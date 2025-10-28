मीन राशि (Pisces)- मीन राशि वालों के लिए भी शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत लाभकारी रहने वाला है. शुक्र के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे. साथ ही सभी कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा.