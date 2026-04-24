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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोइधर बंगला बदला… उधर पार्टी में मच गई भगदड़: क्या यह महज संयोग है या समय का संकेत?

इधर बंगला बदला… उधर पार्टी में मच गई भगदड़: क्या यह महज संयोग है या समय का संकेत?

Raghav chadha News: केजरीवाल का नया बंगला और AAP में मची भगदड़! क्या 24 अप्रैल 2026 का शूल योग सत्ता के लिए वरदान है या संगठन के बिखराव का संकेत? जानिए इस राजनैतिक फेरबदल का गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Apr 2026 07:50 PM (IST)
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24 अप्रैल 2026 की तारीख भारतीय राजनीति में एक साधारण कैलेंडर अपडेट नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच मचे एक गहरे विरोधाभास का गवाह बनी.

एक तरफ दोपहर 12:25 बजे अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट होने की जानकारी दी, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद उनके 'पावर रिक्लेम' के रूप में देखा गया.

लेकिन उसी समय-फ्रेम में आम आदमी पार्टी के भीतर से आई भगदड़ की खबरों ने इस स्थिरता के जश्न को राजनीतिक संकट में बदल दिया. एक ही दिन में जहां नेतृत्व ने अपना नया ठिकाना पाकर नियंत्रण का संदेश दिया, वहीं राघव चड्ढा समेत कुछ बड़े नेताओं के बागी रुख ने संगठन की नींव हिला दी.

नक्षत्रों का खेल: क्या 'पुष्य' नक्षत्र में छिपी थी बगावत की पटकथा?

इस दिन के पंचांग ने इस पूरी पटकथा को पहले ही ज्योतिषीय रूप में लिख दिया था. 24 अप्रैल को 'नक्षत्रों का राजा' पुष्य सक्रिय था, जो किसी भी संरचना को स्थायित्व और मजबूती देने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण केजरीवाल की नई शुरुआत को दीर्घकालिक माना गया.

लेकिन इसके साथ 'शूल योग' और 'विष्टि करण' (भद्रा) का जुड़ना शुभ संकेत नहीं था. शूल का अर्थ संघर्ष और पीड़ा है, जबकि विष्टि करण विघटन और आपसी टकराव को जन्म देता है.

ज्योतिषीय गणना साफ कह रही थी कि आज के दिन सत्ता का नया ढांचा तो खड़ा होगा, लेकिन उसकी भारी कीमत आपसी बिखराव और तीखे संघर्ष के रूप में चुकानी पड़ेगी.

'95 लोधी एस्टेट' से बड़ा संदेश: घर बदला है या पूरी राजनीति?

बंगला बदलना राजनीति में केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वर्चस्व का प्रतीक है. कर्क राशि का चंद्रमा, जो उस दिन सक्रिय था, व्यक्ति की जड़ों और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है.

पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में केजरीवाल का नए आवास में जाना यह संकेत देता है कि नेतृत्व ने खुद को सिस्टम के भीतर फिर से सुरक्षित और स्थिर कर लिया है.

इसे एक 'स्टेबिलिटी रीसेट' माना जा सकता है, जिसके जरिए केजरीवाल ने यह संदेश दिया कि वे वापस पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. हालांकि, यही मजबूती संगठन के अन्य स्तंभों के लिए चुनौती बन गई, क्योंकि नेतृत्व का बढ़ता प्रभाव अक्सर लोकतांत्रिक स्पेस को कम कर देता है.

राघव चड्ढा फैक्टर: 'राइट हैंड' के पीछे हटने के असली मायने

संगठन के भीतर मची भगदड़ का असली कारण वही 'शूल योग' बना, जिसने दबे हुए असंतोष को एक विस्फोट बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया. राघव चड्ढा इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा 'फैक्टर' बनकर उभरे.

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके रुख और उनके साथ जुड़े सांसदों की बढ़ती सक्रियता ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल सामान्य नाराजगी नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक विद्रोह है.

ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो 11वें भाव (नेटवर्क और सहयोगियों) पर राहु का प्रभाव अचानक सहयोगियों के व्यवहार में बदलाव लाता है. यहां एक 'पावर पैराडॉक्स' दिखा, जहां राजा अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, वहीं उसकी सेना तितर-बितर होने लगी.

सिंह लग्न vs बिखरता संगठन: जब 'राजा' और 'सेना' में ठन गई

इस घटनाक्रम को समझने के लिए कुंडली को देखना जरुरी हो जाता है. केजरीवाल की सिंह लग्न की कुंडली (16 अगस्त 1968 को) उन्हें एक मजबूत और निर्णायक शासक के रूप में स्थापित करती है, लेकिन चंद्रमा-शनि-राहु का मेल उन्हें अपनों से ही चुनौती दिलाता है.

दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी की कुंडली (26 नवंबर 2012) हमेशा से संकटों के बीच विकसित होने वाली रही है. 24 अप्रैल का दिन इन दोनों ऊर्जाओं के टकराने का 'ट्रिगर पॉइंट' बना.

जहां पुष्य नक्षत्र ने मुख्यमंत्री को नया किला (आवास) प्रदान किया, वहीं विष्टि करण ने उस किले की रक्षा करने वाले सहयोगियों के बीच दरार पैदा कर दी, जिससे व्यक्ति बनाम संगठन की जंग खुलकर सामने आ गई.

कयामत के 90 दिन: क्या AAP 2.0 की तैयारी है या अंत की शुरुआत?

भविष्य की दृष्टि से देखें तो आने वाले 90 दिन दिल्ली की राजनीति के लिए निर्णायक होंगे. अगले 30 दिनों में कुछ और बड़े चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं और बयानबाजी का दौर तेज होगा, जिससे संगठन में अस्थिरता बढ़ेगी.

60 से 90 दिनों के भीतर यह स्थिति या तो नेतृत्व के पूर्ण केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर ले जाएगी या फिर पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक विभाजन (Split) दिखाई देगा.

अंततः, 24 अप्रैल 2026 ने यह साबित कर दिया कि सत्ता की नई संरचना बनाना जितना आसान है, उसे संगठन की वफादारी के साथ थामे रखना उतना ही कठिन. यह कहानी अभी शुरू हुई है, असली अध्याय आने वाले महीनों में लिखे जाएंगे.

यह भी पढ़ें- Raghav Chadha Live: राघव चड्ढा समेत 7 ने छोड़ी AAP, स्वाती मालीवाल बोलीं- मुझे धमकी दी गई, कांग्रेस ने कहा- BJP, RSS का कर्जा अदा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 24 Apr 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha AAP Astro Special DELHI NEWS

Frequently Asked Questions

24 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल के लिए क्या महत्वपूर्ण हुआ?

24 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश के बाद अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए, जिसे उनके 'पावर रिक्लेम' के रूप में देखा गया.

24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी के भीतर क्या हुआ?

उसी दिन आम आदमी पार्टी के भीतर से भगदड़ की खबरें आईं, जिसमें राघव चड्ढा जैसे बड़े नेताओं के बागी रुख ने संगठन में हलचल मचा दी.

ज्योतिषीय दृष्टि से 24 अप्रैल 2026 का दिन कैसा था?

इस दिन 'पुष्य नक्षत्र' सक्रिय था, जो स्थायित्व देता है, लेकिन 'शूल योग' और 'विष्टि करण' (भद्रा) के कारण आपसी बिखराव और संघर्ष की आशंका थी.

95 लोधी एस्टेट में केजरीवाल का जाना क्या दर्शाता है?

यह नेतृत्व द्वारा खुद को सिस्टम में फिर से सुरक्षित और स्थिर करने का संकेत है, जिसे 'स्टेबिलिटी रीसेट' माना जा सकता है.

आम आदमी पार्टी के लिए अगले 90 दिन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

अगले 90 दिनों में नेतृत्व के केंद्रीकृत नियंत्रण या पार्टी में बड़े राजनीतिक विभाजन की संभावना है, जिससे दिल्ली की राजनीति तय होगी.

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