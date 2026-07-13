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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology: करियर में आ रही हैं बाधाएं? शरीर में दिखने वाले ये लक्षण बताते हैं कमजोर है 'सूर्य', आज ही बदलें अर्घ्य देने का तरीका

Astrology: करियर में आ रही हैं बाधाएं? शरीर में दिखने वाले ये लक्षण बताते हैं कमजोर है 'सूर्य', आज ही बदलें अर्घ्य देने का तरीका

Astrology: कुंडली में कमजोर सूर्य बिगाड़ सकता है सेहत और करियर. जानें तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देने के सही नियम और सूर्य दोष दूर करने के 7 आसान ज्योतिषीय उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 13 Jul 2026 08:14 AM (IST)
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Astrology: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को आत्मा, मान-सम्मान, उच्च पद और अच्छी सेहत का कारक माना गया है. यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो, तो व्यक्ति जीवन में राजा की तरह सुख भोगता है. वहीं, सूर्य के कमजोर या पीड़ित होने पर व्यक्ति को न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसका बना-बनाया करियर भी तबाह हो सकता है.

आइए जानते हैं कुंडली में सूर्य कमजोर होने के मुख्य लक्षण और इसे मजबूत करने के अचूक उपाय.

कमजोर सूर्य के मुख्य लक्षण 
जब कुंडली में सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं होती, तो इसके संकेत आपके शरीर और कार्यक्षेत्र में साफ दिखाई देने लगते हैं:

शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण

  • हड्डियों और आंखों की समस्या: सूर्य को हड्डियों और आंखों का कारक माना जाता है. सूर्य कमजोर होने पर आंखों की रोशनी कम होना, सिरदर्द रहना और हड्डियों में कमजोरी या दर्द की शिकायत रहती है.
  • अत्यधिक थकान और सुस्ती: व्यक्ति बिना किसी भारी काम के भी हमेशा थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करता है.
  • हृदय संबंधी परेशानियां: कुछ मामलों में दिल से जुड़ी बीमारियां या ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ जाती है.

करियर और सामाजिक जीवन में दिखने वाले लक्षण

  • नौकरी में प्रमोशन रुकना: कड़ी मेहनत के बाद भी कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से अनबन रहती है और अप्रेजल या प्रमोशन में बाधाएं आती हैं.
  • मान-सम्मान में कमी: व्यक्ति को समाज या परिवार में वह प्रतिष्ठा नहीं मिलती जिसके वह हकदार हैं. बिना वजह झूठे आरोप या अपयश का सामना करना पड़ सकता है.
  • आत्मविश्वास की कमी: निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति हर काम में संकोच करने लगता है.

तांबे के लोटे से अर्घ्य देने के सही नियम

सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है उन्हें नियमित रूप से अर्घ्य देना. गलत तरीके से दिया गया अर्घ्य लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए इन नियमों का पालन जरूर करें:

  • सही समय: सूर्योदय के समय (एक घंटे के भीतर) अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है. इस समय की किरणें स्वास्थ्य के लिए भी वरदान होती हैं.
  • पात्र का चुनाव: अर्घ्य हमेशा तांबे के लोटे से ही दें. भूलकर भी कांच, प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का उपयोग न करें.
  • अर्घ्य की विधि: लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर या माथे के स्तर तक उठाएं. जल चढ़ाते समय आपकी नजर गिरते हुए जल की धार से आ रही सूर्य की किरणों पर होनी चाहिए.
  • पैरों पर न गिरे पानी: ध्यान रखें कि चढ़ाया गया जल आपके पैरों पर न पड़े. इसके लिए आप नीचे कोई गमला, थाली या पवित्र बर्तन रख सकते हैं. बाद में उस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दें.
  • मंत्र जाप: जल अर्पित करते समय ॐ सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें.

सूर्य को मजबूत करने के 7 आसान उपाय

अगर आप भी सूर्य दोष से परेशान हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के ये 7 उपाय आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं:

माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान: सूर्य पिता के कारक हैं. इसलिए रोजाना अपने पिता, गुरु और बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें.

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ: रविवार के दिन या नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं.

रविवार का व्रत: सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार का व्रत रखें. इस दिन नमक का सेवन करने से बचें और मीठा भोजन करें.

तांबे की अंगूठी धारण करें: दाहिने हाथ की अनामिका उंगली (Ring Finger) में तांबे की अंगूठी पहनने से सूर्य का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है.

दान पुण्य करें: रविवार के दिन जरूरतमंदों को गेहूं, तांबा, गुड़, लाल कपड़े या रूबी रत्न का दान करना शुभ माना जाता है.

गाय को रोटी खिलाएं: रोजाना या हर रविवार को गेहूं की बनी रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं.

पूर्व दिशा को साफ रखें: अपने घर की पूर्व दिशा (East) को हमेशा साफ-सुथरा और खुला रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Surya Dev Astrology Surya Arghya Rules Surya Dosha Symptoms
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