करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर विरोधी भी आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. एंप्लॉयड पर्सन यदि मनपसंद कार्य में खुद को व्यस्त रखें तो ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने की संभावना है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ के प्रबल योग हैं. बिजनेस में उन्नति और मान-सम्मान प्राप्त होगा. समय की स्थिति को देखते हुए लाभ की संभावना दिखाई दे रही है. पारिवारिक विरासत में हिस्सा मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स पढ़ाई में कुछ नया और रचनात्मक करने की कोशिश करेंगे. रिसर्च और टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. गृहस्थ जीवन में आनंद रहेगा और परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे. यदि कोई मांगलिक कार्य प्लान कर रहे हैं तो प्रातः 10:15–11:15 और दोपहर 4:00–6:00 के समय से बचना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. हल्का भोजन करें और तला-भुना खाने से बचें. पर्याप्त पानी पिएं.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

उपाय (होलिका दहन विशेष)

होलिका दहन में पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. इससे दांपत्य सुख और आर्थिक उन्नति में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा?

हाँ, साझेदारी से आर्थिक लाभ के संकेत हैं.

Q2. क्या विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं?

जी हाँ, अविवाहितों के लिए शुभ संकेत हैं.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

अपच से बचने के लिए हल्का और संतुलित आहार लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.