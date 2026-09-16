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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRadha Ashtami 2026: 18 सितंबर दोपहर से अष्टमी, फिर राधा अष्टमी 19 को क्यों? समझें पंचांग का नियम

Radha Ashtami 2026: 18 सितंबर दोपहर से अष्टमी, फिर राधा अष्टमी 19 को क्यों? समझें पंचांग का नियम

Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी की तिथि 18 सितंबर की दोपहर से शुरू होगी, फिर व्रत 19 सितंबर को क्यों रखा जाएगा? समझें उदया तिथि, मध्याह्न पूजा और पंचांग का नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Sep 2026 11:23 AM (IST)
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Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी 2026 की तारीख देखकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है. पंचांग बता रहा है कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 18 सितंबर की दोपहर में शुरू हो जाएगी, लेकिन व्रत और मुख्य पूजा 19 सितंबर को होगी.

आखिर ऐसा क्यों? क्या शाम से व्रत शुरू करना चाहिए या अगले दिन सुबह से? इसका जवाब हिंदू पंचांग में पर्व तय करने के दो महत्वपूर्ण नियमों, उदया तिथि और पूजा-काल में तिथि की मौजूदगी, से मिलता है.

कब शुरू और समाप्त होगी अष्टमी?

नई दिल्ली के समय के अनुसार अष्टमी तिथि 18 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर बाद लगभग 3 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय समय के कारण कुछ मिनटों का अंतर संभव है.

यह भी पढ़ें- Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह सहित सभी 12 राशियों का जानें आज का राशिफल

18 सितंबर की सुबह जब सूर्योदय होगा, तब सप्तमी तिथि रहेगी. अष्टमी दोपहर बाद शुरू होगी. वहीं 19 सितंबर को सूर्योदय के समय भी अष्टमी रहेगी और मध्याह्न पूजा के दौरान भी समाप्त नहीं होगी. इसलिए राधा अष्टमी का व्रत और मुख्य उत्सव 19 सितंबर को मनाया जाएगा.

उदया तिथि का अर्थ क्या है?

अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख रात 12 बजे बदल जाती है, लेकिन पंचांग की तिथि का कोई निश्चित घड़ी वाला समय नहीं होता. तिथि सुबह, दोपहर, शाम या रात, किसी भी समय शुरू हो सकती है. सामान्यतः जिस तिथि का प्रभाव सूर्योदय के समय रहता है, उसी तिथि से जुड़ा व्रत उस दिन रखा जाता है. इसे उदया तिथि कहा जाता है.

यही नियम हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि केवल मोबाइल या दीवार के कैलेंडर पर लिखी तारीख देखकर पूजा करने से भ्रम हो सकता है. पर्व किस दिन मनाया जाएगा, यह समझने के लिए तिथि के शुरू होने का समय ही नहीं, उसके सूर्योदय और निर्धारित पूजा-काल में मौजूद रहने को भी देखना पड़ता है.

शास्त्रीय परंपरा क्या बताती है?

धर्मशास्त्रीय निर्णय-पद्धति में अलग-अलग पर्वों के लिए उनके मुख्य पूजा-काल को महत्व दिया गया है. इसका सरल उदाहरण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है. उसमें केवल सूर्योदय की अष्टमी नहीं देखी जाती, बल्कि रात के निशीथ काल में अष्टमी की मौजूदगी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसी तरह राम नवमी में मध्याह्न व्यापिनी नवमी को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि भगवान राम का जन्म मध्याह्न में माना गया है.

राधा अष्टमी की पूजा भी मध्याह्न में करने की परंपरा है. मान्यता है कि राधारानी का प्राकट्य मध्याह्न काल में हुआ था. इसलिए जिस दिन अष्टमी तिथि मध्याह्न के मुख्य भाग में मौजूद हो, वह दिन पूजा के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है. यह उदाहरण बताता है कि पंचांग में केवल तिथि कब लगी नहीं, बल्कि पर्व का मुख्य काल कौन-सा है ये भी देखा जाता है.

18 सितंबर को पूजा क्यों नहीं?

18 सितंबर को अष्टमी लगभग दोपहर 1 बजे शुरू होगी. तब तक मध्याह्न पूजन काल का बड़ा हिस्सा सप्तमी में निकल चुका होगा. इसके विपरीत 19 सितंबर को अष्टमी सूर्योदय से लेकर पूरे मध्याह्न पूजन काल तक रहेगी. इस दिन उदया तिथि और मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी, दोनों का मेल मिल रहा है.

नई दिल्ली के अनुसार मध्याह्न पूजा का समय लगभग सुबह 11:01 बजे से दोपहर 1:28 बजे तक माना जा रहा है. कुछ पंचांग इसे लगभग 11:19 बजे से 1:45 बजे तक बता रहे हैं. यह अंतर स्थान और गणना-पद्धति के कारण है, इसलिए अपने शहर का स्थानीय मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए.

साफ शब्दों में कहें तो अष्टमी 18 सितंबर को शुरू जरूर होगी, लेकिन उसका पूरा धार्मिक महत्व 19 सितंबर को मिलेगा. इसी कारण राधा अष्टमी का व्रत, मध्याह्न पूजा और मुख्य उत्सव शनिवार, 19 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा.

FAQ

राधा अष्टमी 2026 कब है?
राधा अष्टमी का व्रत और मुख्य उत्सव शनिवार, 19 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा.

अष्टमी तिथि कब शुरू होगी?
नई दिल्ली के समय के अनुसार अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे शुरू होकर 19 सितंबर को लगभग 3:26 बजे समाप्त होगी.

अष्टमी 18 सितंबर को लगने के बावजूद व्रत 19 को क्यों है?
क्योंकि 19 सितंबर को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी और मध्याह्न पूजा भी अष्टमी में की जा सकेगी.

राधा अष्टमी पर मध्याह्न पूजा क्यों की जाती है?
धार्मिक परंपरा में राधारानी का प्राकट्य मध्याह्न में माना गया है, इसलिए इस पर्व की मुख्य पूजा दोपहर के आसपास होती है.

क्या सभी शहरों में पूजा का समय समान होगा?
नहीं, सूर्योदय और स्थानीय मध्याह्न के कारण शहर के अनुसार पूजा समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 16 Sep 2026 11:23 AM (IST)
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