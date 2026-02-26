हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलHappy Holi 2026: होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास

Happy Holi 2026: होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास

कभी दोस्तों के साथ, कभी परिवार के साथ तो कभी अपने प्यार के संग. इस साल यानी होली 2026 पर आप अपने प्रियजनों को शायरियों और संदेशों के जरिए खुशियां भेज सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Feb 2026 11:01 AM (IST)
कभी दोस्तों के साथ, कभी परिवार के साथ तो कभी अपने प्यार के संग. इस साल यानी होली 2026 पर आप अपने प्रियजनों को शायरियों और संदेशों के जरिए खुशियां भेज सकते हैं.

होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह यादों, मस्ती और प्यार का जश्न भी है. हर कोई इसे अलग तरीके से मनाता है. कभी दोस्तों के साथ, कभी परिवार के साथ, तो कभी अपने प्यार के संग. ऐसे में इस साल यानी होली 2026 पर आप अपने प्रियजनों को इन शायरियों और संदेशों के जरिए खुशियां भेज सकते हैं. तो आइए होली के मौके पर दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने के लिए बेस्ट शायरी और मैसेजेस जानते हैं.

1/10
होली का मजा सबसे अलग होता है, आंगन में खेलना, पिचकारी से रंग फेंकना होली सिर्फ रंग नहीं, यादों का त्योहार है, हैप्पी होली भाई
होली का मजा सबसे अलग होता है, आंगन में खेलना, पिचकारी से रंग फेंकना होली सिर्फ रंग नहीं, यादों का त्योहार है, हैप्पी होली भाई
2/10
रंग लगा के भाग मत जाना यार, होली है, थोड़ा प्यार भी लुटा जा. होली मुबारक दोस्त.
रंग लगा के भाग मत जाना यार, होली है, थोड़ा प्यार भी लुटा जा. होली मुबारक दोस्त.
Published at : 26 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Happy Holi Shayari HOLI Holi 2026 Happy Holi 2026

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
'योग सिर्फ व्यायाम नहीं, मन और श्वास का सामंजस्य है', फेसबुक लाइव में बोले स्वामी रामदेव
'योग सिर्फ व्यायाम नहीं, मन और श्वास का सामंजस्य है', फेसबुक लाइव में बोले स्वामी रामदेव
लाइफस्टाइल
'सिर्फ कसरत नहीं, दैनिक अनुशासन है प्राणायाम', पतंजलि वेलनेस सत्र में बोले बाबा रामदेव
'सिर्फ कसरत नहीं, दैनिक अनुशासन है प्राणायाम', पतंजलि वेलनेस सत्र में बोले बाबा रामदेव
लाइफस्टाइल
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
लाइफस्टाइल
Holi 2026: होली पर महासमंजस खत्म, शास्त्रों की गणना ने बताई रंगवाली होली खेलने की सही तारीख
होली पर महासमंजस खत्म, शास्त्रों की गणना ने बताई रंगवाली होली खेलने की सही तारीख
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
PM Modi In Israel : पीएम मोदी के तीन शब्द सुन इजरायली संसद तालियों से क्यों गूंज उठा? | Netanyahu
PM Modi In Israel : इजरायली संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल | Netanyahu | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget