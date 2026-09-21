धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोबाबा बागेश्वर की 'सोने की खड़ाऊ' का सच क्या है, क्या पैरों में सोना या हीरा पहनना शास्त्रसम्मत है?

बाबा बागेश्वर की 'सोने की खड़ाऊ' का सच क्या है, क्या पैरों में सोना या हीरा पहनना शास्त्रसम्मत है?

Baba Bageshwar Gold Khadau Controversy: बाबा बागेश्वर की सोने की खड़ाऊ के विवाद पर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हिंदू शास्त्रों के अनुसार पैरों में सोना या हीरा पहनना पाप है या पुण्य? आइए जानते हैं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

Baba Bageshwar Dham: सोशल मीडिया पर इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की खड़ाऊ चर्चा में है. मुंबई में अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री के कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं. इनमें उनकी खड़ाऊ और पैरों में पहने सुनहरे आभूषणों को देखकर दावा किया गया कि बाबा बागेश्वर ने सोने की खड़ाऊ पहन रखी थी.

इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या किसी संत का इतनी महंगी खड़ाऊ पहनना उचित है और क्या हिंदू परंपरा में पैरों में सोना धारण किया जा सकता है? विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं खड़ाऊ की वास्तविकता बताते हुए हीरे की खड़ाऊ बनवाने की बात भी कही.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
बाबा बागेश्वर की 'सोने की खड़ाऊ' का सच क्या है, क्या पैरों में सोना या हीरा पहनना शास्त्रसम्मत है?
बाबा बागेश्वर की 'सोने की खड़ाऊ' का सच क्या है, क्या पैरों में सोना या हीरा पहनना शास्त्रसम्मत है?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 22 September 2026: परिवर्तिनी एकादशी और मंगलवार का संयोग, 5 राशियों के तरक्की के योग
परिवर्तिनी एकादशी और मंगलवार का संयोग, 5 राशियों के तरक्की के योग
राशिफल
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल

क्या बाबा बागेश्वर की खड़ाऊ वास्तव में सोने की थी?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट किया कि उनकी खड़ाऊ सोने से नहीं बनी थी. वह लकड़ी की सामान्य खड़ाऊ थी, जिस पर सुनहरे रंग की पॉलिश की गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि सोना पैरों में नहीं पहना जाता और वे इस परंपरा से परिचित हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

बाबा बागेश्वर ने हीरे की खड़ाऊ पर क्या कहा?

रिपोर्टों के अनुसार, आलोचनाओं का जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि अब वह अपने शिष्य से हीरे की खड़ाऊ बनवाने के लिए कहेंगे. इस पर ये उनका मजाकिया जवाब था.

क्या पैरों में सोना पहनना शास्त्रों में वर्जित है?

भारत के अनेक परिवारों और आभूषण परंपराओं में सोने को अत्यंत पवित्र धातु माना जाता है. सोने का संबंध लक्ष्मी, समृद्धि, तेज और देव-अलंकरण से जोड़ा जाता है. इसी धार्मिक भावना के कारण कई समुदायों में कमर से नीचे सोने के आभूषण नहीं पहने जाते. महिलाओं की पायल और बिछिया सामान्यतः चांदी से बनाने की परंपरा भी इसी धारणा से जोड़ी जाती है.

यह भी पढ़ें- 'जलने वालों को जलाएंगे, अब डायमंड...', सुनहरी खड़ाऊ पर बोले धीरेंद्र शास्त्री

क्या हीरे या दूसरे रत्नों को पैरों में पहना जा सकता है?

ज्योतिषीय दृष्टि से हीरा को शुक्र से संबंधित रत्न माना जाता है. ज्योतिष में रत्न धारण करने का निर्णय जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और धारण करने के उद्देश्य को देखकर किया जाता है. इसलिए महज महंगा रत्न होने के कारण उसे किसी भी रूप में धारण करना स्वतः शुभ या शास्त्रसम्मत नहीं हो जाता.

संत, खड़ाऊ और वैभव का सवाल

खड़ाऊ भारतीय संत परंपरा में सादगी, अहिंसा और न्यूनतम साधनों का प्रतीक रही है. लकड़ी की खड़ाऊ में चमड़े का प्रयोग नहीं होता और इसका संबंध साधु-संतों तथा धार्मिक आचार्यों से लंबे समय से रहा है. रामायण में भगवान राम की पादुकाओं को भरत द्वारा सिंहासन पर स्थापित करने की कथा ने पादुका को सत्ता, त्याग और प्रतिनिधित्व का प्रतीक भी बनाया.

लेकिन किसी धार्मिक गुरु की जीवनशैली कितनी सादगीपूर्ण या वैभवशाली होनी चाहिए, यह केवल खड़ाऊ की सामग्री से तय नहीं किया जा सकता. यह आस्था, संप्रदाय, व्यक्तिगत आचरण और सार्वजनिक अपेक्षाओं से जुड़ी अलग बहस है.

क्या निकला निष्कर्ष?

लब्बोलुआब यह है कि बाबा बागेश्वर ने कोई शास्त्र नहीं तोड़ा. उनकी खड़ाऊ लकड़ी की थी. शास्त्रों के अनुसार पैरों में सोना पहनना वर्जित है, लेकिन हीरे या रत्नों की खड़ाऊ पहनना पूरी तरह वैध और शास्त्रसम्मत है. बाबा बागेश्वर का यह बयान अंधविश्वास और अधूरी जानकारी रखने वाले ट्रोलर्स के लिए एक करारा शास्त्रीय जवाब है.

FAQs

Q1. क्या शास्त्रों के अनुसार पैरों में सोना पहनना वर्जित है?
Ans. हां, सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सोना अत्यंत पवित्र धातु और माता लक्ष्मी का रूप है. इसे नाभि से नीचे या पैरों में पहनने से लक्ष्मी जी का अनादर होता है और घर में दरिद्रता आती है.

Q2. क्या पैरों में हीरा (Diamond) पहनना शास्त्रसम्मत है?
Ans. हां, हीरे या अन्य रत्नों को पैरों में पहनने पर शास्त्रों में कोई प्रतिबंध नहीं है. हीरा एक रत्न है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप धातु नहीं, इसलिए इसे पैरों में धारण करने से कोई शास्त्रीय दोष नहीं लगता.

Q3. बाबा बागेश्वर की सोने वाली खड़ाऊ का पूरा सच क्या है?
Ans. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर) ने स्पष्ट किया है कि उनकी खड़ाऊ असली सोने की नहीं, बल्कि लकड़ी की सामान्य खड़ाऊ है जिस पर केवल सुनहरे रंग (Golden Polish) की परत चढ़ाई गई थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Dhirendra Krishna Shastri Baba Bageshwar Dham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
बाबा बागेश्वर की 'सोने की खड़ाऊ' का सच क्या है, क्या पैरों में सोना या हीरा पहनना शास्त्रसम्मत है?
बाबा बागेश्वर की 'सोने की खड़ाऊ' का सच क्या है, क्या पैरों में सोना या हीरा पहनना शास्त्रसम्मत है?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 22 September 2026: परिवर्तिनी एकादशी और मंगलवार का संयोग, 5 राशियों के तरक्की के योग
परिवर्तिनी एकादशी और मंगलवार का संयोग, 5 राशियों के तरक्की के योग
राशिफल
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
370 रुपए बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहुंचे SC, केंद्र समेत राज्यों को नोटिस
370 रुपए बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहुंचे SC, केंद्र समेत राज्यों को नोटिस
बिहार
बिहार के जमुई में लड़की से बैड टच मामले में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार
बिहार के जमुई में लड़की से बैड टच मामले में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
इंडिया
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
इंडिया
मेरठ से BJP का मिशन UP! अखिलेश-चौधरी के गढ़ में नितिन नवीन का 'मास्टरस्ट्रोक'
मेरठ से BJP का मिशन UP! अखिलेश-चौधरी के गढ़ में नितिन नवीन का 'मास्टरस्ट्रोक'
मध्य प्रदेश
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget