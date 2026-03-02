करियर और जॉब राशिफल

कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं. एंप्लॉयड पर्सन अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे सीनियर्स के बीच प्रशंसा प्राप्त होगी. नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोलेंगे. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी और अनुशासन की सराहना होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आप खाली समय का सदुपयोग करेंगे और लंबित कार्य पूरे करेंगे. यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है—सफलता मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए निकलते समय मीठा दही मां के हाथ से खाकर और इष्टदेव का स्मरण कर शुभ शुरुआत करें. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच सफलता दिलाएगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

घर में मौज-मस्ती और मनोरंजन का वातावरण रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. जप और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घर का भोजन और पूरी नींद से ऊर्जा बनी रहेगी. ध्यान और प्राणायाम से मन शांत रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

उपाय (होलिका दहन विशेष)

होलिका दहन में केसर और दूध अर्पित करें तथा “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करें. इससे शत्रु बाधा कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

हाँ, समय अनुकूल है और सफलता के योग बन रहे हैं.

Q2. क्या कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी?

जी हाँ, आपके कार्य की सराहना होगी.

Q3. विद्यार्थियों के लिए क्या शुभ उपाय है?

मीठा दही खाकर और इष्टदेव का स्मरण कर परीक्षा के लिए निकलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.