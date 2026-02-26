वृंदावन में 28 फरवरी को खेली जाएगी फूल की होली! जानें इस खास होली सेलिब्रेशन के पीछे का कारण?

ब्रज क्षेत्र में होली का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है, और जब बात बांके बिहारी मंदिर में मनाई जाने वाली फूलों की होली की आती है, तो यह किसी भी परम सुख से कम नहीं है. दरअसल यह पारंपरिक होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के दिव्य प्रेम का प्रतीक है. इस साल वृंदावन में फूलों की होली 28 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.