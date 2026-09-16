Anant Chaturdashi 2026: गणेश विसर्जन किस दिन होगा? तारीख और मुहूर्त अभी से नोट करें

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअनंत चतुर्दशी 2026 की तारीख को लेकर न हों भ्रमित, जानें गणेश विसर्जन का सही दिन और शुभ समय

अनंत चतुर्दशी 2026 की तारीख को लेकर न हों भ्रमित, जानें गणेश विसर्जन का सही दिन और शुभ समय

Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी 2026 कब है? जानें 24 या 25 सितंबर में किस दिन होगा गणेश विसर्जन, चतुर्दशी तिथि, शुभ चौघड़िया और विसर्जन विधि.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Sep 2026 12:03 PM (IST)
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Anant Chaturdashi 2026: गणेशोत्सव की शुरुआत होते ही एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बप्पा को विदा किस दिन किया जाएगा. कोई डेढ़ दिन में गणपति विसर्जन करता है, तो कोई तीसरे, पांचवें या सातवें दिन. लेकिन सार्वजनिक पंडालों और दस दिन तक गणपति रखने वाले अधिकांश घरों में बप्पा की अंतिम विदाई अनंत चतुर्दशी पर होती है.

साल 2026 में अनंत चतुर्दशी की तारीख को लेकर 24 और 25 सितंबर का अंतर दिखाई दे सकता है. इसकी वजह चतुर्दशी तिथि का 24 सितंबर की देर रात शुरू होना है. पंचांग की गणना समझें तो इस बार गणेश विसर्जन की मुख्य तारीख शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 रहेगी.

अनंत चतुर्दशी 24 या 25 सितंबर को?

पंचांग की गणना के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात लगभग 11 बजकर 18 मिनट पर शुरू होगी. इसका समापन 25 सितंबर की रात लगभग 11 बजकर 06 मिनट पर होगा.

यह भी पढ़ें- Radha Ashtami 2026: 18 सितंबर दोपहर से अष्टमी, फिर राधा अष्टमी 19 को क्यों? समझें पंचांग का नियम

24 सितंबर को सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी, जबकि 25 सितंबर को सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में होगा. इसलिए उदयातिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी का व्रत, भगवान विष्णु की पूजा और दसवें दिन का गणेश विसर्जन 25 सितंबर को किया जाएगा.

अलग-अलग शहरों के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के कारण तिथि समाप्त होने के समय में एक-दो मिनट का अंतर संभव है. लेकिन पर्व की तारीख 25 सितंबर ही रहेगी.

गणेश विसर्जन 2026 का शुभ मुहूर्त

25 सितंबर को गणेश विसर्जन के लिए चौघड़िया के अनुसार कई शुभ समय मिल रहे हैं. नई दिल्ली की पंचांग गणना के आधार पर प्रमुख मुहूर्त इस प्रकार हैं.

  • सुबह का मुहूर्त: सुबह 6 बजकर 11 मिनट से 10 बजकर 42 मिनट तक.
  • दोपहर का शुभ मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 1 बजकर 43 मिनट तक.
  • शाम का मुहूर्त: शाम 4 बजकर 44 मिनट से 6 बजकर 14 मिनट तक.
  • रात का मुहूर्त: रात 9 बजकर 14 मिनट से 10 बजकर 43 मिनट तक.

इनमें सुबह 6:11 से 10:42 बजे तक का समय परिवारों के लिए सबसे सुविधाजनक माना जा सकता है. सार्वजनिक पंडालों में विसर्जन यात्रा लंबी होने के कारण शाम या रात का समय भी चुना जाता है.

मुंबई, पुणे, नागपुर या किसी दूसरे शहर में चौघड़िया के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है. ऐसे में स्थानीय सूर्योदय और प्रशासन द्वारा तय विसर्जन समय को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

विसर्जन से पहले कैसे करें बप्पा की विदाई?

विसर्जन से पहले गणपति की सामान्य पूजा करें. बप्पा को दूर्वा, लाल फूल, मोदक या घर में बना प्रसाद अर्पित करें. इसके बाद परिवार के लोग मिलकर आरती करें. पूजा के दौरान हुई किसी भूल के लिए क्षमा मांगें और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करें.

प्रतिमा को उसके स्थान से उठाने से पहले थोड़ा आगे खिसकाने की परंपरा भी कई परिवारों में है. इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि स्थापना पूरी हो चुकी है और अब विदाई का समय है. इसके बाद अक्षत और फूल हाथ में लेकर विसर्जन का संकल्प किया जा सकता है.

घर में स्थापित छोटी मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन बाल्टी या बड़े पात्र में भी किया जा सकता है. प्रतिमा पूरी तरह घुलने के बाद उस जल को किसी पौधे या साफ मिट्टी में डालना पर्यावरण के लिए बेहतर रहेगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस या रासायनिक रंगों वाली प्रतिमा को नदी, तालाब अथवा समुद्र में प्रवाहित करने से बचना चाहिए.

अनंत चतुर्दशी पर ही क्यों होता है मुख्य विसर्जन?

गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ उत्सव अनंत चतुर्दशी पर पूरा होता है. इसी दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और 14 गांठ वाला अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा है. एक ओर बप्पा की विदाई होती है, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु से परिवार की रक्षा और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है.

इसलिए साल 2026 के कैलेंडर में गणेश विसर्जन की मुख्य तारीख 25 सितंबर नोट करें. 24 सितंबर की रात चतुर्दशी लगने के बावजूद पूजा और विसर्जन अगले दिन उदयातिथि में होगा.

FAQ

अनंत चतुर्दशी 2026 कब है?
अनंत चतुर्दशी शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.

गणेश विसर्जन 2026 किस दिन होगा?
दसवें दिन का मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी पर होगा.

चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी?
चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात लगभग 11:18 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर की रात करीब 11:06 बजे समाप्त होगी. शहर के अनुसार कुछ मिनट का अंतर संभव है.

गणेश विसर्जन का सबसे सुविधाजनक मुहूर्त कौन-सा है?
सुबह 6:11 से 10:42 बजे तक का समय परिवारों के लिए सुविधाजनक रहेगा. स्थानीय पंचांग से समय मिलाना जरूरी है.

क्या घर में गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं?
हां. छोटी मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन साफ बाल्टी या बड़े पात्र में किया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 16 Sep 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Anant Chaturdashi 2026 Ganesh Visarjan 2026
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