Kal Ka Rashifal, 20 November 2026: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के योगनिद्रा से जागने के महापर्व देवप्रबोधिनी एकादशी (देवउठनी एकादशी) और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से अत्यंत पावन व महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 07:16 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद देवप्रबोधिनी एकादशी तिथि प्रभावी रहेगी. वहीं पूरे दिन और रात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का संयोग बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में संचरण करेंगे, जहां शनि के साथ युति होने से चन्द्रमा-शनि का विष दोष भी निर्मित होगा. हालांकि ग्रहों की अन्य शुभ युतियों से कल वज्र योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 20 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (20 नवंबर 2026, शुक्रवार, देवप्रबोधिनी एकादशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी (सुबह 07:16 बजे तक), तत्पश्चात देवप्रबोधिनी एकादशी

कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी (सुबह 07:16 बजे तक), तत्पश्चात देवप्रबोधिनी एकादशी नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: मीन राशि (चन्द्रमा-शनि का विष दोष)

मीन राशि (चन्द्रमा-शनि का विष दोष) शुभ योग: वज्र योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

वज्र योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल का दिन आपका सामान्य रहने वाला है. बेवजह के कामों में अपना समय नष्ट न करें. अपने भविष्य के लिए कल आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिसमें सफलता मिलेगी. हालांकि, कल आपके अपने ही लोग आपका सहयोग करते नहीं दिखेंगे, जिससे आप कुछ कमजोर महसूस कर सकते हैं. परिवार में किसी बात को लेकर लोगों की नाराजगी बनी रह सकती है. अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाएं, इससे आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं.

वृषभ कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल आप अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस कर सकते हैं. किसी विशेष बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में कल कोई नया कार्य शुरू न करें और न ही कोई बड़ा जोखिम उठाएं. परिवार में जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं. भाई-भतीजे से भी किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है, संयम बनाए रखें.

मिथुन कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल का दिन आप किसी नए कार्य के लिए अपने पार्टनरों के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलती नजर आएगी. कार्यक्षेत्र में आपको कुशल मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आपका काम और निखरेगा. मन प्रसन्न रहेगा. कल किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलकर आपको बेहद खुशी होगी.

कर्क कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का मन बना सकते हैं. अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार मधुर रखें, नहीं तो कार्यक्षेत्र में आपसे कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है, जिससे आप दुखी हो सकते हैं. किसी के साथ नोक-झोंक से बचें. परिवार के आंतरिक मामलों पर अपने विचार सीधे व्यक्त न करें, अन्यथा विरोध बढ़ सकता है.

सिंह कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल आप जल्दबाजी में परिवार या व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय न लें, अन्यथा समस्या का सामना करना पड़ सकता है. यदि कोई बड़ा ऑफर आपके पास आए, तो थोड़ा समय निकालें और अच्छी तरह सोच-समझकर ही फैसला लें. अधिकारी वर्ग से संबंध बिगड़ने की आशंका बन रही है, इसलिए तरक्की के लिए कुछ बातों को नजरअंदाज करें. परिवार में आपसी सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे, हालांकि जीवनसाथी से मतभेद की स्थिति बनी रह सकती है.

कन्या कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल का दिन आपका अच्छा रहेगा. आपके मन में चल रही कोई पुरानी योजना कल सफल हो सकती है, जिसमें सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आप अपना कोई पुराना मामला खत्म कर सकते हैं, जिससे एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा. व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. परिवार में चल रही पुरानी बातों को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत की पहल कर सकते हैं.

तुला कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आप काम के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव करना आपके लिए कारगर साबित होगा. कहीं से रुका हुआ धन कल आपको वापस मिल सकता है. परिवार में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. जीवनसाथी से अपने मन की बात साझा करने में सावधानी बरतें, नुकसानदायक हो सकता है.

वृश्चिक कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है. मित्रों के साथ मौज-मस्ती के लिए कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में नए काम के सिलसिले में बड़ी बैठक करने की योजना बना सकते हैं, जिसके अच्छे परिणाम आगामी समय में मिलेंगे. यदि किसी से उधार लिया है, तो कल उसे चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा. जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

धनु कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल आपका दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान रह सकते हैं. जीवनसाथी से आंतरिक मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे पारिवारिक तनाव रह सकता है. व्यापार-व्यवसाय में कल कोई बड़ा निर्णय न लें और आंख मूंदकर कहीं पैसा न लगाएं, वरना घाटा हो सकता है. परिवार के लोगों से अपनी निजी बातें साझा न करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है.

मकर कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल का दिन आपका शानदार और सुखमय रहेगा. आपका रुका हुआ धन कल आपको वापस मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी प्रॉपर्टी आदि की डील कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी. आर्थिक तौर पर दिन अनुकूल रहेगा. परिवार में सामंजस्य की कुछ कमी दिख सकती है. किसी के साथ बेवजह मजाक करना भारी पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रखें.

कुंभ कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल आप किसी नए कार्य के सिलसिले में बाहर की यात्रा कर सकते हैं. आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसमें थोड़ी-बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य पूरा होता दिखाई देगा. पुराने विवाद को निपटाने का प्रयास करें जो आपकी प्रगति में बाधक है. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं. पत्नी और बच्चों के लिए स्थान परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है.

मीन कल का राशिफल 20 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. किसी पुराने बड़े विवाद को सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी. अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कल कोई बड़ी धनराशि जमा कर सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में किसी को बड़ी रकम उधार न दें. परिवार में सामंजस्य की कमी दिख सकती है, जिससे विवाद की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के सामने ससुराल पक्ष की बुराई करना कल आपके लिए भारी पड़ सकता है.

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