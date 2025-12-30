हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sagittarius Tarot Horoscope January 2026: धनु राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं, टैरो राशिफल से कैसा रहेगा जनवरी महीना

Sagittarius Tarot Horoscope January 2026: धनु राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं, टैरो राशिफल से कैसा रहेगा जनवरी महीना

Dhanu Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें धनु टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 05:28 PM (IST)
Dhanu Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, जनवरी 2026 धनु राशि वालों के लिए स्थिरता, आत्मविश्वास और संतुलन का महीना रहेगा. नए साल की शुरुआत में आप खुद को पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत महसूस करेंगे. यह समय जीवन की दिशा को व्यवस्थित करने, आर्थिक स्थिति को सुधारने और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का है. टैरो संकेत देते हैं कि आत्मनिर्भरता और साफ-सुथरी बातचीत आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी.

करियर

नौकरीपेशा धनु राशि वालों को जनवरी 2026 में मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और बॉस का सहयोग मिलेगा. किसी खास प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में भागीदारी से आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. टीम के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि सहयोग से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे. जो लोग नौकरी बदलने या नए अवसर की तलाश में हैं, उनके लिए यह महीना स्थिर तैयारी का है, जल्दबाजी में फैसला न लें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से जनवरी 2026 संतुलित और सकारात्मक रहेगा. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और बचत बढ़ाने का अवसर मिलेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि इस महीने निवेश से ज्यादा सुरक्षित बचत और वित्तीय योजना पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम जीवन में स्थिरता और भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें आपसी बातचीत और समझ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. खुलकर संवाद करने से रिश्ते और मजबूत होंगे. अविवाहित धनु राशि वालों को दोस्तों या सामाजिक दायरे के जरिए किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आगे चलकर गंभीर रिश्ते का रूप ले सकता है.

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ समय बिताना इस महीने आपको मानसिक शांति देगा. माता-पिता और बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. पारिवारिक माहौल सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम और जिम्मेदारियों के बीच आराम के लिए समय निकालना जरूरी होगा. संतुलित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Dec 2025 05:28 PM (IST)
Masik Rashifal Dhanu Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
