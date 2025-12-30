हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Tarot Horoscope January 2026: मकर टैरो जनवरी 2026 राशिफल, नई सोच का होगा बड़ा असर

Capricorn Tarot Horoscope January 2026: मकर टैरो जनवरी 2026 राशिफल, नई सोच का होगा बड़ा असर

Makar Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें मकर टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

Makar Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, जनवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए नए दृष्टिकोण और बड़ी उपलब्धियों की नींव रखने का महीना है. नए साल की शुरुआत में आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट और व्यावहारिक रहेगी. आप अपनी ऊर्जा, अनुशासन और मेहनत से न सिर्फ अपने लक्ष्य तय करेंगे, बल्कि दूसरों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ेंगे. हालांकि टैरो यह भी सलाह देता है कि अहंकार से बचें और दूसरों की राय का सम्मान करें, क्योंकि सहयोग से ही सफलता और तेज मिलेगी.

करियर और कार्यक्षेत्र

करियर के लिहाज से यह महीना मकर राशि वालों के लिए लीडरशिप और जिम्मेदारियों में वृद्धि लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई भूमिका या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है, जिसमें आपके निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा होगी. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय अपने कौशल और अनुभव को खुलकर दिखाने का है. इंटरव्यू और प्रोफेशनल मीटिंग्स में आत्मविश्वास आपके पक्ष में जाएगा. प्रबंधन, तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वालों को खास सफलता मिल सकती है.

शिक्षा और छात्र जीवन

छात्रों के लिए जनवरी 2026 मेहनत और फोकस का महीना है. खासकर इंजीनियरिंग, गणित, प्रबंधन और तकनीकी विषयों से जुड़े छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. सही योजना और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने से लक्ष्य हासिल करना आसान होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से यह महीना स्थिर रहेगा. आय के स्रोत मजबूत होंगे, लेकिन बड़े निवेश से पहले सोच-विचार जरूरी होगा. टैरो कार्ड्स सलाह देते हैं कि भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम जीवन में जनवरी का महीना आत्मविश्वास और गर्मजोशी लेकर आएगा. अविवाहित मकर राशि वालों को अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के कारण नए रिश्ते शुरू करने का मौका मिल सकता है. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच समझदारी और आपसी भरोसा बढ़ेगा. खुलकर बातचीत करने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

भाग्यशाली दिन: 9, 18 और 30

शुभ रंग: नीला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Dec 2025 06:30 PM (IST)
