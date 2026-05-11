हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBig Billion Sale 2026: क्या आपकी राशि तय करेगी आपका डिस्काउंट? जानें इस बार का 'कॉस्मिक' ट्रेंड!

Big Billion Sale 2026: क्या आपकी राशि तय करेगी आपका डिस्काउंट? जानें इस बार का 'कॉस्मिक' ट्रेंड!

Big Billion Sale 2026: मई की Sale में Moon & Sun Sign के अनुसार चुनें अपना Perfect Look. शुक्रवार को Venus के साथ पहनें नए कपड़े और बढ़ाएं अपना Attraction. अभी चेक करें अपनी राशि!

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 11 May 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

Big Billion Sale 2026: मई 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चर्चा है "The Big Billion Sale". लेकिन इस बार यह सेल केवल डिस्काउंट के बारे में नहीं है. इस साल शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) की जुगलबंदी ने एक ऐसा 'Cosmic Aesthetic' तैयार किया है, जिसने Gen-Z के शॉपिंग बिहेवियर को पूरी तरह बदल दिया है.

आज का युवा केवल सामान नहीं खरीद रहा, वह अपनी 'Sun Sign' (पहचान) और 'Moon Sign' (इमोशन) के साथ अपनी इन्वेंट्री को सिंक कर रहा है.

Sun Sign: द 'Main Character' वाइब

Gen-Z के लिए उनकी सूर्य राशि उनका 'Style Bio' है. इस सेल में ब्रांड्स ने "Shop by Your Sun Sign" फीचर लॉन्च किया है:

  • Fire Signs (Aries, Leo, Sagittarius): ये अपनी 'Main Character Energy' को दिखाने के लिए बोल्ड लाल और सुनहरे रंगों के 'Statement' आउटफिट्स और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की ओर भाग रहे हैं.
  • Air Signs (Gemini, Libra, Aquarius): इनका फोकस 'Connectivity' पर है. ये सेल के खुलते ही लेटेस्ट AI-गैजेट्स और ऐसे वियरेबल्स खरीद रहे हैं जो उनके सोशल सर्कल में चर्चा का विषय बनें.
  • Earth Signs (Taurus, Virgo, Capricorn): ये 'Quiet Luxury' के दीवाने हैं. ये केवल उन ब्रांड्स में निवेश कर रहे हैं जो सस्टेनेबल हैं और जिनकी क्वालिटी 'Long-lasting' है.
  • Water Signs (Cancer, Scorpio, Pisces): इनका सन साइन इन्हें 'Dreamy एस्थेटिक्स' की ओर ले जा रहा है पेस्टल शेड्स और विंटेज एक्सेसरीज इनकी पहली पसंद हैं.

Moon Sign: द 'Emotional' चेकआउट

अगर सूर्य राशि यह तय करती है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो आपकी चंद्र राशि तय कर रही है कि आप वास्तव में क्या महसूस करना चाहते हैं.

  • मिथुन, तुला, कुंभ (Moon): इनका मन बहुत चंचल है. सेल के दौरान ये एक साथ 10 टैब खोलकर बैठेंगे और 'Tech Deals' में सबसे बेहतरीन मोलभाव करेंगे.
  • सिंह, धनु (Moon): इनका मन 'लक्जरी' चाहता है. सेल खत्म होने से पहले ये कम से कम एक ऐसी चीज़ जरूर खरीदेंगे जो इनके 'Self-worth' को बढ़ाए, चाहे वह महंगा परफ्यूम हो या हाई-एंड गेमिंग गियर.
  • वृषभ, कन्या (Moon): इनका मन सुरक्षा चाहता है. ये सेल में 'स्किनकेयर रूटीन' और 'हेल्थ टेक' पर पैसा खर्च करना पसंद करेंगे.
  • मेष, कर्क, मीन (Moon): 12 से 18 मई के बीच चंद्रमा का प्रभाव इन्हें बहुत भावुक बना रहा है. ये "Add to Cart" तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इन्हें सलाह दी जाती है कि फाइनल पेमेंट से पहले एक बार अपने बजट को जरूर देख लें.

किस ग्रह की मदद से पहनें नए कपड़े?

अगर आप चाहते हैं कि आपके नए कपड़े आपको 'Confidence' और 'Attraction' दें, तो ज्योतिष के अनुसार:

  • शुक्र (Venus): यह फैशन का असली मालिक है. नए कपड़े पहली बार शुक्रवार को पहनना सबसे शुभ माना जाता है. इससे आपकी 'Attraction Power' बढ़ती है.
  • बुध (Mercury): अगर आपने ऑफिस या कॉलेज के लिए कुछ खरीदा है, तो उसे बुधवार को पहनें इससे आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

2026 में, शॉपिंग केवल लेन-देन नहीं है; यह अपनी राशि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा (Cosmic Energy) के साथ संरेखित (Align) होने का एक तरीका है. राहु की डिजिटल हाइप और बुध की बुद्धिमत्ता के साथ, यह सेल इतिहास की सबसे 'Smart' और 'Spiritual' सेल बनने जा रही है.

अपनी कार्ट चेकआउट करने से पहले अपनी 'Moon Sign' की शांति का ध्यान रखें, ताकि बजट भी बना रहे और स्टाइल भी!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 11 May 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Shopping GEN Z Astrology GenZ Trends Big Billion Sale 2026 Cosmic Shopping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Big Billion Sale 2026: क्या आपकी राशि तय करेगी आपका डिस्काउंट? जानें इस बार का 'कॉस्मिक' ट्रेंड!
Big Billion Sale 2026: क्या आपकी राशि तय करेगी आपका डिस्काउंट? जानें इस बार का 'कॉस्मिक' ट्रेंड!
राशिफल
Tarot Rashifal 12 May 2026: मकर राशि वालों को धन में मिलेगा बड़ा जोखिम का लाभ, तुला की पैसों से जुड़ी नाराजगी होगी दूर, जानें आज का भाग्यफल
टैरो राशिफल 12 मई 2026: सावधान! मेष और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण, हर काम में बढ़ेगा तनाव
वास्तु शास्त्र
करोड़ों का फ्लैट और भारी EMI, फिर भी घर में क्यों घुट रहा है दम? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये छोटी सी गलती!
करोड़ों का फ्लैट और भारी EMI, फिर भी घर में क्यों घुट रहा है दम? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये छोटी सी गलती!
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 12 मई 2026 मंगलवार को सिंह राशि के हो सकते हैं हाथ पीले और वृश्चिक को मिलेगा भवन-वाहन सुख, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल 12 मई 2026: मंगलवार को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव, इन 2 राशियों का चमकेगा भाग्य और मिलेगा आर्थिक लाभ!
Advertisement

वीडियोज

Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
बिहार
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
टेलीविजन
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
ऑस्ट्रेलिया ने किया पाक ODI सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
इंडिया
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
इंडिया
West Bengal: बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Overhydration Risk: क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
ट्रेंडिंग
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget