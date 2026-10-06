Aaj Ka Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी तिथि है, जिसे इंदिरा एकादशी श्राद्ध के रूप में जाना जाता है.

पंचांग के अनुसार, आज रात 10:18 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेगा, जिसके बाद वह सिंह राशि में गोचर करेगा. मंगलवार के दिन साध्य योग और एकादशी श्राद्ध का यह पावन संयोग कार्यक्षेत्र में एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और पूर्वजों के आशीर्वाद से अटके कामों में गति लाएगा.

आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन काम-धंधा, धन, परिवार, सेहत और युवाओं के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज आपके अंदर काम को लेकर गजब का जोश और चुस्ती बनी रहेगी. राशि स्वामी मंगल का दिन है और चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके चौथे भाव में रहेगा, जिसके बाद वह सिंह राशि में प्रवेश करेगा. दिन के समय आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपके घरेलू व कामकाजी जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. आज पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी (एकादशी श्राद्ध) का पावन दिन है. घर के बड़ों का सम्मान करने और सात्विक दान-पुण्य करने से मानसिक तनाव दूर होगा और घर में बरकत बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों से पुराना हिसाब चुकता करने और बिक्री बढ़ाने का है. प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और घरेलू साजो-सामान के कारोबारियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं. दोपहर के समय अपने कागजी काम और बिलिंग को निपटा लें, काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित बीतेगा. वर्कप्लेस पर सीनियर्स आपके काम की गति देखकर प्रभावित होंगे. किसी पेचीदा टास्क को आप अपनी सूझबूझ से आसानी से हल कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतोषजनक और संभला हुआ रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या रुके हुए काम से पेमेंट खाते में आने के पक्के योग हैं. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या सेवा देने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा. किसी के दबाव या बहकावे में आकर फालतू का रिस्क न लें. अपनी नियमित बचत और सुरक्षित योजनाओं पर टिके रहना ही आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता और प्यार का माहौल बना रहेगा. माता जी का दुलार और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भीतर से मजबूत करेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास भी मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी से दिल खोलकर बातें करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी हाई-एनर्जी, एंबिशियस और फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी नए कोर्स, कोडिंग असाइनमेंट, स्पोर्ट्स या इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम वेस्ट करने या दूसरों के ड्रामे में उलझने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा बीट्स सुनते हुए वर्कआउट या हल्की वॉक करना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और फ्रेश रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. हालांकि मंगलवार की तेजी और दिनभर की व्यस्तता के चलते पेट में हल्का एसिडिटी या गर्मी महसूस हो सकती है. बहुत ज्यादा मिर्च-मसाले और बाहर के तले-भुने खाने से पूरी तरह परहेज करें. दिनभर समय-समय पर सादा पानी और नारियल पानी या छाछ लेते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर टहलना आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और एकादशी का सुंदर मेल है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु को स्मरण कर तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सात्विक भोजन कराएं. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना बेहद कल्याणकारी रहेगा.

वृषभ राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और बातचीत से कई उलझे हुए मामले आसानी से सुलझेंगे. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके तीसरे भाव (पराक्रम और भाई-बहनों के घर) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह चौथे भाव में प्रवेश करेगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का साथ आपके कॉन्फिडेंस को मजबूती देगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़ों का आदर करने और पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मन हल्का रहेगा और आपके प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए ग्राहकों से तालमेल बिठाने और पुराने सौदों को पूरा करने का अच्छा समय है. मार्केटिंग, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और रीटेल काउंटर से जुड़े लोगों की भागदौड़ रंग लाएगी और अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं. कामकाज के सिलसिले में की गई छोटी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव बीतेगा. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा और आप अपनी प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में अपनी बात बहुत मजबूती से रख पाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति आज काफी संभली हुई और नियंत्रण में रहेगी. किसी पुराने क्लाइंट या अटके हुए काम से पेमेंट खाते में आ सकती है. दोपहर के समय अपने खर्चों और जरूरी भुगतानों को व्यवस्थित कर लें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दान करने में थोड़ा धन लग सकता है, लेकिन इससे आपका तय बजट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा. किसी के उकसावे में आकर जोखिम भरे सौदों में पैसा लगाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल काफी शांत, आत्मीय और सहयोगपूर्ण रहेगा. छोटे भाई-बहनों और रिश्तेदारों का पूरा साथ मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और मोटिवेटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, इंटरव्यू या कॉलेज असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस एकदम ऑन-पॉइंट रहेगा. सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस या दूसरों के ड्रामे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में वॉक करना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और तरोताजा कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने के कारण शाम को कंधों या हाथों में हल्की अकड़न लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की ताजी हवा आपके मूड को बहुत बढ़िया रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल या घी का दीया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मिथुन राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज आपकी वाणी में एक खास प्रभाव रहेगा, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और परिवार के घर) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह तीसरे भाव में जाएगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपके वित्तीय और पारिवारिक संतुलन को बनाए रखने में मददगार रहेगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन काउंटर पर नकदी के प्रवाह को मजबूत करने और ग्राहकों के साथ रिश्ते पक्के करने का है. अगर आप कंसल्टेंसी, रिटेल, खान-पान या सप्लायर नेटवर्क से जुड़े हैं, तो आज की बातचीत नए सौदों में बदल सकती है. पुराने बकाए की वसूली के लिए संपर्क साधना फायदेमंद रहेगा. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी व्यवस्थित बीतेगा. मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में आपकी तार्किक बातें सीनियर्स को प्रभावित करेंगी, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर आगे बढ़ेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और सुरक्षित रहेगा. किसी पुराने काम या कमीशन से अटका हुआ पैसा खाते में आ सकता है. दोपहर के समय जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या जरूरी सामान दिलाने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के कहने पर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़ा रिटर्न देने वाली स्कीमों से दूर रहें और सुरक्षित बचत को ही तरजीह दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, पवित्र और आत्मीय रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू मसलों पर सकारात्मक बातचीत होगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास भी मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी से अपनी भावनाएं खुलकर साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, स्मार्ट और कम्युनिकेशन-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप इंटर्नशिप, नए कोर्स, फ्रीलांस असाइनमेंट या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड दूसरों को इम्प्रेस कर देगी. सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस और ऑनलाइन ड्रामे से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी एक्टिव और सजग महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने के चलते शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कर्क राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन आपके भीतर की संवेदनशीलता और काम करने की इच्छाशक्ति के बीच संतुलन साधने का है. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गोचर करेगा, जिसके बाद वह सिंह राशि में जाएगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों से सीधे जुड़ने और अपने व्यवहार से नए ग्राहक बनाने का है. खान-पान, रेडीमेड कपड़े, डेयरी, घरेलू जरूरत की चीजें या सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के काउंटर पर अच्छी चहल-पहल रहेगी. पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने की संभावना है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों के साथ मिलकर आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट का हल निकाल लेंगे. आपकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन को सीनियर्स सराहेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने काम या क्लाइंट से पेमेंट मिलने के योग बन रहे हैं. दोपहर के समय अपने जरूरी लेन-देन और हिसाब-किताब को निपटा लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या जरूरी सामान दिलाने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और सहयोगपूर्ण रहेगा. माता जी का दुलार और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास भी मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी से अपनी भावनाएं बिना किसी झिझक के साझा करें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, क्रिएटिव और फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, कोडिंग या आर्ट से जुड़े काम में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. दूसरों की छोटी-मोटी बातों को दिल पर लेने से बचें और अपने गोल्स पर टिके रहें. सोशल मीडिया पर ओवरथिंकिंग करने से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और फ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार व्यस्त रहने से शाम को शरीर में हल्का आलस या कफ की शिकायत हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का भारी खाना खाने से बचें ताकि गला और पेट सही रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपकी एनर्जी को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सात्विक भोजन कराएं. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

सिंह राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन अपने खर्चों पर लगाम लगाने, गैर-जरूरी भागदौड़ से बचने और खुद की ऊर्जा को बचाने का है. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके बारहवें भाव (व्यय, यात्रा और एकांत के घर) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह आपकी अपनी राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश करेगा. दिन के समय आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपको बिना सोचे-समझे बड़े कदम उठाने से रोकेगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करने से मानसिक बोझ हल्का होगा और आंतरिक शांति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक की जांच करने, बहीखातों को ठीक करने और बेवजह के खर्चों में कटौती करने का है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज के सप्लायर्स, अस्पताल या ऑनलाइन सप्लाई से जुड़े हैं, तो काम की रफ्तार सामान्य रूप से चलती रहेगी. किसी नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या बड़े सौदे पर तुरंत साइन करने से बचें और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर की राजनीति से खुद को अलग रखें और केवल अपने काम से मतलब रखें. जरूरी पेंडिंग काम दोपहर तक निपटा लेना बेहतर रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज हाथ थोड़ा खींचकर चलने की सख्त जरूरत रहेगी. यात्रा, वाहन की मरम्मत या किसी अनपेक्षित बिल के चलते अचानक खर्च सामने आ सकता है. दोपहर के समय अपने मासिक बजट का रिव्यू जरूर कर लें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने में थोड़ा धन लग सकता है, लेकिन इससे मन को आत्मिक सुकून मिलेगा. किसी अनजान व्यक्ति के दावों में आकर या ऑनलाइन लुभावने ऑफर्स देखकर पैसे न फंसाएं. अपनी सुरक्षित बचत को बचाकर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत और थोड़ा गंभीर रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका आशीर्वाद लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपकी उलझनों को कम करेगा और वे घरेलू बजट को संतुलित रखने में आपका पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा बना रहेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब थोड़ी लो-की, इंट्रोवर्ट और ऑब्जर्वेंट रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स का एकदम सही दिन है. अगर आप किसी असाइनमेंट, कोडिंग या रिसर्च वर्क में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से आउटपुट शानदार निकलेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली छत या पार्क में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर की सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन लग सकता है. पूरी नींद लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का भारी खाना अवॉइड करें ताकि पेट और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपको तरोताजा कर देगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कन्या राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज आपके किए गए पुराने प्रयासों के बेहतरीन परिणाम और आमदनी के नए रास्ते खुलते दिखेंगे. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके ग्यारहवें भाव यानी लाभ और इच्छापूर्ति के घर में गोचर करेगा, जिसके बाद वह बारहवें भाव में जाएगा. दिन के समय आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का सकारात्मक प्रभाव आपके सोचे हुए कामों को पूरा करने में गति लाएगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन बिक्री और पुराने सौदों को अंतिम रूप देने का है. अगर आप कंसल्टेंसी, डेटा, सप्लाई, मेडिकल, स्टेशनरी या किराना कारोबार से जुड़े हैं, तो काउंटर पर ग्राहकों की आवक बहुत अच्छी बनी रहेगी. पुराने क्लाइंट्स से नए ऑर्डर्स फाइनल हो सकते हैं. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी शानदार बीतेगा. टीम में आपकी बारीक नजर और व्यवस्थित कार्यशैली की तारीफ होगी. सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आप अपने सभी जरूरी असाइनमेंट्स समय से पहले निपटा लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी संतोषजनक और मजबूती देने वाला रहेगा. किसी अटके हुए भुगतान या कमीशन से धन प्राप्ति के ठोस आसार दिख रहे हैं. दोपहर के समय अपने बैंक बैलेंस और भविष्य के निवेश की योजना को चेक कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगी. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर सट्टेबाजी या ज्यादा मुनाफे के झांसे में न आएं और अपनी सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बड़े भाई-बहनों और घर के वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, प्रॉडक्टिव और गो-गेटर वाली रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, कोडिंग टास्क या फ्रीलांस असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. ग्रुप स्टडी या दोस्तों के साथ आइडिया शेयरिंग में कोई नई दिशा मिल सकती है. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बैठकर काम करने के कारण शाम को कमर या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सात्विक भोजन कराएं. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

तुला राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज आपके कामकाज में स्थिरता और निर्णयों में संतुलन देखने को मिलेगा. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके दसवें भाव यानी कर्म और मान-प्रतिष्ठा के क्षेत्र में गोचर करेगा, जिसके बाद वह ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेगा. दिन के समय आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में रणनीतिक बढ़त दिलाएगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आदर-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और करियर के मार्ग सुगम होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत करने और नई डील्स को अंतिम रूप देने का है. गारमेंट्स, इंटीरियर, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी आइटम्स या पब्लिक डीलिंग से जुड़े कारोबारियों के लिए बिक्री का प्रवाह बढ़िया बना रहेगा. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सुलझी हुई सोच और योजना को सीनियर्स सराहेंगे. किसी जरूरी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का नेतृत्व आपको मिल सकता है, जिसे आप बहुत सहजता से पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति आज काफी संभली हुई और मजबूत बनी रहेगी. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने अनुबंध से रुका हुआ धन खाते में आ सकता है. दोपहर के समय अपने जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी. काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ का तनाव मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, बैलेंस्ड और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के रिव्यू या पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर की दौड़-धूप और जिम्मेदारियों के चलते शाम को पैरों या घुटनों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से मौसमी फल या सादा भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जगाने वाला रहेगा. राशि स्वामी मंगल का दिन है और चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके नौवें भाव यानी भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान के स्थान में गोचर करेगा, जिसके बाद वह दसवें भाव में प्रवेश करेगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का साथ आपके अटके हुए मामलों में सही दिशा दिखाएगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेने और पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मन का बोझ हल्का होगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन दूर-दराज के संपर्कों को सक्रिय करने और पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने का है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, लीगल वर्क या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, तो काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. किसी अटकी हुई डील में अचानक अनुकूल प्रगति देखने को मिल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा. काम का जो दबाव पिछले दिनों बना हुआ था, वह कम होगा. सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने जरूरी काम बिना किसी जल्दबाजी के पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश या दूर के किसी काम से धन लाभ मिलने के संकेत हैं. दोपहर के समय अपने जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन या फल दान करने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू जोखिम लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और मार्गदर्शन आपके मन को संबल देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, स्पिरिचुअल और फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग चीजों को बहुत तेजी से ग्रैस्प करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या पैरों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

धनु राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन अपने फैसलों में धैर्य रखने, जल्दबाजी से बचने और जरूरी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का है. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके आठवें भाव में रहेगा, जिसके बाद वह नौवें भाव में प्रवेश करेगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपको जोखिम भरे कदमों से बचाकर संभलकर चलने की सलाह दे रहा है. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को दुरुस्त रखने और किसी भी नए सौदे के कागजात को बारीकी से जांचने का है. अगर आप रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी या मेंटेनेंस से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. किसी पार्टनरशिप डील में जल्दबाजी दिखाने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर में अपने काम से मतलब रखें और किसी की कही-सुनी बातों में आकर प्रतिक्रिया न दें. जरूरी और पेंडिंग असाइनमेंट्स को दोपहर तक निपटा लेना बेहतर रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. किसी अनजान स्कीम, ऑनलाइन लॉटरी या ज्यादा मुनाफे के झांसे में आकर पूंजी न फंसाएं. पुराने बकाए या उधारी के मामलों को शांति से सुलझाएं. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत और संजीदा रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स का बेहतरीन दिन है. अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से शानदार फोकस बनेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में भारीपन या गैस की शिकायत हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड को एकदम फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मकर राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन अपनी साझेदारियों को मजबूत करने, सार्वजनिक संपर्कों को सुधारने और व्यावहारिक तालमेल बिठाने का है. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के घर) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह आठवें भाव में जाएगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपके आपसी रिश्तों और व्यापारिक बातचीत में समझदारी लेकर आएगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आदर-सम्मान करने और दिवंगत पूर्वजों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न या फल दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और काम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन रिटेल ग्राहकों से रिश्ते सुधारने और पुराने साझेदारों के साथ मिलकर काम आगे बढ़ाने का है. अगर आप पार्टनरशिप, सप्लायर नेटवर्क, कपड़े, दैनिक उपभोग की वस्तुओं या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ मधुर बातचीत बड़े ऑर्डर में बदल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी सहयोगपूर्ण रहेगा. टीम मेंबर्स और सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत स्मूद रहेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप तय समय पर आराम से पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत भरा बना रहेगा. साझेदारी के काम या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर के समय जरूरी भुगतानों और बजट की समीक्षा कर लें, स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, फल या अन्न दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के कहने पर ज्यादा मुनाफे वाली लुभावनी स्कीमों में पैसा न फंसाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. दोनों के बीच आपसी तालमेल और भरोसा और मजबूत होगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें करें और उनकी भावनाओं को समझें, इससे रिश्ते में नया जुड़ाव महसूस होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी बैलेंस्ड, टीम-ओरिएंटेड और फ्रेंडली रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन या को-वर्किंग स्पेस में काम कर रहे हैं, तो आपका मिलनसार अंदाज सबको बहुत पसंद आएगा. सोशल मीडिया पर किसी बहस में पड़ने के बजाय अपनी रियल लाइफ नेटवर्किंग पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पैरों या घुटनों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन सही रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

कुंभ राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने, पेंडिंग काम निपटाने और सेहत पर ध्यान देने का है. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और सेवा भाव) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह सातवें भाव में प्रवेश करेगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आपके भीतर काम करने की एकाग्रता और लगन को बढ़ाएगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है. कुल के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करने से मन का तनाव दूर होगा और विरोधी शांत रहेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने स्टॉक का मिलान करने, कर्मचारियों के काम पर नजर रखने और पुरानी उधारी चुकाने या वसूलने का है. अगर आप मेडिकल, कानून, कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग या रोजमर्रा की सर्विस से जुड़े हैं, तो काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में आपके काम की बारीकी और लगन को सीनियर्स सराहेंगे. जो काम काफी समय से अटके हुए थे, उन्हें आज आप एक-एक करके पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ रहेगा. पुरानी देनदारियों या जरूरी बिलों को समय पर चुकाने से राहत महसूस होगी. दोपहर के समय अपने खर्चों और बचत का हिसाब-किताब दोबारा चेक कर लें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सादा भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या रिस्की स्कीमों में पैसे लगाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और ननिहाल पक्ष के लोगों का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घर की व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा हाथ बटाएंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें और उनके सुझावों को अहमियत दें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी डिसिप्लिन्ड, प्रॉडक्टिव और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट या फिटनेस गोल पर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस एकदम ऑन-पॉइंट रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त बनाए रखने की कोशिश करेंगे. हालांकि दिनभर की लगातार व्यस्तता के चलते शाम को पेट में हल्का भारीपन या कमर में जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

मीन राशि: 6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

आज का दिन आपकी रचनात्मक सोच, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक फैसलों को धार देने वाला रहेगा. चंद्रमा रात 10:18 बजे तक कर्क राशि में आपके पांचवें भाव यानी बुद्धि, संतान, शिक्षा और प्रेम के घर में गोचर करेगा, जिसके बाद वह छठे भाव में प्रवेश करेगा. आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग का साथ आपकी मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा. आज पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध (इंदिरा एकादशी) भी है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने और कुल के पूर्वजों के नाम से किसी जरूरतमंद को सात्विक दान करने से मन शांत रहेगा और आपके रुके हुए काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन नए आइडियाज पर काम करने और ग्राहकों को आकर्षित करने का है. अगर आप शिक्षा, स्टेशनरी, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, मीडिया, खान-पान या कला से जुड़े हैं, तो काम में बढ़िया गति देखने को मिलेगी. आपके नए और अनूठे प्रयोग ग्राहकों को पसंद आएंगे और पुरानी डील्स में प्रगति होगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी रचनात्मक बीतेगा. किसी पेचीदा टास्क का समाधान आप अपनी सूझबूझ से आसानी से निकाल लेंगे. टीम में आपकी सलाह को सम्मान मिलेगा और सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट नजर आएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल बना रहेगा. पिछले किसी सही फैसले या काम से रुका हुआ पैसा खाते में आने के अच्छे आसार हैं. दोपहर के समय अपने जरूरी बजट और भुगतानों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर सट्टेबाजी या ज्यादा मुनाफे के झांसे में न आएं और अपनी सुरक्षित नियमित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बच्चों की तरक्की या घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर से मन में प्रसन्नता रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास नहीं होगा. लव लाइफ में साथी के साथ दिल की बातें साझा करें, एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और प्यार गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, इंस्पायर्ड और आउट-ऑफ-द-बॉक्स रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या आर्ट से जुड़े काम पर लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने की आदत से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी शांत और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने और काम में व्यस्त रहने से शाम को आंखों में हल्का भारीपन या कमर में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल दुरुस्त रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र या जल अर्पित करें. एकादशी श्राद्ध के निमित्त किसी जरूरतमंद को थोड़े से मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीया जलाना शुभ रहेगा.

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