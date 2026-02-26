Aaj Ka Rashifal: 26 February 2026 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है. आज का दिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 12 राशियों के लिए करियर, वित्त, स्वास्थ्य और प्रेम के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है.

आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त

चंद्र गोचर: मिथुन राशि (आज चंद्रमा आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता को प्रभावित करेंगे)

मिथुन राशि (आज चंद्रमा आपकी बुद्धि और संवाद क्षमता को प्रभावित करेंगे) नक्षत्र: मृगशिरा (दोपहर 12:12 तक), इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र.

मृगशिरा (दोपहर 12:12 तक), इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र. अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:57 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम समय).

दोपहर 12:11 से 12:57 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम समय). राहुकाल: दोपहर 14:00 से 15:26 तक (इस समय नए निवेश या बड़े फैसलों से बचें).

नीचे अपनी राशि के अनुसार जानें कि आज आपके सितारे क्या कहते हैं.

मेष राशि (Aries Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

मेष राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन साहस, पराक्रम और सामाजिक संपर्कों में विस्तार लाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव को 'सहज और पराक्रम' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रहेगी और छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 24:36:02 तक रहने वाली है.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी संवाद शैली (Communication) ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. चूंकि आज दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव है, यह समय नई शुरुआत, मार्केटिंग और नेटवर्किंग के लिए विशेष रूप से फलदायी है. लेखन, पत्रकारिता, तकनीकी शिक्षा और सेल्स से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता या प्रोत्साहन मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और आप टीम का नेतृत्व करने में सफल रहेंगे.

Finance:

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पराक्रम भाव में चंद्रमा होने से आप जोखिम भरे निवेश की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) धन संबंधी कार्यों और बड़े समझौतों के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान किसी भी प्रकार के भारी निवेश या नए वित्तीय अनुबंध से बचना ही समझदारी होगी. छोटी यात्राओं के माध्यम से धन लाभ के अवसर बनेंगे.

Love Life:

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज उत्साह का संचार होगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आप साथ मिलकर किसी मनोरंजक यात्रा की योजना बना सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए आज संचार माध्यमों (सोशल मीडिया या मित्रों) के जरिए कोई अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना है. शाम का समय मित्रों के साथ व्यतीत होगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और रिश्तों में ताजगी आएगी.

Health:

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ऊर्जावान रहेगा, लेकिन मिथुन राशि के चंद्रमा के कारण कंधों या हाथों में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है. आज आपकी मानसिक चंचलता अधिक रहेगी, इसलिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें. दिशा शूल दक्षिण दिशा में होने के कारण, यदि इस दिशा में यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से दही खाकर निकलना शुभ रहेगा.

Lucky Color: पीला (Yellow) और केसरिया.

Lucky Number: 3 और 9

वृषभ राशि (Taurus Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

वृषभ राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन आर्थिक प्रबंधन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को 'धन, कुटुंब और वाणी' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपकी मधुर वाणी बिगड़े हुए कामों को बना देगी और धन संचय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक कौशल की सराहना होगी. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से शोध, तकनीकी कार्य और सलाहकारिता (Consultancy) से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत लाभकारी है. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज संचार माध्यमों से कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है. व्यापार में पैतृक संपत्ति या पुराने संपर्कों से लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

Finance:

आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. चंद्रमा का धन भाव में होना आपकी बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा. शेयर बाजार या लंबी अवधि के निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का समय श्रेष्ठ है. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान किसी को भी उधार देने या बड़े खर्चों का निर्णय लेने से बचें, अन्यथा धन फंसने की संभावना रह सकती है.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी विशेष भोज या उत्सव का आनंद ले सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर खुलकर चर्चा करेंगे. जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुकूल है, आपकी बातों को गंभीरता और प्रेम से सुना जाएगा.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण खान-पान पर विशेष ध्यान दें; अधिक तला-भुना भोजन गले या मुख से संबंधित समस्या दे सकता है. आज गुरु पुष्य योग जैसा शुभ वातावरण (गुरुवार होने के कारण) आपकी मानसिक शांति में वृद्धि करेगा. पर्याप्त नींद लें और शाम के समय टहलने की आदत डालें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

Lucky Color: क्रीम (Cream) और सफेद.

Lucky Number: 2 और 7

मिथुन राशि (Gemini Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

मिथुन राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा. आज चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में प्रथम भाव 'स्वयं और व्यक्तित्व' का स्थान होता है, जिसके प्रभाव से आज आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी और आपका आकर्षण बढ़ेगा. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रात 24:36:02 तक रहेगा, जो कार्यों में सिद्धि दिलाने वाली है.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे. आपकी राशि में चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी मंगल का प्रभाव होने से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव के कारण मीडिया, आईटी, लेखन और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. बॉस और सहकर्मी आपकी कार्यप्रणाली से प्रभावित होंगे. यदि कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आज की गई प्लानिंग भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी.

Finance:

आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के लिए बहुत सक्रिय है. चंद्रमा का लग्न में होना आपको धन के प्रति जागरूक बनाएगा. व्यापार में नए ग्राहकों के जुड़ने से लाभ की स्थिति निर्मित होगी. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के समय किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम न लें. निवेश या खरीदारी के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का उपयोग करना आपके लिए धन वृद्धि कारक रहेगा.

Love Life:

आज आप अपने रिश्तों में अधिक भावनात्मक और संवेदनशील महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, और आप उनके साथ कुछ यादगार पल साझा करेंगे. प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन अनुकूल है; यदि आप विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो परिवार का समर्थन मिल सकता है. वाणी में मधुरता रखें, क्योंकि आपकी बातें आज किसी का दिल जीत सकती हैं.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. लग्न में चंद्रमा होने से मन प्रसन्न रहेगा, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके शरीर पर पड़ेगा. हालांकि, सिरदर्द या आंखों में हल्की जलन की संभावना हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और ठंडी हवा से बचाव करें. शाम के समय प्राणायाम करना आपको मानसिक रूप से और भी अधिक स्थिर बनाएगा.

Lucky Color: हरा (Green) और आसमानी.

Lucky Number: 5 और 3

कर्क राशि (Cancer Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

कर्क राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-चिंतन करने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव 'खर्च और दूरस्थ स्थानों' का माना जाता है, इसलिए आज आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन साथ ही विदेशी संपर्कों या दूर की यात्राओं से लाभ के द्वार भी खुलेंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज कार्यों की अधिकता के कारण आप पर मानसिक दबाव रह सकता है. चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होने से आपको गुप्त शत्रुओं या विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है. हालांकि, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करते हैं या आयात-निर्यात (Import-Export) के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11 से 12:57) का समय बड़ी डील फाइनल करने के लिए उत्तम है. धैर्य से काम लें और जल्दबाजी में कोई भी व्यावसायिक निर्णय न लें.

Finance:

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बजट बनाकर चलने का है. अनावश्यक विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है. यदि निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए ही सोचें. राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान किसी भी प्रकार के लेन-देन या नए निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए. इस समय दिया गया उधार वापस आने में कठिनाई हो सकती है.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या उनके साथ किसी छोटी बात पर वैचारिक मतभेद संभव है. शांति बनाए रखें और संवाद का सहारा लें. एकांत में समय बिताना या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेना आपके मन को शांति प्रदान करेगा. शाम के समय प्रियजनों के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा.

Health:

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा मध्यम है. बारहवें चंद्रमा के कारण अनिद्रा (नींद न आना), आंखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा. आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल), क्योंकि इससे शारीरिक थकान और तनाव बढ़ सकता है.

Lucky Color: सफेद (White) और सिल्वर.

Lucky Number: 2 और 7

सिंह राशि (Leo Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

सिंह राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन बेहद लाभकारी और उपलब्धियों भरा रहने वाला है. आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव को 'लाभ और सिद्धि' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपकी लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने के प्रबल योग हैं. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का शुभ प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से मैनेजमेंट, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट के लीडर हैं, तो आपकी टीम आपके प्रदर्शन की सराहना करेगी. नेटवर्किंग के जरिए नए अवसर मिलेंगे जो आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "धन वर्षा" जैसा महसूस हो सकता है. आय के एक से अधिक स्रोत बनते दिख रहे हैं और पुराने निवेश से मोटा मुनाफा मिलने की संभावना है. किसी भी बड़े वित्तीय विस्तार या नई संपत्ति की खरीद के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का समय सर्वोत्तम है. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे लेन-देन से बचना चाहिए.

Love Life:

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. दोस्तों के साथ किसी पार्टी या सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में आज रोमांस और गहराई बढ़ेगी; आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की खुशहाल योजनाओं पर चर्चा करेंगे. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा.

Health:

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. फिर भी, मंगल के नक्षत्र प्रभाव के कारण रक्तचाप (Blood Pressure) के मरीजों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी इस ऊर्जा को पूरे दिन बनाए रखेगा.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) और नारंगी.

Lucky Number: 1 और 5

कन्या राशि (Virgo Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

कन्या राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन करियर की ऊंचाइयों को छूने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को 'राज्य और करियर' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपके कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता और बुद्धिमानी का लोहा माना जाएगा. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से आईटी, सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग और टीचिंग से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से फलदायी है. आपके बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे, जिससे पदोन्नति या वेतन वृद्धि की बात आगे बढ़ सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बुलावा आ सकता है. आपकी तार्किक क्षमता आज आपको जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगी.

Finance:

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, हालांकि आज आप अपने करियर या व्यवसाय के विस्तार पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं. व्यापार में नए अनुबंधों (Contracts) से भविष्य में अच्छे लाभ के संकेत हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का समय सबसे सटीक है. राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान शेयर मार्केट या किसी भी अनजान स्कीम में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि इस समय किया गया निवेश नुकसान दे सकता है.

Love Life:

आज आप काम की व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे जीवनसाथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है. बेहतर होगा कि कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाएं. शाम के समय घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और उनके साथ समय बिताना आपके मानसिक सुकून को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है; अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और संवाद में स्पष्टता रखें.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण मानसिक थकान और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है. दशम भाव में चंद्रमा होने से आप काम में इतने डूब सकते हैं कि भोजन का समय भूल जाएं, इसलिए नियमित अंतराल पर जल और पौष्टिक आहार लेते रहें. आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें, क्योंकि दिशा शूल होने से यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

Lucky Color: हरा (Green) और सफेद.

Lucky Number: 5 और 6

तुला राशि (Libra Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

तुला राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य के द्वार खोलने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को 'धर्म और भाग्य' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपके अधूरे पड़े कार्य ईश्वरीय कृपा और थोड़े से प्रयास से पूरे हो जाएंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का शुभ प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. उच्च शिक्षा, शोध और लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राओं के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से मीडिया, कानून, और विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील या अवसर मिल सकता है. आपके बॉस और सलाहकार आज आपकी कार्ययोजना की सराहना करेंगे. यदि आप पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज का दिन कोई शुभ संकेत दे सकता है.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज भाग्य का साथ मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का उपयोग करना समृद्धिदायक रहेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान किसी भी कागजी कार्रवाई या बड़े लेन-देन से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य में भी धन खर्च हो सकता है.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके रिश्तों में चल रही तल्खी को दूर करेगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा या लंबी सैर पर जाने का मन बना सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक चर्चा में बीत सकता है.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है. नवम भाव का चंद्रमा मानसिक शांति और सकारात्मक विचार प्रदान करेगा. फिर भी, मंगल के नक्षत्र प्रभाव के कारण पैरों या जांघों में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. सुबह के समय हल्की स्ट्रेचिंग और ध्यान आपको पूरे दिन ताजगी से भरा रखेगा. आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल), यदि जाना जरूरी हो तो केसर का तिलक लगाकर निकलें.

Lucky Color: क्रीम (Cream) और हल्का नीला.

Lucky Number: 6 और 2

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन थोड़ा सावधानी और धैर्य बरतने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (अष्टम भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को 'गहन शोध, अवरोध और आयु' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपको कार्यों में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी गुप्त योजनाओं को उजागर करने से बचना चाहिए. चूंकि आज दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव है, जो आपकी राशि के स्वामी मंगल का नक्षत्र है, इसलिए आपके भीतर काम करने का जुनून तो रहेगा, लेकिन अष्टम चंद्रमा के कारण कार्यों में देरी हो सकती है. जो लोग शोध (Research), बीमा (Insurance), या रहस्यमयी विज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए समय लाभकारी है. सहकर्मियों के साथ बहस से बचें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम लेने का नहीं है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने में जल्दबाजी न करें. राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान किसी को भी उधार न दें और न ही कोई नया निवेश करें, अन्यथा धन हानि के योग बन सकते हैं. धन संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का इंतजार करना बेहतर होगा.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी उथल-पुथल रह सकती है. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी में कोमलता बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में पारदर्शिता रखें, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा भ्रम पैदा कर सकता है. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की निजता (Privacy) का सम्मान करें. शाम का समय किसी एकांत स्थान पर बिताने या ध्यान लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी.

Health:

स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बाहर के खान-पान से परहेज करें. पेट से संबंधित विकार या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. आज दक्षिण दिशा का दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करना कष्टकारी हो सकता है. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना और जल का उचित सेवन करना आपके लिए हितकारी रहेगा.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red) और मरून.

Lucky Number: 9 और 1

धनु राशि (Sagittarius Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

धनु राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन वैवाहिक सुख और साझेदारी में सफलता लाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (सप्तम भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव को 'विवाह, साझेदारी और लोक छवि' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपके सामाजिक संबंधों में सुधार होगा और व्यापारिक गठबंधन मजबूत होंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज टीम वर्क से बड़े लाभ मिलने की संभावना है. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. यदि आप साझेदारी में कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन चर्चा के लिए उत्तम है. बॉस और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनेगा. जनसंपर्क (Public Relations) से जुड़े कार्यों में आपको विशेष ख्याति प्राप्त होगी.

Finance:

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन स्थिर रहेगा, लेकिन जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के सहयोग से धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का समय सबसे शुभ है. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी अनुबंध या बड़े निवेश से बचना चाहिए. शाम के समय विलासिता की वस्तुओं या सामाजिक मेलजोल पर कुछ खर्च होने की संभावना है.

Love Life:

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज विवाह के प्रस्ताव आने या किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात होने के प्रबल योग हैं. परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जीवनसाथी की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

Health:

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है. सप्तम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा. हालांकि, मंगल के नक्षत्र प्रभाव के कारण अधिक भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम को शामिल करें ताकि आपकी आंतरिक ऊर्जा बनी रहे.

Lucky Color: पीला (Yellow) और केसरिया.

Lucky Number: 3 और 9

मकर राशि (Capricorn Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

मकर राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और पुरानी बाधाओं को दूर करने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (शत्रु व रोग भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव को 'प्रतियोगिता और सेवा' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आप विरोधियों पर हावी रहेंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी अनुशासनप्रियता और कार्यक्षमता की परीक्षा हो सकती है. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से इंजीनियरिंग, कानून, और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल है. यदि कोई अदालती मामला या विभागीय जांच चल रही थी, तो आज परिणाम आपके पक्ष में आने के संकेत हैं. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें; आपकी एकाग्रता ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी.

Finance:

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल हो सकते हैं. आज निवेश के लिए बहुत अधिक जोखिम न उठाएं. हालांकि, बैंक लोन या ऋण संबंधी कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का समय उत्तम है. राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान अनावश्यक खरीदारी या बड़े आर्थिक लेन-देन से बचें, क्योंकि बाद में बजट बिगड़ सकता है.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा छोटी बातों पर बहस पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको उनके दृष्टिकोण को समझना होगा. शाम के समय घर में किसी बुजुर्ग की सलाह लेना रिश्तों में चल रही गलतफहमियों को दूर करेगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य है, अपने पार्टनर को थोड़ा व्यक्तिगत समय (Space) देना बेहतर होगा.

Health:

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. छठे भाव में चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र का प्रभाव होने से पाचन तंत्र या त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आज जोड़ों में दर्द या पुरानी बीमारी के उभरने की संभावना है, इसलिए नियमित व्यायाम और योग को अनदेखा न करें. दक्षिण दिशा का दिशा शूल होने के कारण इस ओर की यात्रा टालना ही बेहतर होगा. अधिक से अधिक पानी पिएं और पर्याप्त आराम करें.

Lucky Color: नीला (Blue) और काला.

Lucky Number: 8 और 4

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

कुंभ राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन रचनात्मकता, संतान सुख और मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (संतान व विद्या भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को 'बुद्धि, प्रेम और नवोन्मेष' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपकी कल्पना शक्ति चरम पर होगी और आप अपनी योजनाओं को नया रूप देने में सफल रहेंगे. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से शेयर मार्केट, कला, डिजाइनिंग और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत लाभकारी है. यदि आप कोई नया कोर्स या स्किल सीखना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है. आपकी तार्किक क्षमता सहकर्मियों को प्रभावित करेगी, और आप जटिल समस्याओं का सरल समाधान ढूंढ लेंगे. नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट के सफल होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.

Finance:

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है. आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं. किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश या खरीदारी के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) का समय सबसे सटीक रहेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान सट्टेबाजी या शॉर्टकट के माध्यम से धन कमाने की कोशिश न करें, वरना नुकसान हो सकता है.

Love Life:

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहने वाला है. पंचम चंद्रमा प्रेम और रोमांस में वृद्धि करेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. विवाहित जातकों के लिए संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में प्रसन्नता आएगी. पार्टनर के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी में मधुरता रखें, इससे आपके रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी.

Health:

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पंचम भाव में चंद्रमा होने से पेट से संबंधित कुछ संवेदनशीलता रह सकती है. खान-पान में अनुशासन बरतें और बाहर के खुले खाने से बचें. मंगल के नक्षत्र प्रभाव के कारण मानसिक रूप से आप थोड़े उत्तेजित रह सकते हैं, इसलिए नियमित योग और प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा. दक्षिण दिशा का दिशा शूल होने के कारण इस ओर की यात्रा में सावधानी बरतें.

Lucky Color: हल्का नीला (Light Blue) और बैंगनी.

Lucky Number: 8 और 4

मीन राशि (Pisces Horoscope) – 26 फरवरी 2026, गुरुवार

मीन राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन सुख-सुविधाओं और पारिवारिक सुख में वृद्धि लाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (सुख भाव) यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव को 'माता, वाहन और मानसिक शांति' का स्थान माना जाता है, इसलिए आज आपका झुकाव घरेलू सुख-साधनों की ओर अधिक रहेगा. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा.

Career and Professional Life:

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आप अपने काम में थोड़े सुस्त महसूस कर सकते हैं. दोपहर 12:12:19 तक मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहने से प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभकारी है. यदि आप वर्क फ्रॉम होम (Work from home) कर रहे हैं, तो आज आपकी कार्यक्षमता शानदार रहेगी. बॉस के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, हालांकि कार्यस्थल पर अपनी गुप्त योजनाओं को साझा करने से बचें.

Finance:

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन घर की सजावट या वाहन के रखरखाव पर खर्च करने का है. भूमि या भवन के क्रय-विक्रय की योजना बना रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:11:24 से 12:57:19) में बातचीत करना शुभ रहेगा. राहुकाल (दोपहर 14:00:28 से 15:26:33) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम न लें. निवेश के मामले में आज का दिन बचत पर अधिक केंद्रित रहना चाहिए.

Love Life:

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्योदय कारक बनेगा. जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं को लेकर चर्चा हो सकती है. यदि रिश्तों में कोई पुरानी कड़वाहट थी, तो आज उसे बातचीत से सुलझाने का अच्छा मौका है. शाम का समय घर के शांत वातावरण में बिताने से आपको अत्यधिक मानसिक संतोष मिलेगा.

Health:

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको छाती में जकड़न या सर्दी-जुकाम के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है. चतुर्थ चंद्रमा कभी-कभी फेफड़ों या हृदय से संबंधित हल्की संवेदनशीलता दे सकता है. मानसिक रूप से आप शांति की तलाश में रहेंगे, जिसके लिए योग और प्राणायाम बेहतरीन विकल्प हैं. आज दक्षिण दिशा का दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें; यदि जाना आवश्यक हो तो केसर का तिलक लगाकर निकलें.

Lucky Color: पीला (Yellow) और सुनहरा.

Lucky Number: 3 और 7

