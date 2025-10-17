काला रंग क्यों है धन और भाग्य के लिए खास? जानें शनि और राहु की कृपा पाने के रहस्य
Black Colour Benefits: ज्योतिषीय नजरिए से काले रंग का काफी महत्व होता है. इस रंग को शास्त्र अनुसार पहनने से धन और भाग्य आपकी तरफ खींचा चला आता है. जानिए काले रंग का धार्मिक महत्व क्या है?
Shani Connection Black Colour: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला रंग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के साथ अशुभ प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है.
काला रंग शनि देव का प्रिय रंग है. यह रंग बाधा, संघर्ष और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. इसके अलावा, काले रंग के वस्त्र या रत्न को धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है.
धन और भाग्य से जुड़ा काला रंग
हिंदू वैदिक ज्योतिष में, काला रंग मात्र एक रंग न होकर एक आवृत्ति है. इसमें शनि और राहु की ऊर्जा समाहित है, जिसका संबंध कर्म, भाग्य, अचानक धन और सुरक्षा से है. सही दिन को काले रंग का वस्त्र धारण करने से जीवन में धन और भाग्य में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं.
काला पहनने के लिए सर्वोत्तम दिन
- काले रंग का वस्त्र या रत्न शनिवार को धारण करने से कर्ज और कर्म संबंधी रुकावटें दूर होती है.
- बुधवार या शनिवार के दिन काला रंग धारण करने से राहु की अशुभ स्थिति बेहतर होती है. इसके अलावा, धन लाभ के साथ व्यापार भी बढ़ता है.
- अमावस्या के दिन काला रंग आभामंडल और गुप्त धन उर्जा को मजबूत करने का काम करता है.
काला रंग धन और भाग्य को क्यों करता है आकर्षित?
- काला रंग शनि देव का प्रिय रंग है. यह रंग नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने के साथ बुरी नजर को अपने अंदर समाहित करता है.
- इस रंग को धारण करने से करियर में स्थिरता आती है.
- यह राहु को मजबूत करने का काम करता है.
- यह आपकी आभा (Aura) को निखारने का काम करता है.
धन लाभ से जुड़े उपाय
- शनिवार को काले रंग का वस्त्र धारण करें, काले कपड़े दान करें और काले कुत्तों को खाना खिलाएं.
- अमावस्या के दिन धन लाभ के लिए काले कपड़ों को पहनें और मंत्र का जाप करें.
- अपनी चंद्र और शुक्र ऊर्जा की रक्षा करने के लिए सोमवार और शुक्रवार को काला रंग पहनने से बचें.
- काले रंग को नेक इरादे से धारण करने पर धन और दैवीय सुरक्षा आपकी ओर आकर्षित होती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
