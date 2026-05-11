Big Billion Sale 2026: क्या आपकी राशि तय करेगी आपका डिस्काउंट? जानें इस बार का 'कॉस्मिक' ट्रेंड!
Big Billion Sale 2026: मई की Sale में Moon & Sun Sign के अनुसार चुनें अपना Perfect Look. शुक्रवार को Venus के साथ पहनें नए कपड़े और बढ़ाएं अपना Attraction. अभी चेक करें अपनी राशि!
Big Billion Sale 2026: मई 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चर्चा है "The Big Billion Sale". लेकिन इस बार यह सेल केवल डिस्काउंट के बारे में नहीं है. इस साल शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) की जुगलबंदी ने एक ऐसा 'Cosmic Aesthetic' तैयार किया है, जिसने Gen-Z के शॉपिंग बिहेवियर को पूरी तरह बदल दिया है.
आज का युवा केवल सामान नहीं खरीद रहा, वह अपनी 'Sun Sign' (पहचान) और 'Moon Sign' (इमोशन) के साथ अपनी इन्वेंट्री को सिंक कर रहा है.
Sun Sign: द 'Main Character' वाइब
Gen-Z के लिए उनकी सूर्य राशि उनका 'Style Bio' है. इस सेल में ब्रांड्स ने "Shop by Your Sun Sign" फीचर लॉन्च किया है:
- Fire Signs (Aries, Leo, Sagittarius): ये अपनी 'Main Character Energy' को दिखाने के लिए बोल्ड लाल और सुनहरे रंगों के 'Statement' आउटफिट्स और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की ओर भाग रहे हैं.
- Air Signs (Gemini, Libra, Aquarius): इनका फोकस 'Connectivity' पर है. ये सेल के खुलते ही लेटेस्ट AI-गैजेट्स और ऐसे वियरेबल्स खरीद रहे हैं जो उनके सोशल सर्कल में चर्चा का विषय बनें.
- Earth Signs (Taurus, Virgo, Capricorn): ये 'Quiet Luxury' के दीवाने हैं. ये केवल उन ब्रांड्स में निवेश कर रहे हैं जो सस्टेनेबल हैं और जिनकी क्वालिटी 'Long-lasting' है.
- Water Signs (Cancer, Scorpio, Pisces): इनका सन साइन इन्हें 'Dreamy एस्थेटिक्स' की ओर ले जा रहा है पेस्टल शेड्स और विंटेज एक्सेसरीज इनकी पहली पसंद हैं.
Moon Sign: द 'Emotional' चेकआउट
अगर सूर्य राशि यह तय करती है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो आपकी चंद्र राशि तय कर रही है कि आप वास्तव में क्या महसूस करना चाहते हैं.
- मिथुन, तुला, कुंभ (Moon): इनका मन बहुत चंचल है. सेल के दौरान ये एक साथ 10 टैब खोलकर बैठेंगे और 'Tech Deals' में सबसे बेहतरीन मोलभाव करेंगे.
- सिंह, धनु (Moon): इनका मन 'लक्जरी' चाहता है. सेल खत्म होने से पहले ये कम से कम एक ऐसी चीज़ जरूर खरीदेंगे जो इनके 'Self-worth' को बढ़ाए, चाहे वह महंगा परफ्यूम हो या हाई-एंड गेमिंग गियर.
- वृषभ, कन्या (Moon): इनका मन सुरक्षा चाहता है. ये सेल में 'स्किनकेयर रूटीन' और 'हेल्थ टेक' पर पैसा खर्च करना पसंद करेंगे.
- मेष, कर्क, मीन (Moon): 12 से 18 मई के बीच चंद्रमा का प्रभाव इन्हें बहुत भावुक बना रहा है. ये "Add to Cart" तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इन्हें सलाह दी जाती है कि फाइनल पेमेंट से पहले एक बार अपने बजट को जरूर देख लें.
किस ग्रह की मदद से पहनें नए कपड़े?
अगर आप चाहते हैं कि आपके नए कपड़े आपको 'Confidence' और 'Attraction' दें, तो ज्योतिष के अनुसार:
- शुक्र (Venus): यह फैशन का असली मालिक है. नए कपड़े पहली बार शुक्रवार को पहनना सबसे शुभ माना जाता है. इससे आपकी 'Attraction Power' बढ़ती है.
- बुध (Mercury): अगर आपने ऑफिस या कॉलेज के लिए कुछ खरीदा है, तो उसे बुधवार को पहनें इससे आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.
2026 में, शॉपिंग केवल लेन-देन नहीं है; यह अपनी राशि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा (Cosmic Energy) के साथ संरेखित (Align) होने का एक तरीका है. राहु की डिजिटल हाइप और बुध की बुद्धिमत्ता के साथ, यह सेल इतिहास की सबसे 'Smart' और 'Spiritual' सेल बनने जा रही है.
अपनी कार्ट चेकआउट करने से पहले अपनी 'Moon Sign' की शांति का ध्यान रखें, ताकि बजट भी बना रहे और स्टाइल भी!
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