लगेंगी. आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.

आध्यात्मिकता और भक्ति की भावना में वृद्धि होगी, जिससे मन को शांति और संतुलन का अनुभव होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 31 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Devuthani Ekadashi Devuthani Ekadashi 2025

Frequently Asked Questions

इस साल देवउठनी एकादशी कब है?

इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर यानी कल रखा जाएगा। इस दिन चातुर्मास का समापन होता है और भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं।

देवउठनी एकादशी के बाद क्या शुरू होता है?

चातुर्मास के समापन के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। यह शुभ कार्यों को शुरू करने का समय होता है।

किन राशियों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहेगी?

वृषभ, कर्क, सिंह और तुला राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहेगी। उन्हें धन, यश और करियर में उन्नति का लाभ मिलेगा।

वृषभ राशि वालों को देवउठनी एकादशी के बाद क्या लाभ होगा?

वृषभ राशि वालों के रुके हुए काम तेजी से होंगे, धन का लाभ होगा और करियर में उन्नति मिलेगी। धार्मिक कार्यों से उन्हें विशेष फायदा होगा।

