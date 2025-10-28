हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2025: राहु के नक्षत्र में होगा शुक्र का गोचर, किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा, जानें

Shukra Gochar 2025: राहु के नक्षत्र में होगा शुक्र का गोचर, किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा, जानें

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: शुक्रवार 7 नवंबर को शुक्र राहु के नक्षत्र स्वाति में गोचर करने वाले हैं, जिसका शुभ-अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन कुछ राशियों को शुक्र सकारात्मक फल देंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Shukra Nakshatra Parivartan 2025: शुक्रवार 7 नवंबर को शुक्र राहु के नक्षत्र स्वाति में गोचर करने वाले हैं, जिसका शुभ-अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन कुछ राशियों को शुक्र सकारात्मक फल देंगे.

शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 2025

1/6
नवंबर 2025 महीने में शुक्र की चाल में कई बार बदलाव होंगे. 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर के बाद 7 नवंबर को शुक्र राहु के नक्षत्र ‘स्वाति’ में गोचर करेंगे. जिसका शुभ-अशुभ प्रभाव राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.
नवंबर 2025 महीने में शुक्र की चाल में कई बार बदलाव होंगे. 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर के बाद 7 नवंबर को शुक्र राहु के नक्षत्र ‘स्वाति’ में गोचर करेंगे. जिसका शुभ-अशुभ प्रभाव राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.
2/6
7 नवंबर के बाद शुक्र 18 नवंबर को स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके बाद 29 नवंबर 2025 को विशाखा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इस तरह से नवबंर के महीने में शुक्र कुल तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे.
7 नवंबर के बाद शुक्र 18 नवंबर को स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके बाद 29 नवंबर 2025 को विशाखा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इस तरह से नवबंर के महीने में शुक्र कुल तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे.
3/6
ज्योतिष के मुताबिक, 7 नवंबर को रात 09.13 पर शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र का स्वामी राहु है. राहु के नक्षत्र में आकर शुक्र कई राशियों को शुभ फल देंगे, जिसमें वृषभ, कुंभ और मीन जैसी राशियां शामिल हैं.
ज्योतिष के मुताबिक, 7 नवंबर को रात 09.13 पर शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र का स्वामी राहु है. राहु के नक्षत्र में आकर शुक्र कई राशियों को शुभ फल देंगे, जिसमें वृषभ, कुंभ और मीन जैसी राशियां शामिल हैं.
4/6
वृषभ राशि (Taurus)- शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहेगा. आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और आय में वृद्धि होगी. राहु के नक्षत्र में आकर शुक्र आय के नए साधन बनाएंगे, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.
वृषभ राशि (Taurus)- शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहेगा. आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और आय में वृद्धि होगी. राहु के नक्षत्र में आकर शुक्र आय के नए साधन बनाएंगे, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.
5/6
कुंभ राशि (Aquarius)- शुक्र का राहु के नक्षत्र में आना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और नौकरी-व्यापार में तरक्की के योग बनने लगेंगे. इस समय आप पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे.
कुंभ राशि (Aquarius)- शुक्र का राहु के नक्षत्र में आना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और नौकरी-व्यापार में तरक्की के योग बनने लगेंगे. इस समय आप पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे.
6/6
मीन राशि (Pisces)- मीन राशि वालों के लिए भी शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत लाभकारी रहने वाला है. शुक्र के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे. साथ ही सभी कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा.
मीन राशि (Pisces)- मीन राशि वालों के लिए भी शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत लाभकारी रहने वाला है. शुक्र के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे. साथ ही सभी कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा.
Published at : 28 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Rahu Zodiac Sign Gochar 2025 Shukra Gochar 2025 Shukra Nakshatra Parivartan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
जनरल नॉलेज
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
भारत के इस लड़के ने दुबई में जीती 240 करोड़ की लॉटरी, इसे कितना देना होगा टैक्स?
यूटिलिटी
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
बिना ब्याज का 5 लाख रुपये लोन पाने का मौका, बस पूरे करें ये जरूरी दस्तावेज
हेल्थ
Pancreas warning signs: आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
आपका पैन्क्रियाज ठीक से काम कर रहा या नहीं, ये होते हैं 5 वार्निंग साइन
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
Bihar Election 2025: 'RJD में वापसी की बात झूठ है'- Tej Pratap
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
Embed widget