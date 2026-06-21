Budh Gochar: बुध का गोचर खोल सकता है किस्मत का दरवाज़ा, इन राशियों पर बरसेगा पैसा!

Budh Gochar: 22 जून 2026, सोमवार को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस समय कर्क राशि में पहले से ही गुरु और शुक्र विराजमान होंगे, जिससे एक शक्तिशाली त्रिग्रह योग का निर्माण होगा. ज्योतिष के अनुसार यह योग कई राशियों के जीवन में करियर, धन और सामाजिक स्थिति के क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है.

हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी. 29 जून को बुध कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 7 जुलाई को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में 22 जून से 7 जुलाई तक का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस अवधि में देश दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में भी तेज हलचल देखने को मिल सकती है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, संचार और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं. जब बुध का गोचर कर्क राशि में गुरु और शुक्र के साथ होता है तो यह समय आर्थिक दृष्टि से कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने वाला बन जाता है.

इस अवधि में व्यापार और बाजार से जुड़े क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है. रुई, सूत, कपास, अलसी, चांदी, गेहूं, चावल, चना और जौ जैसे उत्पादों में उतार चढ़ाव और तेजी की संभावना बनती है. वहीं सोने के भाव में भी पहले वृद्धि और बाद में गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है.

अब बात करें राशियों पर प्रभाव की तो यह गोचर विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से लाभ देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी से सफलता मिलेगी और धन लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार में भी सकारात्मक वातावरण रहेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ माना जा रहा है. आपकी ही राशि में त्रिग्रह योग बनने से आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में वाणी और बुद्धि से सफलता मिलेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे.

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कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आय वृद्धि का संकेत दे रहा है. एकादश भाव में बुध का गोचर आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. व्यापार में लाभ और सामाजिक संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है. कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा. दशम भाव में बुध का प्रभाव कार्यक्षेत्र में तरक्की और नए अवसर लेकर आएगा. व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी. परिवार से सहयोग प्राप्त होगा.

कुल मिलाकर 22 जून से 7 जुलाई तक का यह बुध गोचर समय कई राशियों के लिए आर्थिक और करियर संबंधी नए अवसर लेकर आ सकता है. सही निर्णय और समझदारी से लिए गए कदम इस अवधि को और भी लाभकारी बना सकते हैं.

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