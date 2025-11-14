Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोबिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?

बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?

Bihar Election Results 2025: 6 और 11 नवंबर के मतदान से 14 नवंबर के परिणाम तक. कैसे मंगल, शनि और चंद्र-केतु की युति ने बदल डाली बिहार की राजनीतिक कहानी.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Election Results 2025: बिहार की राजनीति ने 14 नवंबर 2025 में जो करवट ली, उसने पूरे देश को चौंका दिया. 6 और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के मतदान के बाद जब आज मतगणना हुई, तो परिणाम सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी चमत्कारिक थे. सवाल अब यह है क्या ये जीत सिर्फ रणनीति की थी, या सच में ग्रहों की चाल ने भाजपा को सिंहासन तक पहुंचाया?

जब आसमान में ग्रह बदल रहे थे, तब धरती पर...

पहला चरण 6 नवंबर को हुआ, उस दिन वृश्चिक लग्न उदित थी. मंगल अपने ही घर में था, और ज्योतिष के अनुसार, जब मंगल स्वगृही होकर सक्रिय होता है, तब संघर्ष से विजय मिलती है. भाजपा की पूरी कैंपेनिंग उसी 'आक्रामक मंगल' की तरह थी. सटीक, प्रहारक, और अनुशासित. दूसरी ओर, विपक्ष शुक्र की दशा में चल रहा था. शुक्र बारहवें भाव में था, जो हानि और भ्रम का सूचक है. यही भ्रम महागठबंधन को ले डूबा.

11 नवंबर को जब दूसरा चरण हुआ, तब कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा की युति ने स्पष्ट संकेत दिया जनता मन बना चुकी है. शनि अनुशासन का ग्रह है, और भाजपा की राजनीति का यही मूल स्वर रहा 'कम बोलो, ठोस करो.' यह वही संयोजन था जिसने 2014 के आम चुनाव में भी सत्ता परिवर्तन कराया था.

मतगणना के दिन चंद्र-केतु युति यानी अचानक मोड़ का संकेत!

14 नवंबर 2025 को मतगणना शुरू होते ही ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ा मोड़ आया. उस दिन चंद्रमा केतु के साथ युति में था, जो अचानक परिणाम और अप्रत्याशित जीत का प्रतीक माना जाता है. बिहार के राजनीतिक इतिहास में इस दिन वही हुआ. कई सीटों पर रुझान विपक्ष के पक्ष में जा रहे थे, पर अंतिम चरण में 'मूड' पलट गया. ठीक वैसे ही जैसे केतु एक क्षण में दिशा बदल देता है, परिणाम ने सत्ता की राह मोड़ दी.

गुरु (बृहस्पति) उस समय वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में था. यह ग्रह जब वक्री होता है, तो 'सत्य का पुनः उदय' करवाता है. इसका अर्थ था कि जनता पिछले दो साल की अस्थिरता से थक चुकी थी, और एक स्थिर नेतृत्व चाहती थी. एनडीए ने वही दिया.

कैसे बना सत्ता का महायोग ?

भाजपा और जद(यू) ने इस चुनाव को सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी पढ़ा. मंगल की ऊर्जा को उन्होंने 'युवा मतदाता' की भाषा में बदला. आक्रोश को संगठन में परिवर्तित किया. शनि की स्थिरता को उन्होंने 'गवर्नेंस' के वादे में बदला. नारे नहीं, नीति दी.

और केतु की युति ने विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त किया. जहां भ्रम था, वहां भग्नता आई. मतदान प्रतिशत (67% से अधिक) भी ग्रहों के पक्ष में गया. उच्च मतदान प्रायः उस पक्ष को लाभ देता है जो जनता से 'कनेक्ट' में हो, और एनडीए ने यह साबित किया कि उनका तालमेल जनता के मन और ग्रहों के संकेत दोनों से मेल खाता है.

ग्रहों की अदालत में विपक्ष की हार

महागठबंधन के लिए राहु का स्थान 'तृतीय भाव' में था जो अस्थिरता, आंतरिक विभाजन और प्रचार में भ्रम का प्रतीक है. चुनाव के आखिरी हफ्ते में ठीक यही देखने को मिला. पोस्टर विवाद, सीट बंटवारे में असंतोष और नेतृत्व पर प्रश्न. वहीं भाजपा की कुंडली में गुरु का दृष्टि-संयोग सत्ता के घर पर पड़ रहा था यही 'विकास-योग' बना. राजनीतिक विश्लेषक भले कहें कि यह रणनीति की जीत थी, पर ग्रह-गोचर की दृष्टि से यह 'समय का संयोग' था, जब आसमान ने जमीन से हाथ मिला लिया.

सितारे झूठ नहीं बोलते, पर उन्हें समझने वाले चाहिए

बिहार का 2025 चुनाव एक उदाहरण बन गया. जब नीति, नेतृत्व और नक्षत्र एक दिशा में हों तो परिवर्तन अवश्य होता है. 6 नवंबर की मंगल-ऊर्जा, 11 नवंबर का शनि-चंद्र संयम, और 14 नवंबर की चंद्र-केतु युति. यह त्रिकोणीय ज्योतिषीय शक्ति भाजपा की विजय पताका बन गई. यह जीत केवल बिहार की नहीं, बल्कि ग्रह-गोचर की 'टाइमिंग' की भी थी. बिहार के परिणाम ने फिर साबित किया कि राजनीति केवल धरती पर नहीं, आकाश में भी लिखी जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Tags :
Astrology Bihar Assembly Election 2025 Prediction 2025 BIHAR ELections Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
Bihar Election Results 2025: बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget