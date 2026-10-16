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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से यश में वृद्धि, मार्केटिंग बिजनेस में बंपर मुनाफा, शोभन योग से नई नौकरी मिलने के योग

आज का सिंह राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से यश में वृद्धि, मार्केटिंग बिजनेस में बंपर मुनाफा, शोभन योग से नई नौकरी मिलने के योग

आज का सिंह राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से यश, मार्केटिंग बिजनेस में भारी मुनाफा, शोभन योग से नई नौकरी के योग, लव लाइफ में प्यार! पढ़ें मां कात्यायनी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Oct 2026 02:35 AM (IST)
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Singh Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव ज्ञान, यश, मार्केटिंग मुनाफा, नई नौकरी के अवसर, धार्मिक रुचि व प्रेम प्रगाढ़ता स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आप यश प्रिय रहेंगे; सामाजिक व कार्यक्षेत्र में आपकी कीर्ति, मान-सम्मान और ख्याति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए मार्केटिंग से बंपर मुनाफा कमाने, आय-व्यय में संतुलन साधने और पेमेंट वसूली पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा.

मार्केटिंग बिजनेस पकड़ेगा तेजी, होगा बड़ा मुनाफा: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और वितरण से जुड़े व्यवसाय में जबर्दस्त तेजी देखने को मिलेगी; बाजार की मजबूत मांग से आपको मोटा वित्तीय मुनाफा हासिल होगा.

डीलर और बिजनेसमैन की समझदारी से आर्थिक संतुलन: बाजार में बिजनेसमैन और डीलर्स दोनों के बीच आपसी सूझबूझ और बेहतर तालमेल से आर्थिक स्थिति पूरी तरह सामान्य व स्थिर रहेगी; आज आपकी आय (Income) और व्यय (Expenditure) में उचित समानता बनी रहेगी.

पेमेंट कलेक्शन और पेंडिंग कामों में लगाएं पूरी एनर्जी: आज अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान मार्केटिंग से जुड़े कार्यों, मार्केट में अटकी हुई पुरानी पेमेंट्स को कलेक्ट करने और पेंडिंग पड़े व्यावसायिक कार्यों को निपटाने में लगाएं; इससे पूंजी प्रवाह सुधरेगा.

पैतृक व्यापार में भविष्य की योजनाएं: पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) से जुड़े कारोबारियों को वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक भविष्य की प्राथमिकताओं पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शोभन योग से नई नौकरी के अवसर मिलने, सरकारी सेवा में सतर्क रहने और कार्यक्षेत्र में सक्रियता दिखाने का रहेगा.

शोभन योग से नौकरी की तलाश होगी पूरी: शोभन योग के अत्यंत कल्याणकारी प्रभाव से जो जातक नई नौकरी की तलाश में जुटे हैं, वे अपने प्रयास पूरी ऊर्जा के साथ जारी रखें; आज आपके प्रयास रंग लाएंगे और मनचाही नौकरी प्राप्त करने में आप पूरी तरह सफल होंगे.

सरकारी नौकरी में लापरवाही से बचें: सरकारी सेवा (Government Job) में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी अपने आधिकारिक दायित्वों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें; किसी छोटी सी चूक के कारण आपके खिलाफ कोई आधिकारिक कंप्लेंट (शिकायत) दर्ज हो सकती है, इसलिए नियमों का अक्षरशः पालन करें.

कार्यक्षेत्र में ऊर्जावान प्रदर्शन: निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर कार्यक्षेत्र में समय पर प्रोजेक्ट पूरे करेंगे, जिससे अधिकारियों का विश्वास बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा घर में सौहार्द, धर्म-कर्म में रुचि और लव लाइफ में प्यार भरे पलों का संचार कर रहा है.

धर्म-कर्म में रुचि और राशि खर्च: आज आपका मन धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ और नवरात्र अनुष्ठानों में विशेष रूप से लगेगा; धार्मिक गतिविधियों और पुण्य कार्यों में आप प्रसन्नतापूर्वक कुछ धन भी खर्च करेंगे.

भाई-बहनों संग सामंजस्यपूर्ण समय: अपने भाई-बहनों के साथ आपका आपसी तालमेल बेहद मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथ बैठकर सुखद समय बिताने से पारिवारिक आत्मीयता बढ़ेगी.

लव लाइफ में प्यार भरे पल: प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा; लवर के साथ दिल की बातें साझा होंगी और प्यार भरे यादगार क्षण व्यतीत करने का मौका मिलेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और उत्साहवर्धक रहने वाला है. छात्र अपनी पढ़ाई में गहरी रुचि लेंगे, जबकि कलाकार और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त और प्रफुल्लित रहेगा. दिनभर की भागदौड़ के बावजूद उत्साह कम नहीं होगा. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को पीले/सफेद फल या मिश्री भेंट करें; इससे 5वें भाव के चंद्रमा से यश और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शोभन योग से करियर में सफलता मिलेगी, मार्केटिंग से बिजनेस में भारी मुनाफा होगा और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Oct 2026 02:35 AM (IST)
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