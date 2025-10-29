हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chor Panchak 2025: 31 अक्तूबर 2025 से लगने जा रहा है चोर पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम!

Chor Panchak 2025: 31 अक्तूबर 2025 से लगने जा रहा है चोर पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम!

Chor Panchak 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को चोर पंचक लगने जा रहा है. ज्योतिष में चोर पंचक को अशुभ माना जाता है और इसमें वो कौन से वो 5 काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? जानिए यहां.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Panchak 2025 Dates: हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को सफल और सिद्ध करने के लिए शुभ-अशुभ समय पर विचार करने की परंपरा है. इस शुभ मुहूर्त को जानने के लिए अक्सर हम पांच अंगों यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से मिलकर बने पंचांग की मदद लेते हैं.

पंचांग के अनुसार अक्टूबर महीने में एक बार फिर 31 तारीख को चोर पंचक लगने जा रहा है. ज्योतिष में चोर पंचक को क्यों इतना अशुभ माना जाता है और इसमें कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए? आइए इसे विस्तार से जानते हैं. 

कब से कब तक रहेगा पंचक?

पंचांग के अनुसार सभी कार्यों के लिए बेहद अशुभ माना जाने वाला पंचक अक्टूबर महीने की 31 तारीख यानी शुक्रवार की सुबह 06:48 बजे से प्रारंभ होकर नवंबर महीने की 04 तारीख यानी मंगलवार को 12:34 बजे तक रहेगा.

ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है तो पंचक लगता है. जिस तरह से 31 अक्टूबर को धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र से होकर गुजरेगा.

लेकिन पंचक की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है, इसलिए यह चोर पंचक कहलाएगा. ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक के नियम का पालन न करने पर व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होने की आशंका बनी रहती है. आइए जानते हैं कि चोर पंचक में व्यक्ति को किन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए. 

पंचक में न करें ये 5 काम

1. ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक के दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे करियर-कारोबार आदि की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. 

2. पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है. ऐसे में किसी भी कार्य में विघ्न-बाधा आदि से बचने के लिए इस दिन इस दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए. 

3. पंचक के दौरान घर में छत डलवाने या उसकी शुरुआत करने या फिर उसको पेंट कराने से भी बचना चाहिए. 

4. पंचक में चारपाई, पलंग आदि फर्नीचर को खोलना-बंद करना अशुभ माना गया है. ऐसे में इस दौरान ऐसा काम करने से बचें. 

5. पंचक में नये कपड़े या सामान आदि की खरीददारी करना भी अशुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 29 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Chor Panchak Panchak 2025

Frequently Asked Questions

पंचक किस नक्षत्रों के गुजरने पर लगता है?

जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है तो पंचक लगता है।

