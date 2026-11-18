Amla Navami 2026: सनातन धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है. साल 2026 में यह पावन पर्व बुधवार, 18 नवंबर को मनाया जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और इस दिन किए गए जप, तप व दान का फल कभी नष्ट (अक्षय) नहीं होता.

आधुनिक समय में फ्लैट्स और शहरी घरों में रहने वाले अधिकांश लोगों के सामने यह समस्या आती है कि उनके घर या आसपास आंवले का पेड़ उपलब्ध नहीं होता. विख्यात भविष्यवक्ता व कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, शास्त्रों में हर परिस्थिति के लिए सरल विकल्प दिए गए हैं. आपके घर में आंवले का वृक्ष नहीं है, तब भी आप पूर्ण श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा कर अक्षय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं.

आंवला नवमी 2026: तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 18 नवंबर को सुबह 06:04 बजे से शुरू होकर 19 नवंबर को सुबह 07:05 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार 18 नवंबर को ही पर्व मनाया जा रहा है. कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है.

प्रातः कालीन शुभ मुहूर्त (लाभ-अमृत चौघड़िया): सुबह 06:45 से 09:25 बजे तक

सुबह 06:45 से 09:25 बजे तक दोपहर का शुभ मुहूर्त (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक

सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल (पूजा से बचें): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

घर में आंवले का पेड़ न हो, तो इन 4 तरीकों से करें पूजा

1. आंवले के फल को प्रतीक मानकर करें पूजा यदि आसपास आंवले का पेड़ नहीं है, तो बाजार से ताजे और स्वच्छ आंवले के फल ले आएं. पूजा घर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें. उनके समक्ष एक स्वच्छ थाली या कटोरी में आंवले के फल रखें और उन्हें ही वृक्ष का स्वरूप मानकर जल, रोली, हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें.

2. गमले में लगाएं आंवले का छोटा पौधा आप नर्सरी से आंवले का एक छोटा पौधा लाकर घर की बालकनी या आंगन में गमले में लगा सकते हैं. आंवला नवमी के दिन इस गमले की जड़ में शुद्ध जल व कच्चा दूध अर्पित करें. पौधे के तने पर मौली (कच्चा सूत) लपेटें और घी का दीपक जलाकर आरती करें.

3. तुलसी के पौधे के पास करें आराधना कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है. यदि आंवले का पौधा भी उपलब्ध न हो, तो घर के तुलसी के गमले के पास आंवले का फल रखकर भगवान श्रीहरि और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. तुलसी और आंवला दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं.

4. घर में ही करें प्रतीकात्मक परिक्रमा आंवले के पेड़ की 7 या 11 परिक्रमा करने का विधान है. पेड़ न होने की स्थिति में पूजा चौकी या तुलसी के गमले के चारों ओर, अथवा अपने ही स्थान पर खड़े होकर भगवान विष्णु के मंत्रों ('ॐ नमो भगवते वासुदेवाय') का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें.

बिना पेड़ के कैसे निभाएं 'पेड़ के नीचे भोजन' की परंपरा?

अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे सात्विक भोजन बनाने और परिवार के साथ ग्रहण करने की परंपरा है. यदि पेड़ उपलब्ध नहीं है, तो आप घर की रसोई में शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें. सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और भोजन की थाली में एक आंवला अवश्य रखें. इसके बाद परिवार सहित प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करें.

इस दिन दान का है विशेष महत्व

डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि कार्तिक मास में शीत ऋतु का आगमन होता है, इसलिए आंवला नवमी के दिन अन्न, वस्त्र, ऊनी कपड़े, आंवले का फल और आंवले के पौधे का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है. श्रद्धा भाव से किया गया यह दान घर में सुख-समृद्धि और आरोग्य लेकर आता है.

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