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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 16 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से सुख में कमी, बिजनेस सीक्रेट्स रखें सुरक्षित, निवेश से बचें, संतान की चिंता

आज का कन्या राशिफल 16 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से सुख में कमी, बिजनेस सीक्रेट्स रखें सुरक्षित, निवेश से बचें, संतान की चिंता

आज का कन्या राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू सुख में कमी, बिजनेस सीक्रेट्स रखें सुरक्षित, नया निवेश टालें, संतान की चिंता! पढ़ें मां कात्यायनी का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Oct 2026 02:45 AM (IST)
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Kanya Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव घरेलू सुख, मानसिक शांति, व्यावसायिक गोपनीयता, निवेश संबंधी सावधानी व कार्यक्षेत्र दबाव स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपकी अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है; मन में किसी अज्ञात बात को लेकर असंतोष रह सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने, नए निवेश से बचने और पारिवारिक सलाह लेने का रहेगा.

सीक्रेट डील लीक होने का खतरा, रखें सावधानी: बिजनेस की कोई भी महत्वपूर्ण फाइल, डेटा या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी अनजान अथवा गैर-भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में भूलकर भी न दें; असावधानी के कारण आपकी कोई सीक्रेट और बेहद मुनाफेदार डील लीक हो सकती है.

निवेश के लिए समय नहीं है अनुकूल: वर्तमान ग्रह स्थितियां आपके पूरी तरह पक्ष में नहीं हैं; इसलिए इस समय किसी भी प्रकार का नया व्यावसायिक निवेश (Capital Investment) करने या बड़ा जोखिम लेने से बचें, पूंजी फंसने का अंदेशा है.

महत्वपूर्ण निर्णयों में लें परिजनों की सलाह: व्यापार से जुड़ा कोई भी बड़ा और निर्णायक फैसला लेते समय घर के वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों की सलाह अवश्य लें; उनके अनुभव से आपको निश्चित रूप से उचित मार्गदर्शन और सही दिशा प्राप्त होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन अधिकारियों की नाराजगी से बचने, दफ्तर के विवादों से दूर रहने और वर्क प्रेशर संभालने का रहेगा.

काम से नाखुश हो सकते हैं अधिकारी: नौकरीपेशा लोगों की कार्यशैली या किसी गलती के कारण उनके उच्च अधिकारी आज कुछ नाखुश या असंतुष्ट रह सकते हैं; अपने काम को दोबारा जांचकर ही सबमिट करें.

ऑफिस के पड़पंचों से बनाएं दूरी: एंप्लॉयड पर्सन को सख्त सलाह दी जाती है कि वे दफ्तर में चलने वाली किसी भी प्रकार की राजनीति, गॉसिप या अनचाहे पड़पंचों में बिल्कुल न पड़ें; दिन आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए केवल अपने काम से मतलब रखें.

फेस्टिव सीजन में वर्क प्रेशर और युवाओं की चिंता: त्योहारी सीजन (Festive Season) के चलते कार्यक्षेत्र में काम का भारी दबाव बना रहेगा, जिससे आप घर-परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे और सामंजस्य में कमी आएगी. वहीं नौकरी की तलाश में जुटे युवा अपने करियर को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं; नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा घरेलू तालमेल में कमी और संतान के कारण मन दुखी होने का संकेत दे रहा है.

संतान के आचरण से हो सकता है मन दुखी: घर-परिवार में आपकी संतान किसी गलत निर्णय, जिद्द या व्यवहार के कारण आपको दुखी व निराश कर सकती है; आवेश में आने के बजाय शांति और प्यार से समझाकर स्थिति संभालें.

पारिवारिक सामंजस्य में कमी: दफ्तर की व्यस्तता और घरेलू सुख-सुविधाओं में कमी के चलते पारिवारिक सदस्यों के साथ संवादहीनता या खिंचाव रह सकता है; घर का माहौल शांत बनाए रखने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अड़चनों और भूलने की समस्या से भरा रह सकता है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं पढ़ते समय कुछ न कुछ भूलने की आदत से परेशान रहेंगे; एकाग्रता में कमी आ सकती है. ऐसे में पढ़ाई के शॉर्ट नोट्स बनाएं और बार-बार रिवीजन करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, थकान और मानसिक तनाव हावी रह सकता है. नकारात्मकता से बचने के लिए प्राणायाम करें. सात्विक व सुपाच्य भोजन लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें.

किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे चौथे भाव के चंद्रमा से होने वाला मानसिक तनाव व घरेलू सुख में कमी का दोष दूर होगा, व्यावसायिक गोपनीयता बनी रहेगी, कार्यक्षेत्र में राहत मिलेगी और संतान से जुड़ी समस्याएं शांत होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Oct 2026 02:45 AM (IST)
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