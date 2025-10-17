हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकाला रंग क्यों है धन और भाग्य के लिए खास? जानें शनि और राहु की कृपा पाने के रहस्य

काला रंग क्यों है धन और भाग्य के लिए खास? जानें शनि और राहु की कृपा पाने के रहस्य

Black Colour Benefits: ज्योतिषीय नजरिए से काले रंग का काफी महत्व होता है. इस रंग को शास्त्र अनुसार पहनने से धन और भाग्य आपकी तरफ खींचा चला आता है. जानिए काले रंग का धार्मिक महत्व क्या है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

Shani Connection Black Colour: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला रंग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के साथ अशुभ प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है.

काला रंग शनि देव का प्रिय रंग है. यह रंग बाधा, संघर्ष और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. इसके अलावा, काले रंग के वस्त्र या रत्न को धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है.  

धन और भाग्य से जुड़ा काला रंग

हिंदू वैदिक ज्योतिष में, काला रंग मात्र एक रंग न होकर एक आवृत्ति है. इसमें शनि और राहु की ऊर्जा समाहित है, जिसका संबंध कर्म, भाग्य, अचानक धन और सुरक्षा से है. सही दिन को काले रंग का वस्त्र धारण करने से जीवन में धन और भाग्य में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं. 

काला पहनने के लिए सर्वोत्तम दिन

  • काले रंग का वस्त्र या रत्न शनिवार को धारण करने से कर्ज और कर्म संबंधी रुकावटें दूर होती है.
  • बुधवार या शनिवार के दिन काला रंग धारण करने से राहु की अशुभ स्थिति बेहतर होती है. इसके अलावा, धन लाभ के साथ व्यापार भी बढ़ता है.
  • अमावस्या के दिन काला रंग आभामंडल और गुप्त धन उर्जा को मजबूत करने का काम करता है. 

काला रंग धन और भाग्य को क्यों करता है आकर्षित?

  • काला रंग शनि देव का प्रिय रंग है. यह रंग नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाने के साथ बुरी नजर को अपने अंदर समाहित करता है. 
  • इस रंग को धारण करने से करियर में स्थिरता आती है. 
  • यह राहु को मजबूत करने का काम करता है. 
  • यह आपकी आभा (Aura) को निखारने का काम करता है. 

धन लाभ से जुड़े उपाय

  • शनिवार को काले रंग का वस्त्र धारण करें, काले कपड़े दान करें और काले कुत्तों को खाना खिलाएं.
  • अमावस्या के दिन धन लाभ के लिए काले कपड़ों को पहनें और मंत्र का जाप करें. 
  • अपनी चंद्र और शुक्र ऊर्जा की रक्षा करने के लिए सोमवार और शुक्रवार को काला रंग पहनने से बचें. 
  • काले रंग को नेक इरादे से धारण करने पर धन और दैवीय सुरक्षा आपकी ओर आकर्षित होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 17 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Rahu Shani Dev Black Colour
