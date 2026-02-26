हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृंदावन में 28 फरवरी को खेली जाएगी फूल की होली! जानें इस खास होली सेलिब्रेशन के पीछे का कारण?

वृंदावन में 28 फरवरी को खेली जाएगी फूल की होली! जानें इस खास होली सेलिब्रेशन के पीछे का कारण?

Phoolon Ki Holi in Braj: ब्रज क्षेत्र में होली की शुरुआत हो चुकी है. 28 फरवरी 2026, शनिवार के दिन फूलों की होली खेली जाएगी. कभी सोचा है कि, आखिर रंगो के अलावा फूलों की होली क्यों हैं इतना खास?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Phoolon Ki Holi in Braj: ब्रज क्षेत्र में होली की शुरुआत हो चुकी है. 28 फरवरी 2026, शनिवार के दिन फूलों की होली खेली जाएगी. कभी सोचा है कि, आखिर रंगो के अलावा फूलों की होली क्यों हैं इतना खास?

ब्रज में फूलों की होली की परंपरा क्या है

1/5
ब्रज क्षेत्र में होली का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है, और जब बात बांके बिहारी मंदिर में मनाई जाने वाली फूलों की होली की आती है, तो यह किसी भी परम सुख से कम नहीं है. दरअसल यह पारंपरिक होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के दिव्य प्रेम का प्रतीक है. इस साल वृंदावन में फूलों की होली 28 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.
ब्रज क्षेत्र में होली का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है, और जब बात बांके बिहारी मंदिर में मनाई जाने वाली फूलों की होली की आती है, तो यह किसी भी परम सुख से कम नहीं है. दरअसल यह पारंपरिक होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के दिव्य प्रेम का प्रतीक है. इस साल वृंदावन में फूलों की होली 28 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.
2/5
आइए जानते हैं वृंदावन में फूलों से होली खेलने के पीछे का क्या खास कारण है जो इसे इतना अनोखा और दुनिया भर में इतना लोकप्रिय बना देता है. बांके बिहारी मंदिर में दिव्य फूलों की होली 28 फरवरी 2026, शनिवार के दिन मनाई जाएगी.
आइए जानते हैं वृंदावन में फूलों से होली खेलने के पीछे का क्या खास कारण है जो इसे इतना अनोखा और दुनिया भर में इतना लोकप्रिय बना देता है. बांके बिहारी मंदिर में दिव्य फूलों की होली 28 फरवरी 2026, शनिवार के दिन मनाई जाएगी.
Published at : 26 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Braj Vrindavan Banke Bihari Mandir Phoolon Ki Holi Holi 2026

