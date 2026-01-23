हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोबॉर्डर 2 महा-रिव्यू: आज के पंचांग ने पक्की की सनी देओल की 'हिट' ! क्या टूटेंगे गदर 2 के रिकॉर्ड?

बॉर्डर 2 महा-रिव्यू: आज के पंचांग ने पक्की की सनी देओल की 'हिट' ! क्या टूटेंगे गदर 2 के रिकॉर्ड?

'बॉर्डर 2' आज रिलीज! क्या नक्षत्रों का 'विजय योग' सनी देओल को 600 करोड़ तक ले जाएगा? आज के पंचांग और ग्रहों की दुर्लभ युति का सबसे सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण यहां पढ़ें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Jan 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

आज 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में 'बॉर्डर 2' का शंखनाद हो चुका है. जहां एक ओर दर्शक सनी देओल के 'मेजर कुलदीप सिंह' वाले अवतार को देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर आज के दिन के आकाशीय सितारे इस फिल्म के लिए एक अभूतपूर्व पटकथा लिख रहे हैं. पंचांग और कुंडली के आंकड़ों के आधार पर, यह फिल्म केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ज्योतिषीय चमत्कार साबित होने वाली है.

पंचांग: तिथि, नक्षत्र और योग

किसी भी बड़े निवेश या कलात्मक कार्य की सफलता उसके प्रारंभ के समय यानी 'मुहूर्त' पर टिकी होती है. आज का पंचांग 'बॉर्डर 2' के लिए किसी वरदान से कम नहीं है:

  1. शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि: आज की तिथि पंचमी है, जो रात 25:48:20 तक रहेगी. ज्योतिष में पंचमी तिथि को 'लक्ष्मी प्रदा' कहा जाता है. यह तिथि व्यावसायिक सफलता और धन के आगमन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. यह संकेत देता है कि फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जाएगा。
  2. नक्षत्रों का प्रभाव: आज दोपहर 14:33:48 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र है, जिसके बाद उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. पूर्वाभाद्रपद के स्वामी 'गुरु' (Jupiter) हैं, जो फिल्म को भव्यता और विस्तार देंगे. वहीं उत्तरभाद्रपद के स्वामी 'शनि' (Saturn) हैं, जो जनता के कारक हैं. दोपहर के बाद फिल्म को आम जनता का जो समर्थन मिलेगा, वह इसे रिकॉर्ड-ब्रेकिंग श्रेणी में खड़ा कर देगा.
  3. परिघ योग: आज 15:58:41 तक परिघ योग विद्यमान है. 'परिघ' का अर्थ होता है वह अवरोध जो शत्रुओं को रोक दे. चूंकि यह एक युद्ध प्रधान फिल्म है, यह योग फिल्म के कथानक (भारतीय सेना की विजय) को ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान कर रहा है.

ग्रहों का महा-संगम

आज की मकर राशि में तीन ग्रहों की युति बनी हुई है. सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की उपस्थिति इस फिल्म का क्या होगा? इसकी कहानी कह रही है. एक 'War Movie' के लिए मंगल का मजबूत होना अनिवार्य है. मंगल ग्रह जो वीरता, साहस और युद्ध के दृश्यों में वास्तविकता का संचार करता है. वहीं सूर्य (सत्ता/गौरव) और शुक्र (कला/ग्लैमर) का साथ होना यह दर्शाता है कि फिल्म में देशभक्ति और सिनेमाई सौंदर्य का अद्भुत संतुलन है.

शनि ग्रह की स्थिति फिल्म की पहुंच को भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक ले जा रही हैं. शनि 'मास' का देवता है. शनि की स्थिति के देखें तो फिल्म का 'क्रेज' कम से कम 4 से 5 सप्ताह तक बना रहेगा.

मुहूर्त और समय सही मैनेजमेंट

आज के दिन जहां कुछ शुभ योग थे, वहीं कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी रहे, लेकिन ग्रहों की चाल ने फिल्म का बचाव किया, कैसे आइए समझते हैं-

  • अभिजीत मुहूर्त: फिल्म के मुख्य शो अभिजीत मुहूर्त (12:11:47 से 12:54:23) के दौरान प्रारंभ हुए. इसे ज्योतिष में 'विजय मुहूर्त' कहा जाता है, जो किसी भी अशुभ प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता रखता है.
  • अशुभ मुहूर्तों का निवारण: आज सुबह राहु काल (11:13:12 से 12:33:05) और कुलिक (09:21:23 से 10:03:59) का समय था. इसके प्रभाव से सुबह के कुछ शो में कहीं-कहीं मामूली तकनीकी समस्या या शुरुआती रिव्यूज में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने के संकेत थे, लेकिन दोपहर बाद चंद्रबल (सिंह, कन्या, धनु, कुंभ, मेष, वृषभ) के मजबूत होते ही यह स्थिति पूरी तरह बदल गई.

बॉर्डर 2 फिल्म समीक्षा- चन्द्रमा का गोचर और भावनात्मक जुड़ाव

आज चन्द्रमा सुबह 08:34:29 तक कुंभ राशि में था, जिसके बाद मीन राशि में प्रवेश किया. कुंभ एक स्थिर राशि है जो फिल्म की नींव मजबूत करती है. मीन एक जल तत्व की राशि है जो 'इमोशन्स' को दर्शाती है. फिल्म का दूसरा भाग और क्लाइमैक्स दर्शकों को भावुक कर देगा. यही 'इमोशनल कनेक्ट' फिल्म को केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय भावना बना देगा.

बॉक्स ऑफिस और कलेक्शन की भविष्यवाणी

पंचांग और ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन का गणित कुछ इस प्रकार बैठता है:

  • ओपनिंग डे (Day 1): मकर में मंगल के प्रभाव से फिल्म पहले दिन 38 - 42 करोड़ का नेट कलेक्शन करती दिख रही है.
  • गणतंत्र दिवस का लाभ: 23 जनवरी को रिलीज होने के कारण 'बॉर्डर 2' को 26 जनवरी (सोमवार) की बड़ी छुट्टी का लाभ मिलेगा. पहले 4 दिनों का कलेक्शन 150 करोड़ के पार जा सकता है.
  • लाइफटाइम कलेक्शन: पंचांग में 'बव' और 'बालव' करण की स्थिति यह बताती है कि यह फिल्म 'ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर' बनेगी और 500 करोड़ के क्लब में अपनी जगह पक्की कर सकती है.

क्षेत्रीय प्रभाव और दर्शकों का प्यार

आज यानी 23 जनवरी को दिशा शूल पश्चिम में है. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, उत्तर और पूर्व भारत (जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा) में फिल्म 'ऐतिहासिक' प्रदर्शन करेगी. दक्षिण भारत में भी सनी देओल और दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता फिल्म को अच्छा आधार देगी.

पूर्वाभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्रों का ताराबल अधिकांश दर्शकों के लिए अनुकूल है, जिससे फिल्म को 'पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ' प्राप्त होगा.

पंचांग और कुंडली की स्थिति से यह स्पष्ट है कि 'बॉर्डर 2' के सितारे इस समय सातवें आसमान पर हैं. जहां मंगल वीरता दे रहा है, वहीं शनि जनता का समर्थन और गुरु (नक्षत्र स्वामी) इस सफलता को विस्तार दे रहे हैं. यह फिल्म 2026 की सबसे बड़ी हिट बनने की पूरी क्षमता रखती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 23 Jan 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Border Sunny Deol Astro Special Border 2 Border 2 Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
महाराष्ट्र
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? लॉटरी के बाद एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया, 'हम कुर्सी...'
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? आरक्षण तय होने के बाद शिंदे की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी से मची हलचल
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी
क्रिकेट
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल; क्या बदलेगा कैप्टन?
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Shankaracharya Controversy: 'संत समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता,मैं निंदा करता हूं'-Ravindra Puri
Startup India का Superpower Moment: Under-40 Founders का $950B Valuation | Paisa Live
MP News: पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप | Chhindwara News
Maharashtra News: Pune के loni में बेकाबू कार ने कुचला मासूम बच्चे को | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
महाराष्ट्र
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? लॉटरी के बाद एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया, 'हम कुर्सी...'
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? आरक्षण तय होने के बाद शिंदे की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी से मची हलचल
ट्रंप की नीतियों से खोखला हुआ अमेरिका! EU के कर्ज में सर से पांव तक डूबा, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणी
क्रिकेट
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल; क्या बदलेगा कैप्टन?
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल
बॉलीवुड
Border 2 OTT Release: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- पूरी डिटेल
सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- पूरी डिटेल
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
यूटिलिटी
हर साल बच्चे के नाम जमा करें 10000, रिटायरमेंट तक हो जाएंगे 11 करोड़, जानें इस योजना के बारे में
हर साल बच्चे के नाम जमा करें 10000, रिटायरमेंट तक हो जाएंगे 11 करोड़, जानें इस योजना के बारे में
Results
​IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जारी, ​डायरेक्ट लिंक की मदद से करें चेक
​IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जारी, ​डायरेक्ट लिंक की मदद से करें चेक
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget