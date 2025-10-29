जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है तो पंचक लगता है।
Chor Panchak 2025: 31 अक्तूबर 2025 से लगने जा रहा है चोर पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम!
Chor Panchak 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को चोर पंचक लगने जा रहा है. ज्योतिष में चोर पंचक को अशुभ माना जाता है और इसमें वो कौन से वो 5 काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? जानिए यहां.
Panchak 2025 Dates: हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को सफल और सिद्ध करने के लिए शुभ-अशुभ समय पर विचार करने की परंपरा है. इस शुभ मुहूर्त को जानने के लिए अक्सर हम पांच अंगों यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से मिलकर बने पंचांग की मदद लेते हैं.
पंचांग के अनुसार अक्टूबर महीने में एक बार फिर 31 तारीख को चोर पंचक लगने जा रहा है. ज्योतिष में चोर पंचक को क्यों इतना अशुभ माना जाता है और इसमें कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए? आइए इसे विस्तार से जानते हैं.
कब से कब तक रहेगा पंचक?
पंचांग के अनुसार सभी कार्यों के लिए बेहद अशुभ माना जाने वाला पंचक अक्टूबर महीने की 31 तारीख यानी शुक्रवार की सुबह 06:48 बजे से प्रारंभ होकर नवंबर महीने की 04 तारीख यानी मंगलवार को 12:34 बजे तक रहेगा.
ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है तो पंचक लगता है. जिस तरह से 31 अक्टूबर को धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र से होकर गुजरेगा.
लेकिन पंचक की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है, इसलिए यह चोर पंचक कहलाएगा. ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक के नियम का पालन न करने पर व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होने की आशंका बनी रहती है. आइए जानते हैं कि चोर पंचक में व्यक्ति को किन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए.
पंचक में न करें ये 5 काम
1. ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक के दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे करियर-कारोबार आदि की शुरुआत नहीं करनी चाहिए.
2. पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है. ऐसे में किसी भी कार्य में विघ्न-बाधा आदि से बचने के लिए इस दिन इस दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए.
3. पंचक के दौरान घर में छत डलवाने या उसकी शुरुआत करने या फिर उसको पेंट कराने से भी बचना चाहिए.
4. पंचक में चारपाई, पलंग आदि फर्नीचर को खोलना-बंद करना अशुभ माना गया है. ऐसे में इस दौरान ऐसा काम करने से बचें.
5. पंचक में नये कपड़े या सामान आदि की खरीददारी करना भी अशुभ माना गया है.
