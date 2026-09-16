Anant Chaturdashi 2026: गणेश विसर्जन किस दिन होगा? तारीख और मुहूर्त अभी से नोट करें

Anant Chaturdashi 2026: गणेशोत्सव की शुरुआत होते ही एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बप्पा को विदा किस दिन किया जाएगा. कोई डेढ़ दिन में गणपति विसर्जन करता है, तो कोई तीसरे, पांचवें या सातवें दिन. लेकिन सार्वजनिक पंडालों और दस दिन तक गणपति रखने वाले अधिकांश घरों में बप्पा की अंतिम विदाई अनंत चतुर्दशी पर होती है.

साल 2026 में अनंत चतुर्दशी की तारीख को लेकर 24 और 25 सितंबर का अंतर दिखाई दे सकता है. इसकी वजह चतुर्दशी तिथि का 24 सितंबर की देर रात शुरू होना है. पंचांग की गणना समझें तो इस बार गणेश विसर्जन की मुख्य तारीख शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 रहेगी.

अनंत चतुर्दशी 24 या 25 सितंबर को?

पंचांग की गणना के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात लगभग 11 बजकर 18 मिनट पर शुरू होगी. इसका समापन 25 सितंबर की रात लगभग 11 बजकर 06 मिनट पर होगा.

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24 सितंबर को सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी, जबकि 25 सितंबर को सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में होगा. इसलिए उदयातिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी का व्रत, भगवान विष्णु की पूजा और दसवें दिन का गणेश विसर्जन 25 सितंबर को किया जाएगा.

अलग-अलग शहरों के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के कारण तिथि समाप्त होने के समय में एक-दो मिनट का अंतर संभव है. लेकिन पर्व की तारीख 25 सितंबर ही रहेगी.

गणेश विसर्जन 2026 का शुभ मुहूर्त

25 सितंबर को गणेश विसर्जन के लिए चौघड़िया के अनुसार कई शुभ समय मिल रहे हैं. नई दिल्ली की पंचांग गणना के आधार पर प्रमुख मुहूर्त इस प्रकार हैं.

सुबह का मुहूर्त: सुबह 6 बजकर 11 मिनट से 10 बजकर 42 मिनट तक.

दोपहर का शुभ मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 1 बजकर 43 मिनट तक.

शाम का मुहूर्त: शाम 4 बजकर 44 मिनट से 6 बजकर 14 मिनट तक.

रात का मुहूर्त: रात 9 बजकर 14 मिनट से 10 बजकर 43 मिनट तक.

इनमें सुबह 6:11 से 10:42 बजे तक का समय परिवारों के लिए सबसे सुविधाजनक माना जा सकता है. सार्वजनिक पंडालों में विसर्जन यात्रा लंबी होने के कारण शाम या रात का समय भी चुना जाता है.

मुंबई, पुणे, नागपुर या किसी दूसरे शहर में चौघड़िया के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है. ऐसे में स्थानीय सूर्योदय और प्रशासन द्वारा तय विसर्जन समय को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

विसर्जन से पहले कैसे करें बप्पा की विदाई?

विसर्जन से पहले गणपति की सामान्य पूजा करें. बप्पा को दूर्वा, लाल फूल, मोदक या घर में बना प्रसाद अर्पित करें. इसके बाद परिवार के लोग मिलकर आरती करें. पूजा के दौरान हुई किसी भूल के लिए क्षमा मांगें और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करें.

प्रतिमा को उसके स्थान से उठाने से पहले थोड़ा आगे खिसकाने की परंपरा भी कई परिवारों में है. इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि स्थापना पूरी हो चुकी है और अब विदाई का समय है. इसके बाद अक्षत और फूल हाथ में लेकर विसर्जन का संकल्प किया जा सकता है.

घर में स्थापित छोटी मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन बाल्टी या बड़े पात्र में भी किया जा सकता है. प्रतिमा पूरी तरह घुलने के बाद उस जल को किसी पौधे या साफ मिट्टी में डालना पर्यावरण के लिए बेहतर रहेगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस या रासायनिक रंगों वाली प्रतिमा को नदी, तालाब अथवा समुद्र में प्रवाहित करने से बचना चाहिए.

अनंत चतुर्दशी पर ही क्यों होता है मुख्य विसर्जन?

गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ उत्सव अनंत चतुर्दशी पर पूरा होता है. इसी दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और 14 गांठ वाला अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा है. एक ओर बप्पा की विदाई होती है, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु से परिवार की रक्षा और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है.

इसलिए साल 2026 के कैलेंडर में गणेश विसर्जन की मुख्य तारीख 25 सितंबर नोट करें. 24 सितंबर की रात चतुर्दशी लगने के बावजूद पूजा और विसर्जन अगले दिन उदयातिथि में होगा.

FAQ

अनंत चतुर्दशी 2026 कब है?

अनंत चतुर्दशी शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.

गणेश विसर्जन 2026 किस दिन होगा?

दसवें दिन का मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी पर होगा.

चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी?

चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात लगभग 11:18 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर की रात करीब 11:06 बजे समाप्त होगी. शहर के अनुसार कुछ मिनट का अंतर संभव है.

गणेश विसर्जन का सबसे सुविधाजनक मुहूर्त कौन-सा है?

सुबह 6:11 से 10:42 बजे तक का समय परिवारों के लिए सुविधाजनक रहेगा. स्थानीय पंचांग से समय मिलाना जरूरी है.

क्या घर में गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं?

हां. छोटी मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन साफ बाल्टी या बड़े पात्र में किया जा सकता है.

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