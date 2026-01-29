Aquarius Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी आत्मविश्वास, नई शुरुआत और नेतृत्व का महीना है. करियर और प्रेम में नए अवसर मिलेंगे, बस संतुलन और सही निर्णय बनाए रखें. एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से कुंभ राशि वाले जाने अपना मासिक राशिफल.

प्रेम एवं संबंध

फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में नयापन लेकर आएगा. जो कपल्स पहले से रिश्ते में हैं, वे कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं, जैसे कोई खास डेट, यात्रा या भविष्य से जुड़ी बातचीत. इससे रिश्ते में ताजगी आएगी. सिंगल लोगों के लिए डेटिंग ऐप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नए लोगों से जुड़ने के योग बन रहे हैं. आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू करें, सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ संबंध सामान्य से बेहतर रहेंगे. इस महीने आप अपनी छवि और व्यक्तित्व में सुधार लाने पर ध्यान देंगे, जिसका असर परिवार में भी दिखेगा. घर के सदस्य आपके फैसलों का समर्थन कर सकते हैं. पारिवारिक मामलों में अपनी बात शांति और स्पष्टता से रखें.

करियर एवं नौकरी

नौकरीपेशा कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी नेतृत्व कौशल दिखाने का बेहतरीन समय है. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास से संभालेंगे. आपके काम करने के तरीके से सीनियर्स और सहकर्मी प्रभावित होंगे. नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अपनी क्षमता और स्किल्स को खुलकर प्रस्तुत करें. रचनात्मक क्षेत्रों और फ्रीलांस काम करने वालों के लिए यह महीना अच्छा प्रदर्शन देने वाला रहेगा.

व्यवसाय और निवेश

वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह है. शेयर बाजार में अचानक लाभ मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेश पर ज्यादा ध्यान देना बेहतर रहेगा. जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.

स्वास्थ्य और फिटनेस

स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर और आंखों से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें. ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें और पर्याप्त आराम करें. ध्यान, योग और हल्का व्यायाम मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.