24 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश के बाद अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए, जिसे उनके 'पावर रिक्लेम' के रूप में देखा गया.
इधर बंगला बदला… उधर पार्टी में मच गई भगदड़: क्या यह महज संयोग है या समय का संकेत?
Raghav chadha News: केजरीवाल का नया बंगला और AAP में मची भगदड़! क्या 24 अप्रैल 2026 का शूल योग सत्ता के लिए वरदान है या संगठन के बिखराव का संकेत? जानिए इस राजनैतिक फेरबदल का गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण.
24 अप्रैल 2026 की तारीख भारतीय राजनीति में एक साधारण कैलेंडर अपडेट नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच मचे एक गहरे विरोधाभास का गवाह बनी.
एक तरफ दोपहर 12:25 बजे अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट होने की जानकारी दी, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद उनके 'पावर रिक्लेम' के रूप में देखा गया.
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते कोर्ट के आदेश पर मुझे घर आवंटित किया था।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026
अपने परिवार के साथ मैं अब उस घर में शिफ्ट हो गया हूँ।
लेकिन उसी समय-फ्रेम में आम आदमी पार्टी के भीतर से आई भगदड़ की खबरों ने इस स्थिरता के जश्न को राजनीतिक संकट में बदल दिया. एक ही दिन में जहां नेतृत्व ने अपना नया ठिकाना पाकर नियंत्रण का संदेश दिया, वहीं राघव चड्ढा समेत कुछ बड़े नेताओं के बागी रुख ने संगठन की नींव हिला दी.
नक्षत्रों का खेल: क्या 'पुष्य' नक्षत्र में छिपी थी बगावत की पटकथा?
इस दिन के पंचांग ने इस पूरी पटकथा को पहले ही ज्योतिषीय रूप में लिख दिया था. 24 अप्रैल को 'नक्षत्रों का राजा' पुष्य सक्रिय था, जो किसी भी संरचना को स्थायित्व और मजबूती देने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण केजरीवाल की नई शुरुआत को दीर्घकालिक माना गया.
लेकिन इसके साथ 'शूल योग' और 'विष्टि करण' (भद्रा) का जुड़ना शुभ संकेत नहीं था. शूल का अर्थ संघर्ष और पीड़ा है, जबकि विष्टि करण विघटन और आपसी टकराव को जन्म देता है.
ज्योतिषीय गणना साफ कह रही थी कि आज के दिन सत्ता का नया ढांचा तो खड़ा होगा, लेकिन उसकी भारी कीमत आपसी बिखराव और तीखे संघर्ष के रूप में चुकानी पड़ेगी.
#WATCH | Addressing a press conference with Sandeep Pathak and Ashok Mittal, AAP MP Raghav Chadha said he is distancing himself from the party, alleging it has strayed from its core values and no longer works in the national interest. He added that after years of association, he… pic.twitter.com/2n576ABSeT— ABP LIVE (@abplive) April 24, 2026
'95 लोधी एस्टेट' से बड़ा संदेश: घर बदला है या पूरी राजनीति?
बंगला बदलना राजनीति में केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वर्चस्व का प्रतीक है. कर्क राशि का चंद्रमा, जो उस दिन सक्रिय था, व्यक्ति की जड़ों और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है.
पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में केजरीवाल का नए आवास में जाना यह संकेत देता है कि नेतृत्व ने खुद को सिस्टम के भीतर फिर से सुरक्षित और स्थिर कर लिया है.
इसे एक 'स्टेबिलिटी रीसेट' माना जा सकता है, जिसके जरिए केजरीवाल ने यह संदेश दिया कि वे वापस पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. हालांकि, यही मजबूती संगठन के अन्य स्तंभों के लिए चुनौती बन गई, क्योंकि नेतृत्व का बढ़ता प्रभाव अक्सर लोकतांत्रिक स्पेस को कम कर देता है.
राघव चड्ढा फैक्टर: 'राइट हैंड' के पीछे हटने के असली मायने
संगठन के भीतर मची भगदड़ का असली कारण वही 'शूल योग' बना, जिसने दबे हुए असंतोष को एक विस्फोट बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया. राघव चड्ढा इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा 'फैक्टर' बनकर उभरे.
रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके रुख और उनके साथ जुड़े सांसदों की बढ़ती सक्रियता ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल सामान्य नाराजगी नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक विद्रोह है.
ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो 11वें भाव (नेटवर्क और सहयोगियों) पर राहु का प्रभाव अचानक सहयोगियों के व्यवहार में बदलाव लाता है. यहां एक 'पावर पैराडॉक्स' दिखा, जहां राजा अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, वहीं उसकी सेना तितर-बितर होने लगी.
सिंह लग्न vs बिखरता संगठन: जब 'राजा' और 'सेना' में ठन गई
इस घटनाक्रम को समझने के लिए कुंडली को देखना जरुरी हो जाता है. केजरीवाल की सिंह लग्न की कुंडली (16 अगस्त 1968 को) उन्हें एक मजबूत और निर्णायक शासक के रूप में स्थापित करती है, लेकिन चंद्रमा-शनि-राहु का मेल उन्हें अपनों से ही चुनौती दिलाता है.
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी की कुंडली (26 नवंबर 2012) हमेशा से संकटों के बीच विकसित होने वाली रही है. 24 अप्रैल का दिन इन दोनों ऊर्जाओं के टकराने का 'ट्रिगर पॉइंट' बना.
जहां पुष्य नक्षत्र ने मुख्यमंत्री को नया किला (आवास) प्रदान किया, वहीं विष्टि करण ने उस किले की रक्षा करने वाले सहयोगियों के बीच दरार पैदा कर दी, जिससे व्यक्ति बनाम संगठन की जंग खुलकर सामने आ गई.
कयामत के 90 दिन: क्या AAP 2.0 की तैयारी है या अंत की शुरुआत?
भविष्य की दृष्टि से देखें तो आने वाले 90 दिन दिल्ली की राजनीति के लिए निर्णायक होंगे. अगले 30 दिनों में कुछ और बड़े चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं और बयानबाजी का दौर तेज होगा, जिससे संगठन में अस्थिरता बढ़ेगी.
60 से 90 दिनों के भीतर यह स्थिति या तो नेतृत्व के पूर्ण केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर ले जाएगी या फिर पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक विभाजन (Split) दिखाई देगा.
अंततः, 24 अप्रैल 2026 ने यह साबित कर दिया कि सत्ता की नई संरचना बनाना जितना आसान है, उसे संगठन की वफादारी के साथ थामे रखना उतना ही कठिन. यह कहानी अभी शुरू हुई है, असली अध्याय आने वाले महीनों में लिखे जाएंगे.
यह भी पढ़ें- Raghav Chadha Live: राघव चड्ढा समेत 7 ने छोड़ी AAP, स्वाती मालीवाल बोलीं- मुझे धमकी दी गई, कांग्रेस ने कहा- BJP, RSS का कर्जा अदा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
24 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल के लिए क्या महत्वपूर्ण हुआ?
24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी के भीतर क्या हुआ?
उसी दिन आम आदमी पार्टी के भीतर से भगदड़ की खबरें आईं, जिसमें राघव चड्ढा जैसे बड़े नेताओं के बागी रुख ने संगठन में हलचल मचा दी.
ज्योतिषीय दृष्टि से 24 अप्रैल 2026 का दिन कैसा था?
इस दिन 'पुष्य नक्षत्र' सक्रिय था, जो स्थायित्व देता है, लेकिन 'शूल योग' और 'विष्टि करण' (भद्रा) के कारण आपसी बिखराव और संघर्ष की आशंका थी.
95 लोधी एस्टेट में केजरीवाल का जाना क्या दर्शाता है?
यह नेतृत्व द्वारा खुद को सिस्टम में फिर से सुरक्षित और स्थिर करने का संकेत है, जिसे 'स्टेबिलिटी रीसेट' माना जा सकता है.
आम आदमी पार्टी के लिए अगले 90 दिन क्यों महत्वपूर्ण हैं?
अगले 90 दिनों में नेतृत्व के केंद्रीकृत नियंत्रण या पार्टी में बड़े राजनीतिक विभाजन की संभावना है, जिससे दिल्ली की राजनीति तय होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL