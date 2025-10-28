एक्सप्लोरर
Shukra Gochar 2025: राहु के नक्षत्र में होगा शुक्र का गोचर, किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा, जानें
Shukra Nakshatra Parivartan 2025: शुक्रवार 7 नवंबर को शुक्र राहु के नक्षत्र स्वाति में गोचर करने वाले हैं, जिसका शुभ-अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. लेकिन कुछ राशियों को शुक्र सकारात्मक फल देंगे.
शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 2025
Published at : 28 Oct 2025 02:40 PM (IST)
ग्रह गोचर
