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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology Tips: क्या आपने भी सोने से पहले अंगूठी उतार दी? जानें रत्न धारण करने के कड़े नियम

Astrology Tips: क्या आपने भी सोने से पहले अंगूठी उतार दी? जानें रत्न धारण करने के कड़े नियम

Astrology Tips: रत्न धारण करने के कड़े नियम: बार-बार रत्न उतारना सही है या गलत? जानें शुद्धता, सही धातु, शत्रु ग्रह और शुभ मुहूर्त का महत्व ताकि रत्न लाभ दें, नुकसान नहीं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 08 May 2026 07:45 AM (IST)
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Astrology Tips: क्या आप भी किसी रत्न को धारण करते हैं और उसे बार-बार उतार कर रख देते हैं या फिर सोने से पहले उतर कर रख देते हैं कि सुबह उठकर पहन लेंगे तो जान ले यह कड़े नियम जो रत्न को धारण करने से पहले आपको समझ लेने चाहिए. अक्सर देखा गया है कि लोग रत्न धारण करने के बाद रात को सोते समय उसे उतार कर रख देते हैं. क्या ऐसा करना सही है? ज्योतिष शास्त्र और रतन शास्त्र के अनुसार, रत्न धारण करने के कुछ कड़े नियम है जिनका पालन न करने पर फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है.

हम रत्न इसलिए धारण करते हैं कि यह उसे विशेष ग्रह को ठीक करेगा जो हमारी कुंडली में कमजोर है. उसे ग्रह की शक्ति को सोकर हमारे शरीर में संचारित करेगा हर एक रत्न हर एक राशि और ग्रह के लिए बनाया गया है. उसके संबंधित दिन में ही उसे रत्न को पहनना चाहिए हम उसे एक शुभ मुहूर्त निकाल कर ही पहनते हैं तो बार-बार उतारना और उसको 4–5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है.
दिन के समय हम काफी एक्टिव रहते हैं, इसलिए रत्न की शक्ति हमारे काम आती है. लेकिन रात को सोते समय हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है.    

  • नीलम और गोमेद जैसे रत्न जिनकी तेज शक्ति होने के कारण हमने पहन कर अगर सोते हैं तो हम दिमाग में भारीपन महसूस कर सकते हैं और रात को डरावने सपने आने की समस्या भी हो सकती है.
  • पुखराज और माणिक्य रत्न इन्हें आमतौर पर पहना जा सकता है. लेकिन, त्वचा अगर संवेदनशील है तो रक्त संचार को सुचारू रूप से रखने के लिए इन्हें उतरकर कर के पास या फिर मंदिर में रखना ही ठीक होता है. 

रत्न धारण करने के कुछ कड़े नियम:–
अगर आप रन का पूरा लाभ चाहते हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें 

शुद्धता : रत्न पहनने से पहले उसे कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करना आवश्यक है. अगर आप काफी दिन से रत्न को उतार कर रखे हुए हैं तो उसे पहले गंगाजल से शुद्ध कर ले और उसके संबंधित दिन में ही उसे दोबारा पहने. 

खंडित रत्न: अगर आपकी अंगूठी कहीं से चटक गई है या फिर रत्न घिस गया है तो उसे तुरंत उतार दे खंडित रत्न लाभ की वजह नेगेटिव एनर्जी दे सकता है और इसके विपरीत फल प्रदान कर सकता है. 

धातु का चुनाव: हर धातु के साथ हर रत्न संतुलित नहीं बैठता है . जैसे माणिक्य यानी कि  रूबी और पुखराज यानी कि सफायर के लिए सोना या तांबा ही अच्छा होता है, जबकि नीलम यानी की ब्लू सफायर के लिए चांदी या फिर पंच धातु की सलाह दी जाती है. गलत धातु रत्न के प्रभाव और शक्तियों को शून्य कर देता है वह एकदम पत्थर समान माना जाता है. 

ग्रहों का ध्यान : अगर आपने एक से ज्यादा अंगूठी पहनी है तो ध्यान रखें कि जो अंगूठी आपने पहनी उसके शत्रु ग्रह के साथ दूसरी अंगूठी ना पहने जैसे हर रत्न का एक ग्रह होता है वैसे ही हर रत्न के शत्रु ग्रह भी होते हैं जैसे शुक्र के रत्न हीरे के साथ सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना जीवन में मतभेद और संघर्ष पैदा करता है.

शुभ मुहूर्त: हर रत्न का एक विशेष दिन और तिथि होती है उसे उसे दिन के ही शुभ मुहूर्त मैं ही पहनना चाहिए. जैसे पुखराज का गुरुवार और मोती को सोमवार की सुबह ही पहनना चाहिए यह अत्यंत फलदाई होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 08 May 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Gemstones Ratan Shastra Gemstones Rules

Frequently Asked Questions

क्या एक साथ कई रत्न वाली अंगूठियाँ पहन सकते हैं?

एक साथ कई अंगूठियाँ पहनते समय ध्यान रखें कि शत्रु ग्रहों वाले रत्न की अंगूठियाँ न पहनें। इससे जीवन में मतभेद और संघर्ष बढ़ सकता है।

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