आज 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में 'बॉर्डर 2' का शंखनाद हो चुका है. जहां एक ओर दर्शक सनी देओल के 'मेजर कुलदीप सिंह' वाले अवतार को देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर आज के दिन के आकाशीय सितारे इस फिल्म के लिए एक अभूतपूर्व पटकथा लिख रहे हैं. पंचांग और कुंडली के आंकड़ों के आधार पर, यह फिल्म केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ज्योतिषीय चमत्कार साबित होने वाली है.

पंचांग: तिथि, नक्षत्र और योग

किसी भी बड़े निवेश या कलात्मक कार्य की सफलता उसके प्रारंभ के समय यानी 'मुहूर्त' पर टिकी होती है. आज का पंचांग 'बॉर्डर 2' के लिए किसी वरदान से कम नहीं है:

शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि: आज की तिथि पंचमी है, जो रात 25:48:20 तक रहेगी. ज्योतिष में पंचमी तिथि को 'लक्ष्मी प्रदा' कहा जाता है. यह तिथि व्यावसायिक सफलता और धन के आगमन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. यह संकेत देता है कि फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जाएगा。 नक्षत्रों का प्रभाव: आज दोपहर 14:33:48 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र है, जिसके बाद उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. पूर्वाभाद्रपद के स्वामी 'गुरु' (Jupiter) हैं, जो फिल्म को भव्यता और विस्तार देंगे. वहीं उत्तरभाद्रपद के स्वामी 'शनि' (Saturn) हैं, जो जनता के कारक हैं. दोपहर के बाद फिल्म को आम जनता का जो समर्थन मिलेगा, वह इसे रिकॉर्ड-ब्रेकिंग श्रेणी में खड़ा कर देगा. परिघ योग: आज 15:58:41 तक परिघ योग विद्यमान है. 'परिघ' का अर्थ होता है वह अवरोध जो शत्रुओं को रोक दे. चूंकि यह एक युद्ध प्रधान फिल्म है, यह योग फिल्म के कथानक (भारतीय सेना की विजय) को ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान कर रहा है.

ग्रहों का महा-संगम

आज की मकर राशि में तीन ग्रहों की युति बनी हुई है. सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की उपस्थिति इस फिल्म का क्या होगा? इसकी कहानी कह रही है. एक 'War Movie' के लिए मंगल का मजबूत होना अनिवार्य है. मंगल ग्रह जो वीरता, साहस और युद्ध के दृश्यों में वास्तविकता का संचार करता है. वहीं सूर्य (सत्ता/गौरव) और शुक्र (कला/ग्लैमर) का साथ होना यह दर्शाता है कि फिल्म में देशभक्ति और सिनेमाई सौंदर्य का अद्भुत संतुलन है.

शनि ग्रह की स्थिति फिल्म की पहुंच को भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक ले जा रही हैं. शनि 'मास' का देवता है. शनि की स्थिति के देखें तो फिल्म का 'क्रेज' कम से कम 4 से 5 सप्ताह तक बना रहेगा.

मुहूर्त और समय सही मैनेजमेंट

आज के दिन जहां कुछ शुभ योग थे, वहीं कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी रहे, लेकिन ग्रहों की चाल ने फिल्म का बचाव किया, कैसे आइए समझते हैं-

अभिजीत मुहूर्त: फिल्म के मुख्य शो अभिजीत मुहूर्त (12:11:47 से 12:54:23) के दौरान प्रारंभ हुए. इसे ज्योतिष में 'विजय मुहूर्त' कहा जाता है, जो किसी भी अशुभ प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता रखता है.

अशुभ मुहूर्तों का निवारण: आज सुबह राहु काल (11:13:12 से 12:33:05) और कुलिक (09:21:23 से 10:03:59) का समय था. इसके प्रभाव से सुबह के कुछ शो में कहीं-कहीं मामूली तकनीकी समस्या या शुरुआती रिव्यूज में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने के संकेत थे, लेकिन दोपहर बाद चंद्रबल (सिंह, कन्या, धनु, कुंभ, मेष, वृषभ) के मजबूत होते ही यह स्थिति पूरी तरह बदल गई.

बॉर्डर 2 फिल्म समीक्षा- चन्द्रमा का गोचर और भावनात्मक जुड़ाव

आज चन्द्रमा सुबह 08:34:29 तक कुंभ राशि में था, जिसके बाद मीन राशि में प्रवेश किया. कुंभ एक स्थिर राशि है जो फिल्म की नींव मजबूत करती है. मीन एक जल तत्व की राशि है जो 'इमोशन्स' को दर्शाती है. फिल्म का दूसरा भाग और क्लाइमैक्स दर्शकों को भावुक कर देगा. यही 'इमोशनल कनेक्ट' फिल्म को केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय भावना बना देगा.

बॉक्स ऑफिस और कलेक्शन की भविष्यवाणी

पंचांग और ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन का गणित कुछ इस प्रकार बैठता है:

ओपनिंग डे (Day 1): मकर में मंगल के प्रभाव से फिल्म पहले दिन 38 - 42 करोड़ का नेट कलेक्शन करती दिख रही है.

गणतंत्र दिवस का लाभ: 23 जनवरी को रिलीज होने के कारण 'बॉर्डर 2' को 26 जनवरी (सोमवार) की बड़ी छुट्टी का लाभ मिलेगा. पहले 4 दिनों का कलेक्शन 150 करोड़ के पार जा सकता है.

लाइफटाइम कलेक्शन: पंचांग में 'बव' और 'बालव' करण की स्थिति यह बताती है कि यह फिल्म 'ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर' बनेगी और 500 करोड़ के क्लब में अपनी जगह पक्की कर सकती है.

क्षेत्रीय प्रभाव और दर्शकों का प्यार

आज यानी 23 जनवरी को दिशा शूल पश्चिम में है. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, उत्तर और पूर्व भारत (जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा) में फिल्म 'ऐतिहासिक' प्रदर्शन करेगी. दक्षिण भारत में भी सनी देओल और दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता फिल्म को अच्छा आधार देगी.

पूर्वाभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्रों का ताराबल अधिकांश दर्शकों के लिए अनुकूल है, जिससे फिल्म को 'पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ' प्राप्त होगा.

पंचांग और कुंडली की स्थिति से यह स्पष्ट है कि 'बॉर्डर 2' के सितारे इस समय सातवें आसमान पर हैं. जहां मंगल वीरता दे रहा है, वहीं शनि जनता का समर्थन और गुरु (नक्षत्र स्वामी) इस सफलता को विस्तार दे रहे हैं. यह फिल्म 2026 की सबसे बड़ी हिट बनने की पूरी क्षमता रखती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.